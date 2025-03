El Plan de Comercio de Santa Cruz recoge la necesidad de abrir los domingos

El propio Plan Director de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, aprobado por la Junta de Gobierno en mayo de 2024, establece la necesidad de ampliar la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) del municipio, para que más negocios puedan abrir los domingos y festivos, tal y como lo solicitan las grandes superficies ubicadas en la capital.

Así lo afirma el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, quien apuesta por la «libertad absoluta» del horario comercial en la ciudad, a pesar del rechazo manifestado por la Asociación de Empresarios Zona Centro y por la Federación de Áreas Urbanas (Fauca), y de la posición del alcalde en este asunto, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Y es que el regidor chicharrero ha asegurado que dicha ampliación no se contempla en este momento, aunque sí la posibilidad de que los centros comerciales puedan abrir tres domingos más al año de los diez permitidos.

Expertos

Sobre esto, su socio de gobierno, Carlos Tarife, también primer teniente de alcalde, señala que tendrán que ser los «expertos», en la Mesa de Comercio del municipio, los que determinen si se debe ampliar la ZGAT hasta Cabo Llanos o si la solución es incrementar el número de domingos permitidos para la apertura en todos los establecimientos de Santa Cruz.

Mesa de Comercio

«Yo no me atrevo a decir si deben ser tres domingos más, diez o quince. Esa decisión se tendrá que debatir y tomar en la Mesa de Comercio, con la ayuda de los expertos y llegando a un acuerdo entre todas las partes implicadas. Pero me alegra saber que el alcalde se sume a la apuesta del PP por conseguir que este capital sea una ciudad abierta los domingos y los festivos», agrega el concejal.

Tarife, que ya defendió la apertura comercial los domingos en una entrevista concedida a ELDÍA en noviembre del año pasado, apunta que Santa Cruz tiene que comenzar a dar pasos en este sentido, una vez que se ha abierto el debate sobre la libertad horaria comercial en el municipio y una vez que se ha decidido llevar este asunto a la Mesa de Comercio.

«Tenemos que empezar a tomar decisiones de manera paulatina para poder llegar a donde ya han llegado las grandes ciudades, a la liberalización absoluta de los horarios, de manera que Santa Cruz crezca económicamente». El edil de Planificación Estratégica menciona algunos ejemplos que la capital tinerfeña «debería tener en cuenta», como Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Domingos y festivos

Respecto al propio Plan de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Tarife insiste en que este documento recoge la necesidad de ampliar la actual Zona de Gran Afluencia Turística. «Este plan aborda las ZGAT como un elemento clave para dinamizar el comercio, especialmente en áreas con alta actividad turística. Estas zonas son aquellas donde, debido a la afluencia de visitantes, se permite una mayor flexibilidad en los horarios comerciales, incluyendo la apertura en domingos y festivos, lo que beneficia tanto a los turistas como a la economía local».

El debate divide también al Consistorio; el alcalde se resiste a ampliar la actual ZGAT y Tarife lo defiende

En el diagnóstico incluido en el documento, según comenta Tarife, se indica que en Santa Cruz de Tenerife, pese a ser la capital de la Isla y destino de cruceros, y tener una de las zonas comerciales abiertas más grande de Canarias, el horario de apertura de los comercios no se adapta a la afluencia de turistas.«Éstos no suelen abrir los sábados por la tarde, domingos y festivos, y los agentes que han participado en la elaboración del diagnóstico consideran que deberían abrir, principalmente aquellos días en los que se reciben cruceros, con el fin de crear un entorno atractivo y que incite a los turistas a recorrer las calles comerciales de la capital chicharrera».

Perímetro

La actual ZGAT de Santa Cruz se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y de San Sebastián. Dentro de este perímetro, todos los establecimientos, de cualquier tamaño, pueden abrir sus puertas todos los domingos del año. Fuera de dicho espacio, pueden hacerlo los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y los centros comerciales sólo pueden abrir durante diez domingos al año.

Oportunidad

Tarife resalta que el Plan de Comercio de Santa Cruz concluye que la ZGAT debe consolidarse y, potencialmente, ampliarse para incluir otros espacios con creciente interés turístico y comercial. «El documento también recoge que los comercios que sí pueden abrir los domingos no aprovechan al máximo esta oportunidad. Lo que está claro es que esta ciudad ya no es la misma que en 2012, cuando se creó la actual ZGAT, y que debe adaptarse a la realidad».