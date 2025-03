"Graves irregularidades" en carrozas del Carnaval de Santa Cruz: la Policía alerta de que comprometieron la seguridad vial

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectaron, durante la celebración del Carnaval chicharrero en la calle, "graves irregularidades" en más de una decena de carrozas, las cuales, según alertan fuentes policiales, "comprometieron la seguridad vial". En concreto, la intervención de los efectivos se produjo en las zonas del puente Galcerán y de las avenidas de la Constitución y Marítima. Algunos de estos vehículos estaban dados de baja de los años 90. Los responsables de los mismos se enfrentan a sanciones de 500 euros.

Fuentes policiales apuntan que, el pasado 28 de febrero, día de la Cabalgata, con la que arrancaba la fiesta en la calle, los citadas carrozas llegaron al puente Galcerán en grúas y desde esta zona "circulaban en una zona abierta al tráfico, tanto de vehículos como de peatones". "Este puente es una vía abierta al tráfico, puesto que es la entrada y salida para los vehículos de los vecinos el barrio de Duggi. También , en determinados días, estas carrozas se movían entre el recinto portuario y las avenidas Constitución y Marítima, por la denominada zona Cuadrilátero del Carnaval".

Para poder hacerlo, y tal y como se establece en el informe técnico de la Sección de Señalización Viaria, Regulación Semafórica, Centros de Control y Seguridad Vial sobre la autorización del Carnaval, los vehículos "deben tener toda la documentación en vigor". Sin embargo, en la intervención policial llevada a cabo durante el Carnaval se detectó que más de una decena de carrozas carecían de la misma, "al estar dadas de baja definitiva o temporalmente en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico".

Asimismo, y según fuentes policiales, "incumplían las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento General de Vehículos". Las carrozas inspeccionadas no disponían de espejos retrovisores, carecían de parabrisas y de visibilidad diáfana, "incumplían las disposiciones sobre emisión de humos y gases contaminantes", y no disponían de luces ni de los dispositivos reflectantes reglamentarios, entre otros incumplimientos.

"Tenían en el exterior adornos y otros objetos con aristas salientes que presentaban un peligro para los usuarios de la vía pública; presentaban dificultades en los órganos de dirección; los pasajero se colocaban en lugares en los que comprometían su seguridad, y se desconocía si el sistema de frenada era el adecuado". Fuentes policiales indican que una de las carrozas, situada a la altura de la plaza de España, presentaba un "fuerte olor" a gasolina, "teniendo una pérdida importante de combustible". "Algunas suponían un auténtico peligro por el uso adicional de motores eléctricos".

En el caso de un total de diez carrozas, se comprobó que los vehículos estaban dados de baja, entre los años 1993 y 2017. Once de las carrozas no tenían la ITV (Inspección Técnica de Vehículos); en varios casos, no se realizaban inspecciones desde los años 90. En el informe elaborado sobre estas intervenciones, y según relatan fuentes policiales, se concluyó que estos vehículos no debían circular por el Cuadrilátero del Carnaval, porque "están dados de baja, circulan por vías abiertas al tráfico, no han pasado la inspección técnica, carecen de la documentación en vigor, incumplen las condiciones técnicas, transportan a los viajeros en lugares que comprometen a su seguridad y algunas suponen un peligro por el uso adicional de motores eléctricos para la luz y la música".

Los efectivos que realizaron esta intervención consideraron que se estaba comprometiendo la seguridad vial de todos los usuarios de las vías, indistintamente estén disfrutando o no del Carnaval. Sin embargo, los vehículos siguieron circulando por la zona. Desde el área de Seguridad del Ayuntamiento aún no se ha manifestado nada al respecto.