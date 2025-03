Un gran centro para controlar el tráfico y la movilidad en Santa Cruz: el alcalde anuncia una inversión de cuatro millones de euros

Santa Cruz de Tenerife contará con un nuevo gran Centro de Control de Movilidad (CCM), para gestionar y controlar el tráfico y los aparcamientos de la capital, que costará cuatro millones de euros. Su puesta en marcha supondrá un antes y un después para el concepto de la movilidad en el municipio chicharrero. Así lo ha anunciado este viernes, 21 de marzo, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante la celebración del debate del Estado del Municipio. Explicó que se trata de uno de los proyectos incluidos en el denominado Plan de Infraestructuras Transforma Santa Cruz, a través del cual el Ayuntamiento ya ha finalizado obras por casi 13 millones de euros, está ejecutando actualmente inversiones por más de 35 millones y está a punto de licitar otro paquete de inversión por más de 18 millones de euros.

Éste último paquete también incluye, además del nuevo Centro de Control de Movilidad, y según indicó, la rehabilitación del Teatro Guimerá, las nuevas zonas de ocio y deportivas en los barrios de María Jiménez y Juan XXIII, y la renovación urbana de 18.000 metros cuadrados en el barrio de La Salud Alto. Con respecto al Centro de Movilidad, "cuya licitación está próxima", resaltó que dicha instalación ayudará a Santa Cruz a tener una gestión más avanzada en cuanto a la eficiencia y la operatividad en las vías que vertebran el municipio.

Señaló que desde el CCM no solo se gestionará y controlará el tráfico de la capital tinerfeña, sino también la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los accesos a la ciudad, los semáforos, las cargas de vehículos eléctricos, los espacios de carga y descarga, los aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR), las zonas verdes y azules para regular el aparcamiento, y "otros muchos elementos que ya están presentes en la ciudad, además de los que podrán integrarse en un futuro".

Durante el debate, y como novedades también para este año, el regidor anunció la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Empleo de Santa Cruz, para "la definición de las prioridades de la ciudad en este sentido". Bermúdez afirmó que, gracias a dicho proyecto, el Ayuntamiento obtendrá un diagnóstico formativo y de empleo, un mapa de recursos formativos y una hoja de ruta "para colocar a nuestra ciudad en el lugar que merece en el ámbito de las políticas activas de empleo". Por otra parte, y también como novedad, informó de que las Fiestas de Mayo contarán por primera vez este año con una gala de elección de la Reina de los Mayores.

José Manuel Bermúdez inició este viernes su extenso discurso sobre el Estado del Municipio destacando la importancia del "tiempo que se dedica a lo público", porque, y según manifestó, "éste es sagrado". "Y, en virtud de ello, debe ser utilizado, única y exclusivamente, en hacer más fácil la vida de nuestros ciudadanos, en gestionar para transformar aquello que se ha puesto en nuestras manos en algo mejor". En este sentido, y como consecuencia de todos los proyectos que se han ejecutado, se están llevando a cabo y se realizarán en los próximos años , el alcalde aseveró que Santa Cruz de Tenerife se está convirtiendo en un referente nacional, en una de las mejores ciudades del país para vivir y para invertir.

Con respecto a la forma de hacer política en el Consistorio chicharrero, el alcalde apuntó que, "en estos tiempos de ruido", es importante que la política local no se contamine de los usos y de las formas que "se han visto en otras instituciones". "Se ha intentado muchas veces, eso es cierto. Hemos asistido a espectáculos tristes, que los votantes no merecen. Pero la ciudadanía ha tenido tiempo para conocerme y sabe que en mi manera de ser no caben más que el diálogo y la serenidad".