Retraso en las ayudas de discapacidad de Santa Cruz porque una funcionaria se niega a hacer su trabajo

El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife se ha visto obligado a dictar una instrucción para acelerar la tramitacion de las ayudas individuales de discapacidad del Ayuntamiento, instando a la funcionaria del Programa de Discapacidad a realizar su trabajo, porque ésta se ha negado a llevarlo a cabo.

En esta instrucción se señala que se deben tramitar de manera urgente los expedientes que aún quedan pendientes de los años 2023 y 2024. Según ha podido saber EL DÍA, de los dos técnicas que se encargan del Programa de Discapacidad del IMAS, una está de baja y la otra se ha negado a realizar su labor por haberse quedado sola.

Comisión de Control

La concejala de Atención Social en Santa Cruz, la nacionalista Charín González, ha admitido en la Comisión de Control celebrada este jueves, 8 de mayo, y a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que se están produciendo retrasos en la tramitación de las ayudas de discapacidad.

Urgente

En este sentido, González ha señalado que "ya se ha incorporado una persona" para sustituir a la funcionaria que está de baja y ha indicado que, como presidenta del IMAS, ha dictado una instrucción para instar a la técnica del Programa de Discapacidad a "emitir de forma prioritaria y urgente" los informes necesarios para agilizar la tramitación, concesión y abono de las citadas ayudas.

Sistema de gestión extroardinario

En la instrucción también se ordena que se implemente de forma urgente el sistema de gestión extraordinario de las ayudas individuales de discapacidad pendientes de los años 2023 y 2024, a través de los informes técnicos y resoluciones de "carácter masivo" para agilizar la concesión y abono de las ayudas.

Apoyos

Asimismo, se insta al Servicio de Atención Social a faclitar todos aquellos apoyos técnicos, administrativos y tecnológicos que se requieran para agilizar la implantación del citado sistema extroridario de gestión. "Con estas medidas se debe conseguir el objetivo prioritario y urgente de conceder y abonar, en el menor tiempo posible, las ayudas solicitadas sobre las que se haya emitido informe técnico favorable".

Obstáculos

La concejala de Atención Social ha explicado que esta instrucción es necesaria porque, "a pesar de haberse mantenido varias reuniones con el fin de implementar este sistema extraordinario de gestión y de haberse brindado indicaciones claras y reitreradas para su ejecución, siguen produciéndose obstáculos que están dificultando el avance eficaz del procedimiento de gestión de las ayudas individuales de discapacidad, afectando negativamente a las personas beneficiarias".

Uno de los casos

Una de estas personas es la vecina Silvia Sabina, quien cuenta que lleva esperando más de ocho meses por una ayuda del Ayuntamiento para poder comprar los audífonos a su hijo de 15 años. "He acudido al Programa de Discapacidad en más de veinte ocasiones y esta funcionaria me decía que no podía hacer nada, que tenía que seguir esperando", cuenta.

Expediente sancionador

Fuentes consultadas por este periódico advierten de que si, a pesar de esta instrucción, la citada trabajadora social sigue oponiéndose a realizar su trabajo, entonces se abrirá un expediente sancionador.

Solicitudes

Durante 2023, se solicitaron al Programa de Discapacidad del IMAS un total de 984 ayudas, de las que resultaron favorables 708. Durante el año pasado, se solicitaron 1.024; se han tramitado, de momento, veinte.