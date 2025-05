La Enseñanza en Santa Cruz de Tenerife: Instituto de Bachillerato

Antonio Domínguez Alfonso y Juan Bethencourt Alfonso, miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País y del Gabinete Instructivo, fundados en Santa Cruz de Tenerife, en 1869, para enaltecer e instruir a los hombres y mujeres de esta ciudad, promoverían la creación de un centro de segunda enseñanza, que sería sufragado por el Ayuntamiento de esta capital.

El Establecimiento de Segunda Enseñanza se instalaría, en 1876, en la casa de la familia Lugo-Viña, situada en el número 9 de la plaza de La Candelaria, junto al Palacio de Carta, vivienda en la que había nacido Teobaldo Power en 1848. El Ayuntamiento suministraría el mobiliario y la Sociedad Económica proporcionaría su biblioteca, de 3.000 volúmenes. La matrícula inicial sería de 123 alumnos.

La plantilla de profesores estaba constituida por personas de reconocido prestigio, dirigidos por el doctor Eduardo Domínguez Alfonso, que también ejercía de profesor de Física y Química. El resto del equipo docente lo formaban Juan Bethencourt Alfonso, de Historia Natural, Fisiología e Higiene; Diego Costa y Grijalba, de Historia de España y Geografía; Isidoro García Hernández, de Retórica; Antonio Hernández Rodríguez, de Latín y Castellano; Antonio Hernández Rojas, de Matemáticas; y Antonio Domínguez Alfonso de Psicología, Lógica y Filosofía Natural e Historia Universal. De secretario ejercía el sacerdote Ireneo González Hernández, que posteriormente sustituiría al profesor de Latín y Castellano.

Al curso siguiente, como el citado edificio no reunía las condiciones necesarias para la enseñanza, y el alquiler no permitía su sostenimiento, se trasladaron al antiguo Convento de San Francisco, propiedad del Ayuntamiento, donde hubo que habilitar locales para sala de estudios y biblioteca, gabinetes de ciencias, laboratorios de física y química, museo de historia natural, etc.

El Gabinete Científico, creado por el profesor Juan Bethencourt Alfonso, llegaría a ser un importante lugar de investigación arqueológica, pues con el material recopilado se inauguraría el primer Museo de Naturaleza y Arqueología de esta ciudad. También se encargaban del Observatorio Meteorológico de Santa Cruz, instalado en la torre del antiguo convento.

La Biblioteca, formada con los fondos de Eduardo Domínguez e Ireneo González, la incrementaría el Ayuntamiento de Santa Cruz con la cesión del archivo que Francisco León y Morales había heredado de su padre y que había entregado a cambio de la plaza de bibliotecario.

En el curso escolar 1894-95, después de permanecer 16 años en las dependencias del antiguo Convento de San Francisco, esta institución de enseñanza se trasladaría al edificio de la Sociedad de Socorros Mutuos y Enseñanza Gratuita, en la actual plaza de Ireneo González, instituida por Bernabé Rodriguez Pastrana con la finalidad de disponer de un fondo para conceder subsidios a los trabajadores que por enfermedad dejaban de percibir sus salarios, a la vez que establecía un centro educativo para que sus hijos pudieran recibir la enseñanza en condiciones dignas.

El centro educativo disponía de un espléndido salón de actos, de 27 m de largo por 10 m de ancho, y seis aulas donde se impartían las clases, siendo la más pequeña con capacidad para 60 alumnos. En sus instalaciones, además de la Segunda Enseñanza, estaban las Escuelas Municipales de Primera Enseñanza, las de Artes y Oficios, y se daban clases de preparación para ingresar en las carreras de Derecho, Comercio y Militar.

Como los estatutos estipulaban que el inmueble siempre debería estar dedicado a la enseñanza, y que en caso de disolución su administración pasaría al Municipio, en 1915, al fallecer Bernabé Rodriguez Pastrana, el centro pasaría a denominase Establecimiento Municipal de Enseñanza, estando a cargo del Ayuntamiento el sostenimiento del mismo, a la vez que subvencionaba la matrícula y los libros de los alumnos más necesitados.

Por tanto, este centro educativo está considerado el precursor del primer Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, hecho que ocurriría el 14 de abril de 1935.

En la actualidad, en el edificio denominado Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, tienen su sede la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y, en un futuro próximo, lo tendrán las Reales Académicas de Lengua, Medicina y Ciencias. El edificio fue catalogado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, el 7 de abril de 1982. n