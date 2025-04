Activada la nueva forma de comprar en el Mercado de Santa Cruz: por internet a cualquier hora

El Mercado de Nuestra Señora de África, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se moderniza. La Recova ha activado desde este martes, 22 de abril, el denominado Marketplace online, a través del cual los ciudadanos podrán comprar por internet en el Mercado, a cualquier hora del día.

Así lo han anunciado, en una rueda de prensa, el alcalde de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez (CC), y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), quienes indican que el Ayuntamiento ha invertido en esta iniciativa, a través de los fondos europeos Next Generation, 1,7 millones de euros.

El primero de Canarias

Éstos resaltan que, de esta manera, el de Santa Cruz de Tenerife se convierte en el primer mercado de abastos de Canarias en contar con una plataforma de compra por internet.

Correo electrónico

El Mercado se ha incorporado a la venta online a través de la web http://compra.la-recova.com, desde la que vecinos y visitantes pueden ya realizar sus compras sin que sea necesario que el establecimiento esté abierto. "Tan sólo deben registrarse en la citada web y facilitar el correo electrónico".

24 horas

Bermúdez y Tarife destacaron que la venta online estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. "El Mercado Nuestra Señora de África entra en el siglo XXI pero sin perder su esencia. Sin duda, comprar en La Recova y pasear por sus puestos es una experiencia insustituible, pero para aquellos que no puedan ajustarse a su horario en algún momento, ya no hay excusa alguna para no poder adquirir sus productos", manifestaron.

Método de pago

Los responsables municipales informaron de que las compras se podrán realizar por puestos o por categorías de productos. El pago se realizará con tarjeta bancaria, "a través de una plataforma segura", aunque el Consistorio no descarta que en las próximas semanas también se incorpore el pago por bizum.

Taquillas instaladas en el Mercado de Santa Cruz. / El Día

Taquillas

Para la entrega de los pedidos, los establecimientos facilitarán dos opciones, la recogida en el propio Mercado o en las nuevas "taquillas inteligentes" que, tal y como adelantó EL DÍA, ya están instaladas en el parking del Mercado. Éstas disponen de un horario más amplio que el de La Recova, por lo que las compras se podrán recoger desde las 7:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes, y entre las 8:00 y las 15:00 horas, los sábados y domingos.

En concreto, se han instalado un total de 18 taquillas, de las que 10 son refrigeradas para los productos que "necesiten frío". El Ayuntamiento no descarta colocar más taquillas en el caso de que sea necesario.

Una vez realizada la compra por internet, para abrir la taquilla correspondiente, será necesario el código QR que se enviará al correo electrónico del cliente o al que se podrá acceder a través de la web, en el apartado de Mi Cuenta. "Se podrá entrar al parking de manera gratuita y recoger el pedido".

Reparto a domicilio

Algunos puestos también incluyen una tercera opción para entregar los pedidos, la del reparto a domicilio. "El cliente elegirá la que más le convenga. También tiene la posibilidad de ponerse en contacto con el responsable del puesto en cuestión en el teléfono y redes sociales que se facilitarán en la web citada anteriormente".

Formación

Aunque en un principio, y tal y como lo había anunciado el edil de Servicios Públicos, estaba previsto que este nuevo sistema de venta online se pusiera en marcha el 1 de abril, finalmente su activación se ha retrasado para poder impartir la formación necesaria a los puestos que lo necesitaban.

Gratuito

El Ayuntamiento destaca que este servicio de venta online es gratuito para los comerciantes que gestionan un puesto en el Mercado Nuestra Señora de África. "Tan sólo es necesario que quieran formar parte de este proyecto".

El 60% de los puestos

El Marketplace online de la Recova se ha activado con una quincena de puestos y unos 370 productos ya disponibles, aunque, y según apunta el Consistorio, se irán incorporando más establecimientos de manera progresiva. La previsión es que participen en esta iniciativa entre un 50 y un 60% de los 68 negocios que forman el Mercado Nuestra Señora de África.

Otros proyectos para el Mercado

El alcalde y el concejal de Servicios Públicos recordaron este martes que también se ha dotado al Mercado de una red wifi con 12 puntos de acceso gratuitos. Asimismo, añadieron, se ha instalado una gran pantalla led en el edificio anexo de la Recova. "Pero éstas no serán las únicas acciones que llevaremos a cabo en este mandato en el Mercado, pues tenemos previsto ejecutar otros proyectos". Entre estos se encuentra la peatonalización del entorno de la parte trasera de la Recova.