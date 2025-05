El secretario general de Servicios Públicos de UGT, a favor de que Santa Cruz abra lo domingos

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, Francisco Bautista, ha manifestado, en declaraciones a Radio Club, que Santa Cruz de Tenerife debería "abrir" todos los domingos.

Bautista se ha mostrado partidario de la ampliación de la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la capital chicharrera, que coincide con el casco histórico de la ciudad, para que también los centros comerciales ubicados en Cabo Llanos puedan abrir los domingos.

Rechazo

Francisco Bautita ha apoyado la libertad horaria en Santa Cruz,a pesar de que, en marzo, la federeacion de UGT correspondiente al sector comercial enviara un comunicado indicando todo lo contrario, en el marco del debate abierto sobre la apertura dominical en la capital tinerfeña.

En dicho comunicado, el sindicato mostraba su "firme rechazo" a la ampliación de la ZGAT a Cabo lLanos, pues ésta conllevaría la incorporación de grandes superficies como Meridiano, El Corte Inglés, Carrefour, MediaMarkt, Nivaria y Supermercados Aldi.

En este comunicado, UGT consideraba que esta decisión «perjudicará gravemente a los trabajadores, al comercio tradicional», mayoritario en Santa Cruz, y a la "economía local, beneficiando únicamente a los grandes centros comerciales, en detrimento de los pequeños y medianos empresarios, así como de los derechos laborales de los empleados del sector".

Gran oportunidad

Sin embargo, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT considera que la libertad horaria "es una gran oportunidad para todos los comercios". "Si me preguntan como ciudadano, pues no puedo decir algo que esté en contra de mis compañeros y, además, tampoco es mi competencia, yo creo que se debería faclitar la apertura a todos los establecimientos". "No podemos tener una Santa Cruz cerrada los domingos mientras numerosos turistas recorren las calles. Debemos ser inteligentes y aprovechar estas oporunidades", ha comentado.

Nueva fecha

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca nueva fecha para celebrar la primera Mesa de Comercio del año, en la que se debatirá la apertura los domingos de los centros comerciales de la ciudad. El Consistorio chicharrero, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha decidido aplazar este encuentro, que estaba previsto para este martes, 6 de mayo. Lo ha hecho, según apuntan fuentes municipales, "para dar respuesta a la solicitud de varios de sus integrantes".

En concreto, se aplaza la Comisión Consultiva sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que se iba a llevar a cabo en el marco de la Mesa de Comercio de Santa Cruz. En ésta se iba a intentar llegar a un acuerdo sobre la libertad horaria comercial en Santa Cruz de Tenerife, para que también las grandes superficies, tal y como lo han reclamado, tengan la posibilidad de abrir los domingos en la capital chicharrera.

Perímetro

La actual ZGAT de la capital tinerfeña se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y San Sebastián. Dentro de este perímetro, que coincide con el casco histórico, todos los establecimientos, de cualquier tamaño, pueden abrir sus puertas todos los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Fuera de dicho espacio, pueden hacerlo los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y los centros comerciales de la capital sólo pueden abrir durante diez domingos al año.

Propuesta de las grandes superficies

La Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) propondrá en la Mesa de Comercio de Santa Cruz la apertura de los centros comerciales de Cabo Llanos todos los domingos entre el 1 de octubre y el 30 de abril, coincidiendo con la temporada de cruceros.