Santa Cruz invierte en obras más de 170 millones

El municipio de Santa Cruz de Tenerife está viviendo uno de sus mejores momentos. Así lo afirmó este martes, 1 de abril, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante la presentación del presupuesto de 2025, que asciende a 365 millones de euros, a las entidades financieras y agentes económicos, acto que tuvo lugar en el Casino. El regidor destacó que en materia de inversión, entre los años 2024 y 2025, el Consistorio destinará más de 170 millones de euros a la ejecución de obras en la ciudad, para transformarla y para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, José Manuel Bermúdez apuntó que la Corporación local también ha alcanzado un nivel récord en ejecución de inversiones en 2024, «con un importante incremento sobre los años precedentes, superando los 43 millones de euros». Con respecto a las cuentas de 2025, el regidor defendió que éstas garantizan la ejecución de los proyectos que ya están en marcha y el inicio de nuevas actuaciones en la ciudad. «Y, además, este presupuesto está dedicado en más del 80% a las personas, como se demuestra con los más de 32 millones que destinamos al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)».

Actuaciones en marcha

Entre los proyectos que ya están en marcha, en el marco del Plan de Inversiones diseñado por el Ayuntamiento para este mandato, el regidor destacó las rehabilitaciones del Templo Masónico, «cuyas obras finalizarán a mediados de este año», y del Parque Cultural Viera y Clavijo; la mejora de la calle de La Rosa; la reparación de los puentes de la plaza de Europa y avenida Marítima; la construcción de las viviendas sociales de María Jiménez; o la ejecución de la Red Ciclable en el centro de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife presenta en el Casino el presupuesto de este año, ante entidades financieras y agentes económicos. / Andrés Gutiérrez

«A esto tenemos que sumar otras actuaciones ya terminadas, como la creación de la Zona de Charcos de Valleseco, la recuperación de la escollera de la playa de Las Teresitas, la remodelación de la calle San Martín, o la creación de una nueva plaza en la conocida como zona del Orche, así como proyectos cuya ejecución se iniciará en breve, como la reforma integral del emblemático Teatro Guimerá», indicó Bermúdez.

Futuras actuaciones

El alcalde también aprovechó para otras actuaciones en las que el Consistorio está trabajando y que se intentarán ejecutar lo antes posible, como la mejora de la playa de Las Teresitas, con la creación de un paseo y la dotación de saneamiento e iluminación; la creación de un gran espacio de ocio y esparcimiento en el anillo del Palmétum; la mejora del litoral de Añaza; la construcción de nuevas viviendas sociales en Cuevas Blancas; la transformación de la avenida de Anaga; la peatonalización del entorno del Mercado Nuestra Señora de África; o la construcción de nuevas instalaciones deportivas y de parques infantiles.

La transformación de la avenida de Anaga o la mejora de Las Teresitas, entre los próximos proyectos

La mejor ciudad

«Todo esto demuestra que Santa Cruz de Tenerife es un municipio que está en marcha, pero no nos podemos dormir en los laureles. El presupuesto municipal de este año, que asciende a 365 millones de euros, nos permitirá materializar muchos de los grandes proyectos que hemos venido defendiendo en los últimos años y nos permitirá presentar otros que marcarán el rumbo de la ciudad para los próximos años. Queremos gastar este presupuesto en la ciudad y muy poco en el Ayuntamiento. Sin duda, las cuentas de 2025 son una oportunidad para seguir haciendo de Santa Cruz de Tenerife la mejora ciudad para invertir y para vivir», comentó el regidor chicharrero durante su discurso.

Bermúdez también aprovechó para destacar que una de las funciones principales del Consistorio chicharrero es poner las cosas fáciles a los inversores, «para consolidar así la posición de Santa Cruz como principal generador de riqueza y empleo a nivel insular». «La economía de nuestro municipio se ha consolidado y 2024 ha sido un año de crecimiento, como lo será este 2025. Los datos así lo demuestran, con unos niveles de desempleo que no veíamos desde 2008, datos que se ven refrendados por las más de 143.000 personas que hay hoy trabajando en Santa Cruz, muchas más que cuando llegamos a la Alcaldía», detalló el regidor.

Baja Fiscalidad

Por su parte, el concejal responsable de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez resaltó que, a pesar de la apuesta del Ayuntamiento por la inversión público y del elevado presupuesto que se destina, éste mantiene una fiscalidad baja, sin subir los impuestos.

Estabilidad, Equilibrio y empatía

El presupuesto de Santa Cruz de Tenerife para este año se caracteriza por las tres «E», según lo indicó el edil de Hacienda: la estabilidad, el equilibrio y la empatía, que «proporcionan confianza en Santa Cruz, en un entorno tanto nacional como internacional donde prima la inestabilidad».

Ejes fundamentales

José Alberto Díaz-Estébanez apuntó que los ejes fundamentales de las cuentas de 2025 pasan por la mejora de los servicios públicos municipales en términos cuantitativos y cualitativos; el incremento del gasto social; la apuesta por la inversión pública, dando continuidad a lo presupuestado en 2024; el mantenimiento de las bonificaciones y tipos reducidos para mantener la presión fiscal baja; y la simplificación administrativa.

Deuda

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado este año un crédito de 30 millones de euros para financiar diferentes inversiones en la ciudad, según informó el edil de Hacienda, entre las que se encuentran la construcción del nuevo Centro de Control de Tráfico y Aparcamientos de la ciudad (2,8 millones), la construcción del Polideportivo de María Jiménez (1,8 millones), la rehabilitación de la Recova Vieja (1 millón de euros), la pavimentación de diferentes vías (2,8 millones), la creación de una nueva zona infantil en el parque de La Granja (400.000 euros), la ejecución de expropiaciones de terrenos para construir nuevas viviendas sociales (1,3 millones), la ejecución de distintas obras de mejora en campos de fútbol (800.000 euros), la rehabilitación del Mercado de La Salud (800.000 euros) y la creación de nuevos aparcamientos (1 millón). Esta deuda se suma al crédito de 20 millones que el Consistorio solicitó en 2024.

Ordenanza de Movilidad

El alcalde de la capital aprovechó la presentación del presupuesto municipal de 2025 ante las entidades financieras y agentes económicos para comentar algunos asuntos de actualidad en el municipio, como la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, que sustituye a la Ordenanza de Tráfico aprobada en 1985. El regidor explicó que ésta ha sido anulada «porque el juez ha considerado que su memoria de impacto normativo no es suficiente, algo que también ha ocurrido en Madrid o en Alicante, por ejemplo». «Y las que no están suspendidas es porque nadie las ha denunciado, como ocurrió aquí». Indicó que el Consistorio recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, porque no comparte la decisión del TSJC, y «si perdemos, volveremos a elaborar una nueva normativa, para lo que tendremos que contratar a los mejores expertos en memoria de impacto normativo». Afirmó que, de todas formas, «la capital no se queda sin Ordenanza de Tráfico, porque estaría vigente la aprobada en 1985».

Zona de bajas emisiones y zonas azules

José Manuel Bermúdez también apuntó que el Ayuntamiento chicharrero está trabajando en la elaboración de las ordenanzas específicas que regularán, por un lado, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con la que se establecerán restricciones al tráfico en el centro de la capital tinerfeña, y por otro, la implantación de las zonas verdes y azules en todo el municipio, en las que los ciudadanos tendrán que pagar por estacionar sus vehículos en la calle.