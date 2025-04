Exhibición de flores, artesanía y gastronomía en el García Sanabria

Hasta Rudy Ruymán estaba en la tarde de este miércoles 30 de abril en el García Sanabria, parque que presume de lo mejor de la gastronomía y la artesanía en una exposición que se puede visitar hasta el domingo, de once de la mañana hasta las nueve de la noche.

Poco antes de las cinco de la tarde, como el niño que espera la llegada de los Reyes Magos cuando baja por Ramón y Cajal, el alcalde de SantaCruz, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y el consejero insular de Educación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, acamparon en el parque García Sanabria.

Primero, para proceder a la inauguración de la exposición El vestir popular en el siglo XX, en la sala García Sanabria. La muestra exhibe dieciocho trajes de hombre y mujer y forma parte de los actos que se desarrollan durante las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, pudiéndose visitar hasta el 30 de mayo –Día de Canarias– de 11:00 a 21:00 horas.

Tras las palabras del regidor, se activó el torbellino Efraín Medina, una fábrica de palabras que evidencia la pasión que siente por la indumentaria tradicional y el manejo de esta área. El consejero recordó que la muestra tiene cerrada su agenda hasta 2028. Sin embargo, cuando se la pidió Santa Cruz, hizo una reestructuración.Y para que el alcalde no se fuera de vacío, el consejero insular le regaló la unidad didáctica desarrollada por el consejo sectorial: unas láminas para colorear los trajes tradicionales, material que ya utilizan los maestros y profesores de los colegios de Tenerife. Y para ejemplo, la experiencia vivida esta semana en el CEIP Los Menceyes, con el impulso de la concejala de Educación de Santa Cruz, Charín González, como agradeció Efraín Medina.

De la muestra de vestimenta a la fuente de la fecundidad, en el corazón del García Sanabria. Antes un alto en el Numancia para hacer tiempo a que llegaran las seis de la tarde. En el recorrido del alcalde, de la sala de exposiciones al Numancia, un operario le había pedido un cortadito al alcalde. Broma o no, de regreso, Bermúdez se lo encargó y se lo entregó en persona.

¡Qué linda está Santa Cruz!

Con previsión, minutos antes de las seis, Juan AntonioGómez, el director de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife ya tenía formado a sus músicos. A la hora convenida, el alcalde se subió al escenario habilitado para las actuaciones; le siguió el concejal de Fiestas, la presidenta del Cabildo, el portavoz de CC, el viceconsejero de Presidencia, el primer teniente de alcalde, el responsable de Cultura, la edil de Urbanismo, la de Viviendas, la reina adulta, la infantil, la de los mayores, los miembros de las tres cortes de honor, el consejero insular de Cultura y Deportes, el viceconsejero de Emigración, la concejala delDistrito Centro... Casi tantas autoridades sobre la tarima como flores en el parque García Sanabria.

De nuevo el regidor recordó que Santa Cruz está de cumpleaños –celebra 531 años de su fundación– y precisó que, como le recordó Concepción Hernández Peraza, se conmemoran 90 ediciones del primer baile de magos organizado por la Masa Coral.

Tras las palabras del alcalde, tomó el micrófono el viceconsejero de Presidencia delGobiernocanario,Alfonso Cabello, administración que contribuye a costear la mayoría de la programación que se sucederán en la plaza de la Candelaria durante mayo. Como dijera en la rueda de prensa, el exconsejero de la Sociedad de Desarrollo y antiguo concejal de Fiestas de Santa Cruz recordó que «celebramos con orgullo lo que somos para levantar la cabeza afrontando el futuro». Le gustó la frase, la repitió y la amplió a mitad de camino del 8 de marzo y el Día de la Madre. «Levantamos la cabeza mirando a nuestras mujeres, madres, hermanas... para afrontar el futuro».

Y antes de que el alcalde procediera a dar por inaugurada la muestra intervino la presidenta del Cabildo de Tenerife,Rosa Dávila, que se dijo emocionada por poder disfrutar de la inauguración de la exposición del García Sanabria, máxime porque ella –recordó– se estrenó en política como concejala de Parques y Jardines de Santa cruz de Tenerife, «por eso reconozco la responsabilidad que supone al concejal del área».

A punto estuvo el director de la Banda Municipal de Santa Cruz de marcar de dar la entrada cuando Rosa Dávila aseguró: «¡cómo se pone de bonito el parque, Santa Cruz!»... Qué linda está Santa Cruz, parecía que iba a escuchar en cualquier momento pero... comenzó el Pasodoble Islas Canarias cuando finalizó el acto. Dávila se creció: «Están los Gorgoritos, a los que me traían mis padres y luego yo hice lo propio con los míos. «Gracias alcalde por hacer una Santa Cruz más viva, más bonita, porque las Fiestas de Mayo la llenan de vida, flores, color e ilusión».

Bermúdez sentenció: «Que el parque esté así de bonito es gracia al trabajo en equipo de todo el ayuntamiento», para acabar invitando al público a acudir a la procesión del día 3 de mayo, a las puertas de La Concepción, para ver la cruz que colocaron los castellanos que desembarcaron en la costa de Añazo el 3 de mayo de 1494.

Detalle de la exposición de indumentaria. / Arturo Jiménez

Paseo triunfal por el parque

Tras el acto protocolario, el alcalde se dio un baño de masas por los paseos del García Sanabria; primero el que sube al hotel Mencey, donde flores y plantas se alternan en la parte más alta con puestos de repostería.

A mitad del camino parecía esperar al alcalde Rudy Ruymán. En el momento de la salutación, el regidor rodeado del mago infantil y su corte de honor sin espacio y tiempo para escuchar del educador social el agradecimiento por lo que él entiendo como un respaldo en el conflicto que ha emprendido contra las murgas Mamelucos yTrapaseros que lo llamaron facha en su repertorio en Carnaval.

No faltaron las personas que pidieron una foto con el alcalde, que recorrió y saludó uno a uno a los emprendedores, mientras de cerca hacía lo propio el jurado que coincidió con la comitiva municipal. El tribunal dilucidó los premios tanto a los puestos de exposición de flores y plantas como en la parte de la artesanía.

Entre incondicionales de estas citas, Zenaido Hernández, una de las voces más representativas ya sea de Carnaval como de mayo; o Concepción Hernández, la vecina que recordó al alcalde el 90 aniversario que se cumple este año del primer baile de magos y que, además, le regaló la corbata verde Santa Cruz que lució precisamente este miércoles Bermúdez.

Minidegustación de productos como quesadillas o quesos o pellas de gofio, salvo en el caso de Edelmira, que no oculta su alegría cada vez que ve al alcalde, a quien considera su patrón. Mención aparte la repostería de doña Isidra, llegada de Vilaflor, y si no que se lo pregunten al concejal de Infraestructura y Obras y del Suroeste, Javier Rivero, que se hizo con una pella de gofio y miel; y no fue lo único que se llevó para casa... también una vela con olor a miel.

Durante el paseo, sorpresa para Efraín Medina, quien hizo un alto para sacarse una foto con su hermana, Mary, y sus sobrinas nietas Lucía y Candela.

De los grandes aciertos de estas Fiestas de Mayo, crear la gala de los mayores, no por movilizar a las vecinas veteranas sino por la calidad humana y la espectacular experiencia de las nueve señoras que se presentaron; con independencia al título, han formado un grupo de lujo que las convierte en las mejores embajadoras de los actos. Hasta el domingo, el García Sanabria es la capital de Santa Cruz.