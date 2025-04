Toque de atención del alcalde de Santa Cruz de Tenerife a las murgas por las letras de sus canciones

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, lanza un mensaje a las murgas del Carnaval apelando a la necesidad de reflexionar sobre los límites legales en sus canciones. Bermúdez dejó claro que, aunque el Ayuntamiento no censurará nunca los contenidos —«por lo menos mientras yo sea alcalde»—, sí defiende que cada colectivo debe asumir la responsabilidad de sus palabras, según manifestó en Radio Club Tenerife.

«Por supuesto que, si se nos demanda como responsables, no sé de qué, pero bueno, como responsables de este asunto, nos defenderemos con nuestros servicios jurídicos y acudiremos a los tribunales para defender la postura municipal», aseguró Bermúdez. De esta forma se pronuncia el alcalde sobre las demandas que ha anunciado Rudy Ruymán contra Mamelucos y Trapaseros, a los que pide 50.000 euros –esta última sin comunicar–, así como a la portavoz del PSOE, a quien reclama 15.000 euros por apoyar las letras de las murgas y a los ayuntamiento de Santa Cruz y Candelaria, donde actuaron los referidos colectivos a los que el educador social e influencer reclama 150.000 euros a cada uno.

El alcalde insistió en que no es censura, sino cumplir con el marco legal vigente: «Tiene que haber algún límite, porque la ley establece límites», señaló. «¿Puede el Ayuntamiento censurar? No. Ahora, son las murgas las que tienen que mirar hacia adentro y preguntarse cuáles son esos límites», subrayando que las normas legales «se aplican a todo el mundo» y no hacen excepciones «porque sea Carnaval».

El regidor reconoció que «quizás se le está dando demasiado protagonismo al asunto», pero recordó que «las leyes existen y deben cumplirse», independientemente del contexto festivo. «El derecho individual existe en este país, y hay leyes que lo determinan», concluyó.

Hace un mes, en una entrevista en la Cadena Cope, Bermúdez ya se había referido al asunto. En ese momento, el alcalde recordó que situaciones similares ya habían ocurrido en el pasado, en referencia a la canción homófoba que denunció el concejal del PSOE Florentino Guzmán Plasencia en una visita a la Ni Fú-Ni Fá.

«El Carnaval es Carnaval, las letras son las letras, y tenemos que enmarcarlo dentro de lo que es una fiesta que lo que promueve es la absoluta libertad», sostuvo Bermúdez. Alertó de que judicializar este tipo de conflictos «no es positivo para nadie» y abogó por tratarlos con «cierta tolerancia».

El alcalde insistió : «Aunque haya libertad total de expresión, debe existir un límite, porque si lo hay en la vida normal, también debe haberlo en el Carnaval», explicó. «Las leyes que protegen derechos como el honor o la intimidad se aplican igual, estemos o no en Carnaval» y enfatizó que las murgas deben realizar una reflexión interna sobre «hasta dónde puede llegar una crítica para no convertirse en una ofensa».

«Cada uno debe saber dónde está el límite», concluyó, reafirmando su postura a favor del respeto a la libertad de expresión dentro del cumplimiento estricto de la legalidad vigente.