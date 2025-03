Las grandes superficies se plantan y remiten un escrito al ayuntamiento para que Santa Cruz "abra los domingos"

Las grandes superficies ubicadas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife se han plantado. Meridiano, El Corte Inglés, Carrefour, MediaMarkt, Nivaria y Supermercados Aldi, apoyados por Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera), han remitido un escrito al Ayuntamiento exigiendo la libertad horaria comercial en la capital para poder abrir los domingos, bien a través de la ampliación hasta Cabo Llanos de la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que coincide con el casco histórico, o bien mediante la declaración de Santa Cruz como municipio turístico. Los firmantes del escrito denuncian que la capital chicharrera sigue siendo una ciudad cerrada los domingos "a pesar del privilegio que se otorgó sólo a los comercios de Zona Centro".

Ventaja competitiva

En el escrito, al que ha tenido acceso EL DÍA, las grandes superficies señalan que la única ZGAT que existe en el municipio chicharrero fue creada en 2012 por el Consistorio con el único propósito de otorgar una "ventaja competitiva exclusiva a la zona centro de la ciudad", excluyendo "expresamente" a la nueva zona comercial de Cabo Llanos, "la cual, en aquel entonces y ahora, reúne los requisitos legalmente exigidos para merecer igualmente la declaración de ZGAT". En concreto, la actual Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz se encuentra situada dentro de perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y de San Sebastián. Dentro de este perímetro, todos los establecimientos, de cualquier tamaño, pueden abrir sus puertas todos los domingos del año. Fuera de dicho espacio, pueden hacerlo los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y los centros comerciales sólo pueden abrir durante diez domingos al año.

Cerrada

Éstos denuncian que, tras más de diez años de funcionamiento de la actual Zona de Gran Afluencia Turística, "durante los que se han gastado importantes cantidades de dinero en campaña de dinamización y ayudas de todo tipo", Santa Cruz de Tenerife "ha permanecido cerrada". "La ciudad ha estado y sigue cerrada los domingos, no produciendo ningún efecto en términos de dinamización, de atractivo para los visitantes, ni de incentivos a la inversión. No se ha contribuido a la generación de riqueza, ni a la creación de empleo ni a la potenciación de Santa Cruz como ciudad turística". Las grandes superficies alegan que los comercios ubicados en la actual ZGAT no han aprovechado la "gran ventaja competitiva" que se les ha otorgado, "renunciando a abrir los domingos y festivos".

Justicia

Según se afirma en el escrito, los criterios para la delimitación geográfica de la actual ZGAT de Santa Cruz fueron claramente subjetivos, "ya que su finalidad fue la exclusión de determinados operadores y formatos, utilizando para ello un criterio geográfico claramente artificial si ningún fundamento". En ese sentido, las grandes superficies apuntan que se han dictado diversas sentencias exigiendo a los ayuntamientos criterios objetivos en la delimitación de estas zonas con libertad horaria comercial. "No se puede excluir a ciertos operadores en beneficios de otros, algo que atenta contra muchos principios y preceptos legales", por lo que los firmantes anuncian que no descartan acudir a los tribunales si el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto.

Agravio

"La convivencia de espacios ZGAT con otros que no lo son sólo produce agravios y desventajas competitivas en favor de los primeros. Por el contrario, tenemos la evidencia de otras ciudades en las que se ha apostado por la ZGAT, por su extensión tanto geográfica como temporal, y que han obtenido excelentes resultados en términos de actividad económica, creación de empleo, potenciación de negocios complementarios como la hostelería y la restauración, así como del atractivo de todo el espacio urbano". Ponen como ejemplo a las ciudades de Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Hoteles

También Ashotel ha solicitado al Ayuntamiento, "en varias ocasiones", que la ciudad permanezca abierta los siete días de la semana, para atender al turismo que viene o podría venir a la capital, "tanto desde las zonas turísticas como en los cruceros". "Actualmente, los clientes que pasan un domingo alojados en la ciudad no tienen ningún aliciente para pasear por sus calles. Los establecimientos comerciales están cerrados y apenas hay oferta de restauración".

Protección

Las grandes superficies reprochan al Ayuntamiento que siga manteniendo hoy la actual ZGAT tal y como fue formulada hace más de diez años. "Parece que esta protección obedece a tres grandes razones: proteger los intereses inmobiliarios especulativos de los propietarios de locales comerciales, proteger las ya enormes cuotas de mercado de grandes operadores especializados en alimentación, y favorecer al comercio electrónico".

Pasos

Instan al Consistorio chicharrero a dar los pasos necesarios para "acabar con la actual situación de agravio comparativo" entre los establecimientos comerciales de Zona Centro y aquellos otros que "fueron deliberadamente excluidos de la misma", y para poner fin a la situación de "parálisis" que vive la capital tinerfeña los domingos y festivos, "cuando permanece cerrada, ofreciendo nulo atractivo a los visitantes y escasa motivación a los residentes para ocupar en ella su tiempo de ocio y consumo".

La Sociedad de Desarrollo, entidad que pertenece al Ayuntamiento, ha abierto el debate sobre la libertad de horarios comerciales en Santa Cruz, por tratarse de una capital turística y porque así lo solicitan los consumidores. Su consejera delegada, Carmen Pérez, del PP, anunció en su momento que uno de los puntos del orden del día de la primera Mesa de Comercio de 2025, que aún no se ha celebrado, sería la posible ampliación de la ZGAT hasta Cabo Llanos, para que también pudieran abrir sus puertas otros establecimientos de la ciudad. Eso sí, Pérez aclaró que para tomar una decisión al respecto se tendría que alcanzar el consenso entre las partes afectadas.

Rechazo

Sin embargo, ya la Asociación de Empresarios Zona Centro y la Federación de Áreas Urbanas (Fauca) han manifestado su más absoluto rechazo a esta posibilidad, asegurando que la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística destruirá al pequeño comercio de la capital. Zona Centro advierte que esta medida afectaría negativamente a cientos de negocios que forman parte del tejido comercial local y que no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies.

Insuficiente

Y mientras que el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, se ha puesto del lado de las grandes superficies, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, tan sólo ha planteado la posibilidad de que se sumen tres domingos al año a los diez permitidos actualmente, para que los centros comerciales puedan abrir. El secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, ha dejado claro que dicha medida es "insuficiente".