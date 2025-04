Idaira Afonso, de Sociedad Mamel’s, reina de las Fiestas de Mayo

Pasodoble Islas Canarias y Elvis Sanfiel desvela el nombre de la nueva reina de las Fiestas de Mayo: Idaira Afonso Nazco, con Mujer de Tenerife, de Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria, para la Sociedad Mamel’s. Una joven, hay que recordar, fue Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2015, a la edad de 9 años.

Micaela Ledesma del Real, con Mujer de Tacoronte, según Alfred Diston, de Ubaldo Vestimenta Tradicional SL, para la asociación Alcalá Galiano, fue elegida primera dama de honor.

Segunda dama de honor, Natacha Chávez Rodríguez, con Mujer de La Palma en traje de diario, para la asociación cultural El Drago.

Michelle Castro Adrián, con Mujer de Tenerife en traje de transición, de Texenery Moreno Pérez, para la agrupación musical Nobleza Canaria, tercera dama de honor.

Cuarta de honor fue designada Beatriz Gutiérrez Quintero, con Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta, siglo XVIII, de la asociación de vecinos Nube Gris de Roque Negro.

La directora, Paula Álvarez, convierte la gala de la reina de las Fiestas de Mayo en un dulce paseo por la tradición, entre pantallas que revive el SantaCruz de mitad del siglo pasado, el conocimiento y carisma de Elvis Sanfiel, y las estampas de costumbrismo, a las que Fran Romero dio realce: las treinta cinco jóvenes, más que aspirantes, corazones de Santa Cruz y sus fiestas.

Hora y cuarenta y cinco minutos, como había pedido el concejal de Fiestas a la directora de la gala, y Paula Álvarez, con producción de Yeray Piñero y el ciudado en el desfile de aspirantes marca Fran Romero sellan una velada que despierta vocaciones artísticas.

José Luis de Madariaga prestó su voz en la obertura de la gala de la reina de las Fiestas de Mayo para presumir de Santa Cruz, de sus ‘altares’ de toda la vida, como el parque García Sanabria, la plaza de España, la Rambla de las Tinajas...

La directora artística de la velada alimentaba orgullo de pertenencia con la voz de Leyla Melo interpretando «Ay, Santa Cruz», mientras el narrador reivindicaba las costumbres de hace 45 años como la elaboración de la cruces de mayo mientras en el escenario se recrea la confección de los arreglos. Tras la interpretación de otro tema, con Idayra, recuerdo, con proyección incluida, de las cabalgatas de flores, como las que recorrían la calle del Pilar, como muestraba la proyección en cuatro pantalla. Nuevo «pellizco» al corazón con las treinta y cinco jóvenes, las protagonistas de la velada, mientra un intenso olor a rosa mosqueta se adueña del escenario y la parte delantera del aforo. ¿Ilusión o realidad? ¿De verdad utilizaron pulverizador de rosa mosqueta?

Se recrea y se vive esa batalla de flores al compás del tema y con la voz de un grande del folclore, Javier Hernández, que entona la Isa santacrucera, mientras las candidatas se cuelan entre el público. En el diálogo de la figuración dicen que van a preparar unos tollos. «Pero no te olvides de echarle mojo, pero no del verde, sino mojo picón». Y... ¿quién sale? El mismísimo Caco Senante, Hijo Predilecto de Santa Cruz, pregonero de las Fiestas de Mayo 2025 y artista que abrió la velada.

«Mira que llevo años presentando esta gala –contó el maestro de ceremonia, Elvis Sanfiel– y hacía tiempo que no había visto yo en la gala de las Fiestas de Mayo al presidente, en este caso, presidenta del Cabildo de Tenerife»... para seguir con la salutación al alcalde de la ciudad, al concejal de Fiestas, resto de la Corporación y dar la bienvenida al jurado.

Elvis Sanfiel se presentó con un traje al estilo José Velez, por el color color hueso, ajeno al traje típico, pero para vestimenta tradicional las que lucieron las 35 jóvenes aspirantes a suceder a Valery Álvarez, desfiló por última vez como reina de las Fiestas Fundacionales.

Ella misma puso voz al agradecimiento por esta experiencia con un sentido homenaje a quienes no están esta edición... No se nombró pero todos pensaron en él. Manolo Chinea, diseñador enCarnaval; vestidor en Fiestas de Mayo. Elvis Sanfiel remató ese homenaje, cuando no solo trajo al recuerdo a la recordada Angelita González Ledesma –presidenta de la murga infantilEl Cabito–, fallecida hace dos años, y a Manolo Chinea. Con voz aterciopelada para la ocasión Elvis Sanfiel acarició el corazón de los chicharreros.

Comienza el desfile

El presentador estaba inspirado anoche, con su brindis a las visitas de la Patrona de Canarias, a Santa Cruz; y la del Pino, a Las Palmas, con las bajadas de Vallehermoso –el autor del cartel es el mismo que el de las Fiestas de Mayo, Arón Morales– y guiño a las Bajadas de El Hierro y La Palma. Y de ahí: ¡viva la Isla de El Hierro!, a ritmo del baile del Vivo.

Y formando un todo, sin dar tregua, comienza el desfile, de la mano de Andrea Casanova Tavío, que lució la vestimenta Campesina de Tenerife de principios del siglo XIX, según manuscrito de Alfred Diston, en representación de la asociación cultural Tajaraste.

María Pisaca

La directora de la velada dividió a las treinta y cinco jóvenes en dos problemas. El primero lo cerró Lucía González Pérez, con Mujer de La Esperanza según Alfred Diston, vestida por Damián Rodríguez para murgas Bambas y Bambones, que desfiló en el puesto diecisiete.

El escenario, que tuvo vida con una banda que interpretó música en directo de principio a fin, se transformaba por minutos con diferentes estampas del Santa Cruz del ayer mientras en tiempo récord se sucedían las candidatas al título de reinas; no desfilaban, levitaban sobre el escenario.

Y llegó el momento de la gaviota en Madrid. Con ese sabor de actuación propia de un café, Caco Senante en acción. Él es poesía. Orgullo de pertenencia. Somos isleños, otra declaración de amor.

Y en volandas, Elvis Sanfiel llevó al público a disfrutar de El Tartanero, con la voz de Iván Quintana, de Los Gofiones, un tributo a personajes de mitad del siglo pasado. «Triqui, triqui, traca...» entonó y el público le respondía. Pero es que en las primeras filas había oro molido. Las nueve mayores al título de romeras de las Fiestas de Mayo. Senacionales. La directora artística de la velada Paula Álvarez, con producción de Yeray Piñero, estaba bordando la velada. Por favor, que no acabe. Restaba el segundo bloque de jóvenes.

Siguió la exhibición de tradición canaria con una monición ambiental a cargo del propio Elvis para explicar la leyenda que rodea el Santo Domingo, salió Leyla Melo para poner voz, no sonó el micrófono y ahí se tiró el ángel de la guardia, casi de puntillas.

Segundo bloque

Llegó el segundo y último bloque de aspirantes, que comenzó con Sandra Jiménez Montblanch, con Mujer de Lanzarote, vestida por Texenery Moreno Pérez, para la asociación Salta Canaria, la número 18 en desfilar, para cerrar con la última de las treinta y cinco jóvenes, Idaria Afonso Nazco, con Mujer de Tenerife, de Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria, para la Sociedad Mamel’s.

A Paula Álvarez hay que tenerle respeto, pues es capaz de hacer desfilar a las protagonistas de la velada a menos de un minuto por candidata. Y así vuela la gala y si encima es entretenida, como es el caso, pues provoca que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, le pidiera que al menos dure una hora y cuarenta y cinco minutos. El espectáculo venía rodado.

Llegó Merche, gaditana que celebra sus dos décanas sobre los escenario, que se presenta al público cantando para luego desgranar No me pidas más, Eras tú, Tengo fe o Abre tu mente...

Guiño a viva voz a las treinta y cinco candidatas, para recordar la canción que compuso en 2005, que dedicó a su abuela Mercedes o a su padre... Yen ese momento el escenario se volvió azul entre burbujas de aire que se emitían en las pantallas de escenario.

Y entre los mejores momentos de su actuación... cuando entonó Abre tu mente, que fue intuirlo el público y le puso alfombra roja a la intérprete gaditana.

Sabandeños vs Gofiones

Cabía el más difícil todavía en cuanto a mejorar el ritmo y el esplendor de la velada. Elvis Sanfiel invitóa Iván Quintana a protagonizar con un estameña un mano a mano con Javier Hernández, solista de Sabandeños, con su manta.

El duelo consistía que Javier Hernández cantabana temas del repertorio de Los Gofiones, como Mi gran Canaria; e Ivan Quintana,canciones de Los Sabandeños, como Llamarme guanche. Y a partir isas de Tenerife y de Gran Canaria que fueron entonadas y aplaudidas por el público, como Qué tenderete...

El duelo entre Javier Hernández e Iván Quintana, entre Sabandeños y Gofiones, lo ganó... Canarias, sentenció Elvis Sanfiel, especialidad de la casa. Y otro giro más de calidad, cuando vuelven las treinta y cinco candidatas entre el público al escenario, como estampas del ayer que toman vida.