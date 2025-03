Polémica en el mundo del arte por el Monumento a Franco de Santa Cruz: Bellas Artes pospone su entrega de premios tras la renuncia de un artista

Tras la renuncia del artista grancanario Acaymo Cuesta a un galardón concedido por la Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, por la defensa de ésta del Monumento a Franco situado en Santa Cruz de Tenerife, la citada entidad ha decidido suspender la ceremonia de entrega de premios prevista para el 31 de marzo. La Academia, de momento, no quiere pronunciarse en relación a los motivos que han llevado al artista a rechazar el denominado Premio Excellens por la Sección de Escultura. Únicamente ha señalado que el acto que estaba previsto para finales de este mes se pospone, aunque no ha indicado una nueva fecha.

EL DÍA adelantó el pasado 17 de marzo que el artista Acaymo Cuesta, nacido en la Isla de Gran Canaria, había renunciado al citado galardón de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel tras conocer que ésta había emitido un dictamen favorable a la protección del conocido como Monumento a Franco de Santa Cruz, situado en la confluencia de la avenida de Anaga y de la Rambla, en la capital chicharrera.

En concreto, dicho dictamen forma parte del expediente que el Cabildo de Tenerife está tramitando actualmente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la citada escultura, lo que supondría su protección. Este expediente, que ha salido a exposición pública, incluye un total de cinco informes de diferentes instituciones En sólo dos de ellos se defienden los valores históricos y culturales de la obra de Juan de Ávalos situada en la capital chicharrera. Uno pertenece a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y el otro, a la Real Academia de Extremadura.

Por el contrario, los dictámenes de Museos de Tenerife y de la Universidad de La Laguna consideran que el Monumento a Franco de Santa Cruz no debe ser protegido, por carecer de dichos valores. El quinto informe, el del Colegio de Arquitectos, propone que se lleve a cabo un proceso participativo para conocer la opinión de la ciudadanía al respecto.

El expediente de declaración de BIC, con los cinco dictámenes, puede ser consultado hasta el 10 de abril en la sede electrónica del Cabildo, donde también se pueden presentar alegaciones. El procedimiento fue incoado por la Corporación insular "para dar cumplimiento a una sentencia judicial", en la que la Justicia da la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que exigía la protección de esta obra. La decisión final sobre la declaración de BIC la tomará el Gobierno de Canarias.

Tras conocer la existencia del dictamen de la Academia Canaria de Bellas Artes, el artista grancanario anunció la renuncia al premio. Éste ha remitido un esrito a dicha institución alegando que su trabajo artístico está íntimamente ligado a la "reivindicación de los más altos valores de la humanidad en el marco de una democracia más justa e igualitaria". Por ello, y según lo ha explicado, se ha visto en la necesidad de rechazar el galardón, debido, según apunta el artista, a que la Real Academia Canaria de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel "se ha significado en los últimos meses en la validación y protección de elementos que representan regímenes contrarios a los principios democráticos" que él defiende.

""Me refiero a la defensa por parte de la entidad a la que me dirijo del Monumento al Caudillo de Juan de Ávalos. No puede obviarse que se trata de un vestigio franquista en cuya defensa no puede erigirse ninguna entidad que represente la ejemplaridad requerida para comprometer mi nombre ni mi actividad artística aceptando un reconocimiento que no es recíproco". Para este artista grancanario, dicho monumento situado en la capital de la isla de Tenerife no sólo representa la glorificación del dictador Francisco Franco, sino que también simboliza el sufrimiento y la represión sufrida por una parte significativa de la sociedad, especialmente por aquellos que dedicaron sus vidas a la política la enseñanza, al arte y la cultura.

En el dictamen elaborado por la Real Academia Canaria de Bellas Artes, solicitado por el Cabildo para incluirlo en el expediente de declaración de BIC del conocido como Monumento a Franco, se concluye que dicha escultura tiene una gran calidad escultórica. Asimismo, esta institución deja constancia en su dictamen que, según un informe del área de escultura de la Facultad de Bellas Artes, a nivel docente, el monumento de la avenida de Anaga puede considerarse un buen ejemplo para explicar aspectos formales propios de la composición tridimensional.