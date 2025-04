Psicólogos en los colegios de Santa Cruz: la "innovadora" iniciativa del Ayuntamiento para ayudar a los adolescentes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Psicología han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el denominado proyecto EducaSalud, una iniciativa "innovadora" con la que se proporcionará a los colegios y a los institutos del municipio asistencia psicológica, sobre todo dirigida a los adolescentes.

Así lo anunció este viernes, 4 de abril, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien destacó que se trata de una acción pionera en Canarias, con la que el Consistorio chicharrero, "preocupado por el aumento de los trastornos mentales y de conducta en niños y jóvenes", ha decidido dar un paso más allá de sus competencias en materia de Educación. De esta forma, por primera vez, en Santa Cruz, se impartirán talleres sobre salud mental tanto a alumnos como a profesores de los centros escolares y se proporcionará intervención psicológica, a través de 900 sesiones indivuales, a los niños y jóvenes que lo necesiten.

Datos

El regidor apuntó que los datos que se registran en la actualidad, sobre suicidios e intentos de suicidio y problemas mentales en la adolescencia, avalan que se tomen medidas con respecto a este asunto. "En Canarias, seis de cada diez estudiantes, de entre 14 y 18 años, aseguran sufrir ansiedad, depresión, estrés, trastornos del sueño y desórdenes alimentarios, según el estudio de 2024 sobre salud emocional de los adolescentes elaborado por la Fundación Disa. Y según la última memoria de la Fundación ANAR (Ayuda a Niños en Riesgo), la salud mental fue el principal motivo de las llamadas hechas por los menores (43%). De estas consultas, destacan las ideaciones o intentos de suicidio (27,8%), además de los problemas psicológicos (7,6%) y las autolesiones (7,1%)", comentó.

Fases

Por su parte, la concejala de Atención Social, Educación y Juventud, la nacionalista Charín González, explicó que este proyecto está dividido en dos fases. La primera está enfocada en la prevención, con el objetivo de formar al profesorado en la "detección temprana" y para promover el bienestar psicológico del alumnado, "fortaleciendo sus habilidades emocionales sociales y de manejo del estrés, y ayudándolos a reconocer señales de alerta". Para ello, se impartirán, hasta junio, 250 talleres formativos para docentes en 50 centros y 373 para los alumnos, "con recursos como proyector, pizarra y dinámicas grupales". "Se abordarán distintas temáticas, que se establecerán en coordinación con los centros escolares", indica la edil.

Intervención

La segunda fase consistirá en la intervención, con la que se proporcionarán 900 sesiones individuales con psicólogos durante este año a los alumnos que lo necesiten. González prevé que se beneficiarán unos 200 menores. Ésta señala que, en un principio, se ha establecido un máximo de cinco sesiones por caso. "Hemos dado un paso importante y valiente, porque es necesario que las aulas cuenten con la figura de psicólogos. A través de este proyecto, si se detecta que un alumno tiene una problemática, se le proporcionará atención individualizada, y esto es algo pionero en Canarias", resalta la concejala.

¿Cómo participar?

El Ayuntamiento chicharrero destina a la puesta en marcha de este proyecto 80.000 euros. La edil de Atención Social, Juventud y Educación anuncia que la intención del Consistorio es que este proyecto se mantenga en el tiempo, es decir, que se repita cada año. Explica que, una vez presentada la iniciativa, ahora el Ayuntamiento enviará correos electrónicos a los 36 colegios y 14 institutos públicos del municipio informándoles de la existencia de EducaSalud, "por si se quieren sumar a este proyecto". También podrán participar colegios concertados, "aunque nuestra prioridad son los públicos".

"Por favor, Ana, no te mates"

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, que comenzó leyendo la carta que le escribió un padre, "un compañero psicólogo", a su hija para que no se suicidara, aunque finalmente no pudo evitarlo, aplaudió la "valentía" del Ayuntamiento chicharrero para llevar a cabo esta iniciativa, que "a la vez es tan necesaria". "Por favor, Ana, no te mates. Esta noche tenebrosa en la que estás atrapada llegará a su fin...". Linares señaló que el de Ana es uno de los muchos casos que, desgraciadamente, se están sucediendo en la actualidad, y por ello, añadió, "este proyecto es una gran iniciativa del Consistorio, que conjuga prevención y atención".

Crítica al Gobierno de Canarias

"Desde el Gobierno de Canarias han dicho que con el protocolo que se establece en los centros escolares es suficiente. Pero esto no es así, porque se está dando la responsabilidad a los profesores, que no tienen competencia en esto. Por eso, nos quitamos el sombrero ante el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque por fin se está poniendo el foco en los jóvenes, en los adolescentes, que necesitan nuestra ayuda", concluyó la presidenta del Colegio de Psicología.