El Día de la Policía, el penúltimo milagro de la Virgen de Fátima

«Fue el 10 de enero de 1840 cuando el entonces alcalde, Bartolomé Cifra, acordó la creación de las dos primeras plazas de cabo de policía, un gesto que marcó el nacimiento de la Policía Local de Santa Cruz, la más antigua de Canarias y se estableció el vínculo indisoluble con la ciudad que la vio nacer», recordó el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, en el 185 aniversario de este cuerpo se seguridad local que se creó porque el juez se negó a prestar más a sus alguaciles al alcalde Bartolomé Cifra. Las dos plazas de policía, que fueron asignadas días después a Juan Rodríguez Castellano y a Agustín Basques, tenían una retribución de noventa reales de vellón cada uno.

Santa Cruz hizo de la necesidad virtud: con el teatro Guimerá cerrado por obras, todos los actos se celebraron en la iglesia de Santo Domingo, que acogió la misa, y luego en la plaza, donde se sucedió la entrega de reconocimiento tanto a policías como a civiles por acciones que salvaron vidas en 2024.

Con el acto en la plaza de Santo Domingo, la Policía volvía a celebrar su día grande en la calle; además, en un entorno que fue transformado en un auditorio al aire libre que presidía la Banda Municipal de Música de Santa Cruz, con el maestro Juan Antonio Domínguez.

Tras la misa y la entrega de distinciones, brindis a la puerta de Santo Domingo que trajo al recuerdo cuando la misa se celebraba en ese templo y luego la procesión cruzaba la avenida Tres de Mayo para finalizar con un piscolabis en la sede de la Policía. Luego se mudó a las Siervas de María y al el Salón de Plenos; luego al Guimerá, hasta ayer, que recuperó la calle.

La ceremonia de entrega de entrega de placas y diplomas comenzó minutos antes del mediodía, la hora convenida, con el alcalde mirando al cielo ante la amenaza de que el chipichipi acabara por aguar la fiesta. Al final, regidor agradeció la mediación de la Virgen de Fátima, patrona de la Policía local, para que todo saliera a pedir de boca.

Declaración de amor de Gladis

Ya en el acto de reconocimiento, discurso de la concejala de Seguridad, Gladis de León, que se contagió en sus palabras de la belleza de otra de sus responsabilidades: Anaga. Al recordar el 185 aniversario de la Policía: «se resumen en miles de historias. De vidas entregadas. De madrugadas silenciosas. De noches de servicio. De llamadas de emergencia… y de intervenciones que cambiaron destinos».

Y se vino arriba: «nuestra Policía Local es la esencia misma del servicio público. Un cuerpo que no solo responde… se anticipa. Que no solo actúa… acompaña. Que no solo interviene… escucha, comprende y protege. Porque ustedes, cada agente, cada mando, cada integrante de este cuerpo, son parte de la columna vertebral de nuestra ciudad»... dice eso en una visita escolar a Tres de Mayo y la mitad de la clase se presenta voluntario a policía. Sólo le faltó ponerle música.

Y tocó el corazón de los agentes de verdad: «La labor policial ha cambiado enormemente en los últimos años. Hoy ya no basta con prevenir o intervenir en delitos. Hoy el policía local es también un mediador, un gestor de la convivencia, un apoyo ante realidades sociales cada vez más complejas. Es quien ayuda en un desahucio, quien actúa ante una situación de violencia, quien acompaña a una persona mayor desorientada, quien media en un conflicto entre vecinos, quien detecta un caso de abandono infantil. Todo eso… es también labor policial».

Labor más árida le correspondió al comisario jefe del cuerpo de seguridad local, Fran Márquez. Este niño de Valleseco que hizo realidad con 21 años el sueño de ser policía local de Santa Cruz, y hoy está al frente, echó mano de la calculadora para traducir en servicios el trabajo realizado el año pasado.

El niño policía de Valleseco

Márquez recordó que la Sala de Comunicaciones de la Policía local atención durante el año pasado 81.372 llamadas, lo que supone una media de 6.781 al mes o 223 cada día; más que en 2023.

Por servicios, Atestados intervenido en 1.026 durante el año pasado –en tres de ellos se registraron un fallecido–, o 222 diligencias por presunta comisión de delitos contra la Seguridad Vial, un 17% menos que en 2023.

De los 77.368 vehículos controlados, el Servicio de Radar detectó que 3.644 superaron el límite de velocidad. O sea, cinco de cada cien coches ningunearon la velocidad máxima autorizada.

También recordó las 182 nuevas víctimas registradas por el Grupo de Asistencia a la Mujer (Gramu), con 156 acompañamientos y asistencias, 94 detenciones por la presunta comisión de distintos delitos, o 488 actas tramitadas por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos o más de 30.000 multas impuestas en 2024 por incumplir las normas de tráfico...

Reconocimientos

Después de los discursos, entrega de Medallas al Mérito Policial, con distintivo de Plata, para reconocer el desempeño e intervención decisiva en caso de gravedad e importancia, entre otros reconocimientos. Del medio centenar, la mayoría fue para agentes del cuerpo, y media docena para anónimos ciudadanos por su colaboración vital.

Medallas al mérito policial con distintivo de plata.

Entre las distinciones, se reconoció a Luis Guillermo Suárez o Óliver Herrera por su compromiso con la vida de una persona que se precipitó al vacío el 10 de agosto del año pasado, o a Juan Marcelo Jorge, que recuperó en la avenida Madrid a un mejor de 17 años que sufrió una parada cardíaca, intervención a la que realizó otro de sus compañeros, Antonio José Cruz, acción similar a la realizada por Antonio David Antúnez.

Reconocimiento también para José María Quesada y Andrés Padrón, que sorprendieron en el Suroeste al autor de robos en comercios, incluso en un forcejeo.

Operación contenedores

Medalla al Mérito Policial con Distintivo Plata para Airám de los Santos Doña y Benjamín Guzmán Domínguez por el operativo que permitió identificar a quien puso en jaque a la ciudad con la quema de contenedores, y también reconocimientos para Francisco Javier Domínguez Núñez, quien junto a David Torres y Pedro José Martín llevaron a cabo la investigación de la quema de contenedores y sorprendieron in franganti al autor.

Javier Vera Perdomo también fue reconocido porque en el servicio realizado en San Andrés, que aparentemente era por una ocupación, se encontró con un maltrato animal y el cultivo de cien plantas de marihuana, o para Andrés Carballo, que no denunció los robos en los kioscos de Las Teresitas sino que hasta se tiró al agua en busca de una prueba fundamental para la investigación. La famosa pelea en el Centro Comercial Meridiano y en particular la acción del agente Ayoze Díaz redujo a un agresor recibió su tributo.

También se reconoció la disposición de David Fariña o los protocolos en violencia de género adaptados por Víctor Alejo Rodríguez, o la nueva joya de la policía: la unidad de drones, mención que recogió en nombre de todos los pilotos del cuerpo David Torres.

Junto a agradecimientos por la colaboración con el cuerpo, mención a acciones heroica de ciudadanos anónimos, como Francisco Crespo García, que estaba en su casa cuando se percató de un incendio en su edificio, de ocho viviendas repartidas en cuatro alturas y evitó una tragedia; o la doctora Chaveli Pérez Meneses, que revirtió un paro cardíaco cuando muchos habían pedido la esperanza o a CajaSiete, por los cursos de formación sobre buenos hábitos en Carnaval entre los jóvenes.

El Día de la Policía también presumió de quienes han entregado su vida en el cuerpo: Damián Melián, con 38 años de servicios; José Luis Hernández, con 35; y Francisco José García y Francisco Pagés, con 33 cada uno.

Cuando parecía que no cabía el más difícil todavía en emoción, vídeo que en 18 minutos resumió 185 años de historia, con el sensacional testimonio de Cecilia Fernández, una de las primeras policías motorizadas de Santa Cruz, desde 1983, eslabones, como dijo el alcalde Bermúdez, de una ciudad más segura, más justa, más humana. Con vista larga y paso corto, como recordó el comisario jefe Márquez.