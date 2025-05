La Casita de Claudio, en la plaza Churruca: adiós a 80 años de historia

Con sentimiento encontrados. Así reconoce que vive la última semana Luisa Rodríguez, quien durante diecisiete años ha estado al frente del bar de La Casita de Claudio que se localiza en la plaza Churruca, en la barriada de La Victoria. El motivo de esa sensación agridulce es que el pasado 30 de abril se cerró la venta del establecimiento que comenzó hace ochenta años como el estanco de don Claudio, el abuelo de su esposo, Antonio Sánchez León.

«Nosotros vivimos centro, en uno de los pisos que se localiza en los bloques de dentro de la plaza, y todavía no me hago a la idea que ya el establecimiento no es de la familia porque sales y te encuentras con los vecinos y clientes de toda la vida que han formado parte de mi familia», cuenta Luisa, quien ha trabajado el bar que lleva el nombre del abuelo de su marino y que junto a su hermano Manolo lo ha trabajado en la última década y media, junto a la ayuda de Montse, desde hace tres años, quien también se ha ganado el cariño y la confianza de la clientela.

Mientras Luisa y Montse atienden a la clientela, Antonio, uno de los nietos de don Claudio, hace hueco en una de las mesas de un establecimiento que atiende tanto en el interior como en terraza.

«Esto es una casa que tiene un local comercial en la parte baja y una vivienda arriba», cuenta Carlos, al referirse a la construcción que se levanta sobre una parcela de unos sesenta metros cuadrados. «Arriba está el piso, que tiene dos habitaciones, con un baño y cocina y comedor».

Los orígenes de La Casita de Claudio están íntimamente vinculados a la propia barriada de La Victoria donde se localiza. Es más, Luisa saca las cuentas del tiempo que llevan por la edad de su suegra –que falleció con 66 años en 2007–,. Ella nació cuando comenzaron a habitar esta casa, hace ochenta años. 80 años de historia también de la zona de Tomé Cano, cuando no había sino plantaneras y el estanco de don Claudio –de quien se conserva una fotografía que preside el bar– vendía desde una aguja a una botella pequeña de butano, a colonia de a litro, tazas de baño, utensilios de jardinería... «Era una mercería y también se vendían golosinas, cuadernos para los niños...» aprovechando que frente por frente se localiza el antiguo colegio Generalísimo Franco, desde 2003 Colegio de Educación Infantil y Primaria Tomé Cano, que a mitad de la década de los setenta impartía clases solo a niñas...

Desembarco valenciano

Antonio precisa que sus abuelos, Claudio y Angelita, de cuna valenciana, se conocieron en Las Palmas de Gran Canaria, si bien luego se trasladaron en la capital tinerfeña, donde establecimiento su domicilio familiar en esta casa en el número 8 de la calle Juan Sebastián Elcano. Miembro de una familia de comerciantes, don Claudio tuvo un puesto en el mercado Nuestra Señora de África –cerca de donde estaba el célebre Juanito El Brillantina– antes de abrir el bazar en la barriada de La Victoria.

De la unión de Claudio y Angelita nacen Josefina –más conocida como Fina– y Antonio.

Mientras don Claudio continuó con su estanco, su hija Fina contraería matrimonio, del que nacieron tres varones y una chica. Desde el barrio de La Salud, donde establecieron su domicilio familiar, a Barcelona, a donde se trasladaron en busca de un futuro próspero para regresar a su Tenerife natal. Con el fallecimiento de padres, Fina estuvo al frente del bazar un tiempo hasta que lo alquiló, cuando se puso en marcha una librería hasta que cerró durante unos años.

Tras la muerte de Fina, Carlos, uno de sus cuatro hijos, decidió abrir un bar hace diecinueve años, hasta que decidió trasladarse a Asturias y tomó el relevo su hermano Antonio. Conductor de camiones vinculado al sector de la construcción, la crisis económica de 2008 le pasó factura y se hizo a la aventura con el bar de su hermano en aras a lograr el sustento de la familia. Casado con Luisa desde hace cuatro décadas, su esposa se ha convertido en el sostén del bar desde que Antonio volvió a su sector.

Con el cariño y la empatía que le caracteriza, sin dejar atrás la buena mano que la distingue en la cocina, Luisa ha estado tirando del bar los últimos diecisiete años que han convertido La Casita de Claudio en un referente de la barriada de La Victoria de la zona de Tomé Cano, punto de encuentro de muchos funcionarios y personal de las administraciones del lugar.

Comer en La Casita de Claudio ha sido como disfrutar del almuerzo casero con lentejas, sus archiconocidas tortillas, arroz amarillo, costillas con papas y piñas, rancho canario, conejo... En los últimos diecisiete años, y hasta hace una semana, la vida de Luisa ha estado dedicada desde las seis y media de la mañana hasta las tres de la tarde a preparar los desayunos y almuerzos, con la colaboración de su esposo, Antonio, que arrancaba el día con la compra para que estuviera todo a punto en el establecimiento familiar.

Los tiempos de la Renar

Luisa hace un alto para recordar el día que lo conoció a él. «Fue en la discoteca Renar», sala se encontraba donde ahora está el Vietnamita. Palmera de cuna, quedó huérfana de padre con seis años y recuerda que su familia se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, «porque aquí era donde había trabajo». Primero se establecieron en La Cuesta y luego en Los Verodes hasta contraer matrimonio y fijaron su domicilio en la zona de Tomé Cano. Fruto de este matrimonio nacieron Saray y Cristian.

El ambiente familiar del bar era más que evidente en las paredes de La Casita de Claudio. Luisa, quien siente pasión por los niños, recibió un día el regalo de un dibujo que le entregó un pequeño y para poner el valor el presente se le ocurrió ponerle una chincheta y colgarlo. Comenzó así la serie de dibujos, decenas, cientos, que ha recibido de sus clientes más pequeños, muchos de ellos expuestos y otros apilados ya por falta de espacio.

También echará de menos precisamente a estos pequeños y aquellos que ha visto crecer, de la misma forma que ha sido testigo del desarrollo tanto de la barrida de La Victoria como de Tomé Cano, aunque se consuela porque ya no habrá por medio la barra y la bandeja con la que sacó adelante el negocio, sino que disfrutará precisamente del cariño verdadero que, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Con el añadido de que La Casita de Claudio forma parte de la historia de este zona de expansión de la capital, cuando en los años sesenta y setenta se decía al cruzar el Galcerán rumbo a Weyler que se iba a Santa Cruz.