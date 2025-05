Ramón mendiga agua: Emmasa le cortó el suministro hace nueve meses en el local social que 'okupa' hace 13 años

Ramón Batista Rodríguez (Granadilla, 1969) lleva vagando desde septiembre por una gota de agua. Hace nueve meses que Emmasa le interrumpió el suministro en la vivienda que okupa desde hace trece años en el bajo exterior del bloque 7 de las 125 viviendas de Añaza, que se localiza en la calle Decano Consular. Desde entonces, ninguna administración le ha comprometido una solución.

Vecino de Charco del Pino, en el Sur de Tenerife, Ramón trabajaba de maquinista hasta que su vida laboral se truncó con la crisis económica; de sus últimas ocupaciones, se ha podido acoger a los convenios del Ayuntamiento de Santa Cruz para la encomienda de mejora de espacios públicos.

La falta de recursos económicos lo dejó en la calle hace catorce años y pasó casi doce meses viviendo a la intemperie, en una caseta de campaña, en uno de los parques del barrio de Añaza, hasta que se percató de la existencia de un pequeño local cerrado. Inicialmente había servicio de sede de UGT y más tarde, de la asociación vecinal 8 de Marzo, antes de que se trasladara a la avenida central.

Un día decidió colocar una piedra en la puerta para corroborar que nadie frecuentaba esta espacio, como así verificó durante tres meses, cuando se decidió a entrar y proceder a limpiar y adecentar este local que había morada de al menos dos familias más.

Divorciado y padre de un hijo, su única compañía es su perro Pity, que se volvió loco el día que Ramón víctima de uno de los tres ictus que ha sufrido cayó al suelo de su casa hasta que pudo pedir ayudar tambaleándose.

Con una discapacidad del 68%, ha adecentado el local como su casa con los 564 euros que cobra de prestación, mientras ahora gestiona ante la Seguridad Social el reconocimiento de la incapacidad permanente que también se le resiste. Sin embargo, el principal quebradero de cabeza ahora es recuperar el suministro de agua que asegura que le interrumpieron hace nueve meses por una deuda anterior. «He ido a Emmasa a pagar la deuda pero me dicen que yo no tengo derecho a que me pongan el contador porque no soy el titular del local que habito, pues es propiedad de la Consejería de Vivienda delGobierno canario».

De Vivienda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde Ramón también ha tocado a la puerta en busca de auxilio. Así, en una de las últimas respuestas que le han dirigido hacen constar que «para la reposición o, en su caso, alta del suministro del agua, es Emmasa la empresa encargada de realizar esa gestión. No obstante, dado que usted manifiesta carecer de titularidad del local que habita, no cumple con los requisitos para realizar ese trámite».

Aunque no existe una normativa estatal que lo prohiba, la normativa interna de Emmasa que no se ha revisado desde hace décadas impide instalar un contador sin título habilitante, por más que luego está la instrucción del político de turno...

«Estos servicios sociales no tienen atribuciones para dar de alta contrato de suministro en viviendas ni locales», para recordar que «el ayuntamiento no es el titular del local que ocupa». Desde septiembre, Ramón mendiga agua a sus vecinos. Algunos más generosos y comprensivos le han permitido llenar unas garrafas que atesora en su casa, otras veces las lleva en el campo de fútbol o en algún punto público de agua, aunque no potable. «No me dan ganas ni de comer, porque después... ¿con qué limpio la loza?».

Curiosamente, hasta los vecinos del bloque donde Ramón ocupa el pequeño local social desde hace trece años le han firmado un escrito en el que respaldan la solicitud de Ramón para que Emmasa restituya el suministro, pues «dicha instalación es necesaria para garantizar un servicio básico y esencial». Solicitan «atender esta petición con la mayor prontitud posible»... y ya han pasado nueve meses sin una solución. n