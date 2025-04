Vecinos de Anaga alertan de que las plantas exóticas se ‘comen’ el parque rural

La indignación entre los vecinos del macizo de Anaga es cada vez mayor. Desde hace años, colectivos vecinales, senderistas y residentes de pueblos como Roque Negro, Taganana, Afur o Almáciga vienen alertando del avance imparable de las especies exóticas invasoras que amenazan con desplazar por completo la flora endémica de esta Reserva de la Biosfera. Denuncian que el Cabildo de Tenerife apenas ha destinado una sola cuadrilla fija especializada para toda la extensión del Parque Rural, una medida que consideran completamente insuficiente.

El malestar ha crecido en los últimos meses, convirtiéndose en un sentir generalizado entre los habitantes del macizo, quienes aseguran que no se trata de una opinión puntual, sino de un clamor colectivo que se repite en cada reunión vecinal y conversación comunitaria. «Lo que sentimos es abandono institucional», lamenta uno de los portavoces vecinales. «Estamos viendo cómo las plantas invasoras se comen literalmente nuestras laderas, nuestros riscos, nuestras especies protegidas, y aquí nadie actúa con la contundencia que esto requiere».

Especies invasoras

Los afectados enumeran especies como el rabo de gato, la uña de gato y la oreja de gato, que ya colonizan senderos, cumbres y zonas tradicionalmente ricas en biodiversidad.

Además de la denuncia ecológica, los vecinos muestran su inquietud por los rumores de que el personal asignado a senderos y caminos podría ser redirigido a trabajos de obra en otras infraestructuras ajenas a su función. «Eso sería inaceptable. No se puede vestir a un santo desvistiendo a otro. Cada tipo de trabajo requiere una preparación específica», critican.

Desde la zona también reclaman que las contrataciones para estas tareas se hagan prioritariamente con personal local, algo que, según señalan, no se está cumpliendo. «Aquí hay muchas personas cualificadas, con experiencia en montaña, que están en paro y ni siquiera se les llama para una entrevista», apuntan.

Cuatro o cinco cuadrillas más

Los vecinos reclaman la incorporación inmediata de al menos cuatro o cinco cuadrillas permanentes y especializadas para afrontar la erradicación de plantas invasoras en Anaga, una extensión natural de gran valor ecológico y patrimonial. «La situación ha llegado a tal punto que no solo se trata de conservación, sino de dignidad: no podemos seguir viendo cómo el paisaje cambia, se degrada y nadie hace nada».

En zonas como Roque Negro, los senderos aparecen cubiertos de maleza, y los propios excursionistas deben apartar zarzas y otras plantas para poder transitar. «En plena Semana Santa estaba igual que siempre, y eso que informamos al Cabildo con meses de antelación. Ni limpieza, ni mantenimiento. Nada».

Vecinos como José Iván Rodríguez, uno de los que ha liderado las demandas ante las administraciones, aseguran que seguirán insistiendo hasta obtener una respuesta efectiva. «No vamos a callarnos. Seguiremos elevando la voz. Porque si Anaga pierde su flora, pierde su identidad. Y con ella, todos perdemos».

Las plantas invasoras están ganando terreno sin control, mientras la flora autóctona desaparece lentamente. “Las laderas se están llenando de especies que no deberían estar aquí. Y sin acción inmediata, será irreversible”, afirman.

Critican que el Cabildo apenas cuenta con una cuadrilla catalogada como de «escaladores» para todo el Parque Rural de Anaga. «Esa cuadrilla hace un trabajo encomiable, pero no puede hacerlo todo. Necesitamos al menos cinco equipos permanentes y bien formados», explican. Insisten en que las contrataciones deben priorizar a vecinos de la zona, que conocen el terreno y necesitan empleo. «Hay personas cualificadas en paro que no son llamadas ni para entrevistas. Mientras tanto, traen a trabajadores de otras zonas de la isla No tiene sentido».

Los vecinos aseguran que no cesarán en sus reivindicaciones hasta ser escuchados. «No nos vamos a callar. Si hace falta cortamos la carretera o nos plantamos en la puerta del Cabildo», repiten con firmeza. «No es solo por nosotros, es por Anaga. Por su gente. Por su paisaje. Y por las generaciones futuras».