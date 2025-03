Hablan las grandes superficies: «Santa Cruz de Tenerife no se puede permitir estar cerrada los domingos»

Las grandes superficies quieren abrir los domingos en Santa Cruz de Tenerife. No descartan acudir a la Justicia si el cambio no se produce ya en la capital. Así lo indica el secretario general de Asodiscan (Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución), Alfredo Medina.

¿Debe Santa Cruz ampliar su Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), más allá del casco histórico, para que los grandes centros comerciales también puedan abrir los domingos?

Nosotros entendemos que, rotundamente, sí. Además, creemos que el avance que ya se ha producido en otras ciudades, como Las Palmas de Gran Canaria, Madrid o Barcelona, llega tarde a Santa Cruz. No se pueden seguir aplicando medidas del pasado en una realidad que ya es muy distinta. No es concebible que Santa Cruz, una capital que se postula como destino turístico y que recibe tantos visitantes, se permita estar cerrada los domingos. Y es que la actual Zona de Gran Afluencia Turística, en la que los comercios sí pueden abrir, no utiliza este privilegio. Se está restando libertad a los consumidores y a los empresarios. Los que pueden abrir no lo hacen y los que quieren hacerlo, no pueden.

¿Qué beneficios generaría a la ciudad la libertad horaria en más puntos de la capital chicharrera?

Los beneficios son muy directos y muy fáciles de demostrar, por experiencias comparativas. Está demostrado que mientras más horas de apertura, más puestos de trabajo se generan y se incrementan las ventas. Por ejemplo, Madrid lleva diez años con el régimen de libertad horaria y el empleo ha crecido un 10% en el sector.

Para muchos ciudadanos, el domingo es el único día de la semana en el que podrían hacer sus compras con tranquilidad. Ante la falta de tiempo, cada vez se recurre más al comercio electrónico...

La libertad horaria siempre ha estado justificada, pero ahora con más motivo, porque el comercio electrónico no para de crecer. La única forma que tiene el comercio tradicional de defenderse ante esto es abriendo nuestras puertas, ofreciendo a los consumidores la venta presencial también los domingos. El debate ya no está entre los pequeños y grandes comercios, sino entre la venta por internet y la presencial. Un millón de canarios compra por internet. En 2023, se facturaron 3.540 millones de euros de venta en comercio electrónico en Canarias. Éste representó el 6,53% del PIB del Archipiélago. O hacemos algo ya o acabaremos todos comprando en Amazon y en plataformas chinas. Lo único que se está pidiendo es que Santa Cruz sea una ciudad abierta y moderna.

"Consistorio debe ser valiente y ampliar la Zona de Afluencia Turística, aunque Zona Centro no quiera"

La Asociación de Empresarios de Zona Centro en Santa Cruz se opone totalmente a la ampliación de la ZGAT. Dice que esta medida acabará con el pequeño comercio.

Nuestro colegas de Zona Centro, y lo digo con cariño, han fracasado, afortunadamente, cada vez que ha pronosticado su propia muerte. Dijeron lo mismo cuando se construyó el tranvía o con el Plan Urban, pero no han muerto, se han transformado. Lo que pedimos en Santa Cruz ha ocurrido en todas las ciudades. En Madrid, junto a los grandes gigantes también hay pequeño comercio, puerta a puerta. No pueden poner freno a los grandes cambios socioeconómicos. Nos están privando y excluyendo de crear nuevas economías. Por ejemplo, los taxistas estarían encantados con la libertad horaria los domingos; Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera) lo lleva pidiendo desde hace tiempo; el sector de las empresas de reparto también lo agradecerían; sería muy beneficioso para la hostelería; los chicharreros que no pueden hacer sus compras el resto de la semana podría por fin hacerlo los domingos;y los turistas no se irían a otros lugares.

¿Por qué se limitó en su momento la ZGAT a la Zona Centro?

La actual Zona de Gran Afluencia Turística, que coincide con la Zona Centro, se definió en su momento para excluir o otros comercios y a las grandes superficies. Ha llegado el momento de reivindicar una petición que consideramos que es justa y por eso hemos presentado un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz, firmado por Nivaria Center, Carrefour, Meridiano, El Corte Inglés, MediaMarkt, la Cadena de Supermercados Aldi y Ashotel, para solicitarle que lleve a cabo ya este cambio tan necesario.

La Sociedad de Desarrollo ya ha iniciado el debate sobre la ampliación de la ZGAT en Santa Cruz, anunciando que se tratará en la primera sesión de la Mesa de Comercio de este año. Pero la consejera delegada, Carmen Pérez, ha dejado claro que cualquier decisión que se tome se hará mediante el consenso. Sin embargo, ya Zona Centro ha dicho que no.

Ninguna desigualdad ni injusticia en este mundo ha terminado a través del consenso. Los que tienen los privilegios no van a renunciar a ellos. Muchas decisiones del Ayuntamiento de Santa Cruz, como cambiar la ubicación del Rastro, implantar carriles bici o regular el aparcamiento mediante zonas verdes y azules, no se han tomado a través del consenso, sino porque se ha considerado que son necesarias para la ciudad. En este caso debe ocurrir lo mismo. Por supuesto que lo deseable es que siempre se alcancen acuerdos, pero lo que no puede ser es que la exigencia del consenso frene medidas que son necesarias. No se puede excluir la libertad de todos por los privilegios de unos pocos.

¿Las grandes superficies reclaman valentía al Consistorio?

Por supuesto, el Ayuntamiento debe ser valiente. Ya lo ha sido la concejala Carmen Pérez poniendo este asunto sobre la mesa, abriendo el debate. Ésta claro que esta cuestión ha generado polémica en todas las ciudades en las que se ha tratado, pero, finalmente, en éstas, sus consistorios han entendido que era lo mejor para la economía, para la inversión, para el empresariado, para la creación de empleo, para los ciudadanos.

¿Exactamente, qué es lo que piden las grandes superficies?

Las grandes superficies también quieren poder abrir los domingos y para ello se proponen tres alternativas: ampliar la actual ZGAT hasta Cabo Llanos, que sería el camino más rápido; crear nuevas zonas de gran afluencia turística; o declarar la libertad horaria para todo el municipio. En Tenerife hay 39 ZGAT. Santa Cruz tiene una única Zona de Gran Afluencia Turística que está totalmente infrautilizada, porque los comercios que la integran han decidido, mayoritariamente, no abrir los domingos. Los otros municipios del área metropolitana, La Laguna, Candelaria y El Rosario, suman ocho ZGAT, que sí abren y provocan un trasvase de consumo, de economía y de empleo en detrimento de Santa Cruz. La otra capital canaria, Las Palmas de Gran Canaria, tiene cinco ZGAT: Triana y Canteras, sin límite en sus horarios comerciales, y El Muelle, Las Arenas y Mesa y López, que abren sin restricción desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre, coincidiendo con la temporada de cruceros.

¿Por qué hay tanta resistencia en Santa Cruz de Tenerife?

La realidad es que hay intereses inmobiliarios con respecto a los locales de la actual ZGAT de Santa Cruz. Éstos se pueden vender y alquilar a un mayor precio. También se está protegiendo a la cadena de supermercados que mayor cuota tiene en Canarias y lo peor es que también se protege al competidor invisible, al comercio electrónico. Mientras tanto, se perjudica al consumidor y al empresario.

¿Tienen la esperanza de que finalmente se produzca el cambio?

Santa Cruz debe adaptarse a la realidad y, además, hay sentencias que apoyan lo que estamos defendiendo. No se puede excluir a determinadas empresas. Y si el cambio no se produce, no descartamos acudir a la Justicia. No nos gustaría llegar a esto, pero Santa Cruz no puede seguir esperando.