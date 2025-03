Un artista renuncia a un premio de la Real Academia Canaria de Bellas Artes por defender el Monumento a Franco de Santa Cruz

Un artista ha renunciado a un premio de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por defender el Monumento a Franco situado en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida de Anaga. Se trata de Acaymo Cuesta, nacido en Gran Canaria, al que le habían concedido el Premio Excellens por la Sección de Escultura.

El expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al conocido como Monumento a Franco de Santa Cruz, lo que supondría su protección, incluye cinco dictámenes de diferentes instituciones. En sólo dos de ellos se defienden los valores históricos y culturales de la escultura de Juan de Ávalos situada en la capital chicharrera. Uno pertenece a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y el otro, a la Real Academia de Extremadura. Sin embargo, los dictámenes de Museos de Tenerife y de la Universidad de La Laguna consideran que el Monumento a Franco de Santa Cruz no debe ser protegido. El quinto dictamen, el del Colegio de Arquitectos, propone que se lleve a cabo un proceso participativo para conocer la opinión de la ciudadanía al respecto.

Dicho expediente de declaración BIC, tal y como lo adelantó a EL DÍA, ha salido a exposición pública hasta el 10 de abril, para que pueda ser consultado por todo aquel que lo desee, en la sede electrónica del Cabildo, donde también se pondrán presentar alegaciones. Este procedimiento fue incoado por la Corporación insular "para dar cumplimiento a una sentencia judicial", aunque será el Gobierno canario el que tome la decisión final sobre la protección de la obra de Ávalos.

Tras conocer la existencia de estos dictámenes, el artista grancanario Acaymo Cuesta ha decidido rechazar, a través de un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el premio otorgado por la Real Academia Canaria de Bellas Artes. "Me dirijo a ustedes con motivo de la concesión del Premio Excellens por la Sección de Escultura, para comunicarles que me veo en la necesidad de renunciar a dicho premio. Como ya sabréis, dado que mi labor profesional ha merecido el referido reconocimiento, mi trabajo artístico está íntimamente ligado a la reivindicación de los más altos valores de la humanidad en el marco de una democracia más justa e igualitaria. He intentado que mi actividad artística refuerce mi compromiso con la defensa de los valores que promueven la justicia social y la dignidad humana. La promoción de la memoria histórica, junto con la reparación y la justicia, son tareas obligadas si aspiramos a vivir en una democracia madura y sana", manifiesta Cuesta.

Éste continúa indicando que la Real Academia Canaria de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel se ha significado en los últimos meses en la validación y protección de elementos que "representan regímenes contrarios a los principios democráticos" que defiende. "Me refiero a la defensa por parte de la entidad a la que me dirijo del Monumento al Caudillo de Juan de Ávalos. Aunque es cierto que a lo largo de su historia ha sido retitulada en múltiples ocasiones, con la ilusoria pretensión de ocultar su vínculo con la dictadura franquista, no puede obviarse que se trata de un vestigio franquista en cuya defensa no puede erigirse ninguna entidad que represente la ejemplaridad requerida para comprometer mi nombre ni mi actividad artística aceptando un reconocimiento que no es recíproco".

Para este artista grancanario, dicho monumento situado en Santa Cruz de Tenerife no sólo representa la glorificación del dictador Francisco Franco, sino que también simboliza el sufrimiento y la represión sufrida por una parte significativa de la sociedad, especialmente por aquellos que dedicaron sus vidas a la política, la enseñanza, al arte y la cultura.

"Detrás de este monumento se oculta un legado de dolor: el asesinato de civiles, entre los cuales se encontraban destacados artistas, así como la trágica muerte en el exilio de muchos otros que, por sus ideales, se vieron obligados a abandonar su tierra. Este símbolo no conmemora solo una época de opresión, sino que también celebra la muerte civil de una parte del patrimonio artístico que fue silenciado y marginado por un régimen que temía la diversidad de pensamiento, las disidencias sexuales y la libertad de expresión".