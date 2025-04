El Robin Hood de los gatos: la historia del joven de Santa Cruz que ayuda a los felinos

Se disfraza cada noche de gato, entre las 20:00 y las 22:00 horas, para pedir comida para los felinos frente a las puertas de un supermercado situado en Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife. El joven que se oculta tras dicho disfraz cuenta a El Día que su objetivo es sólo ayudar a los gatos que viven en la calle.

Es el Robin Hood chicharrero de los gatos. Aunque, en su caso, no roba dinero a los ricos para repartirlo entre los pobres, sino que, disfrazado de felino, frente a las puertas de un supermercado situado en la avenida Tres de Mayo, pide comida para gatos a todo aquel que se dispone a comprar en el establecimiento. Lo hace prácticamente todas las noches, entre las ocho y las diez. Ha elegido ese horario para no molestar, según cuenta, a las personas sin recursos que acuden al mismo sitio, durante el día, para pedir dinero o comida. Todo el alimento para gatos que consigue lo reparte entre responsables de colonias de felinos en diferentes lugares de la Isla, es decir, entre aquellas personas que se encargan, de manera controlada, de alimentar a gatos en la calle.

Una vecina compra comida para Miaumorsito. / Andrés Gutiérrez

No le gustaban los gatos

Al joven que se oculta tras este enorme disfraz de gato, que no quiere desvelar su identidad y que dice llamarse Miaumorsito, ni siquiera le gustaban estos animales. Cuenta que su historia comenzó en el año 2019, cuando un pequeño gato herido, al que llamó Kahlo, se cruzó con él en una carretera. Lo llevó al veterinario; estaba a punto de morir, pero los cuidados que le proporcionó al animal este joven, en su casa, consiguieron que viviera durante unos cuatro meses más. «Fue entonces cuando me cambió la vida y descubrí un amor hacia los animales, hacia los gatos, que nunca antes había sentido. De verdad que no puedo explicarlo».

Kahlo

Cuando Kahlo murió, este joven, que entonces vivía solo en una zona rural del municipio de Tacoronte, sintió la necesidad de adoptar a dos pequeños gatos. Al mudarse a Santa Cruz de Tenerife, Miaumorsito empezó a colaborar con protectoras de animales y a hacerse cargo de gatos que nadie quería adoptar, porque no eran muy sociables o porque estaban enfermos. «También empecé a encargarme de gatos que la gente abandonaba, hasta llegar al punto de tener muchos gatos en casa».

Mensaje con el que se presenta Miaumorsito y con el que pide que le sigan en Instagram. / Andrés Gutiérrez

El disfraz de gato de Jared Leto

Consciente de que ya no podía seguir llevando más felinos a su vivienda, «sobre todo porque esto afectaba a los que ya tengo», este joven emprendió la búsqueda de otra forma de ayudar a estos animales. «Un día vi por la tele al actor Jared Leto disfrazado de gato y, en ese momento, decidí que quería un disfraz igual. Intenté que me lo confeccionaran aquí, pero fue imposible. Finalmente, tuve que pedirlo en China y me llegó en diciembre de 2024», comenta.

El pasado 4 de diciembre, Miaumorsito decidió salir de su casa con el disfraz puesto para pedir comida para gatos, con el fin de ayudar a los felinos que viven en las calle. «La verdad es que lo hice con miedo y sin saber lo que me podía encontrar. Pero aquella noche conseguí que mucha gente colaborara y, desde entonces, hago lo mismo casi todos los días».

Fotógrafo

Este joven, de profesión fotógrafo, camarógrafo y gestor de redes sociales, señala que ya ha entregado unos 3.000 kilos de comida para gatos, entre latas y pienso, entre otros productos. «Consigo una media al día, durante las dos horas que estoy frente al supermercado, de 50 kilos de alimentos». Reparte esta comida entre responsables de colonias de gatos de distintos puntos de la Isla. En la actualidad, lo recaudado se reparte entre 17 personas.

Denuncia

Miaumorsito aprovecha para denunciar que desde «muchos ayuntamientos» de la isla de Tenerife no se está cumpliendo con el método CER (capturar, esterilizar y retornar), para gestionar colonias felinas, «una forma ética y responsable de controlar la población de gatos callejeros».

«Con mi humilde labor intento suplir un poco la falta de ayuda por parte de los consistorios». Este joven plantea que el modelo ideal sería que a todos los felinos callejeros se les buscase un hogar de adopción para que no tuviesen que estar en la calle, «un lugar en el que los gatos se encuentren bien, estén completamente cuidados, y sean felices», asevera.

Le han tratado mal

Asegura que la mayoría de los ciudadanos a los que pide ayuda colaboran con esta causa, «aunque también algunas personas me han tratado mal, porque no entienden lo que hago". "Pero esto último no me ha detenido en mi empeño». Miaumorsito, con su gran disfraz y con sus dos carros, continúa su labor junto al supermercado, arrancando también sonrisas a quienes se lo tropiezan.