Malestar con la nueva ubicación del Rastro de Santa Cruz de Tenerife: "No hay servicios y nos vamos a asar al solajero"

"No hay baños, ni sombra, ni lugares para tomarse algo". "Nos vamos a asar al solajero". "Hemos tenido muchos problemas para descargar la mercancía". "Preferimos mil veces la anterior ubicación en el entorno del Mercado". Los vendedores y clientes del Rastro de Santa Cruz de Tenerife expresan su malestar con la nueva ubicación, que inició su andadura este domingo en la avenida marítima, a la altura del Intercambiador de guaguas.

Los testimonios se repiten en una jornada en la que la falta de sombra y el solajero que hizo la mañana de este domingo fueron los principales problemas, aunque no los únicos. Una de las quejas más repetidas fue la falta de baños. Tal y como pudo comprobar EL DÍA, solo había seis baños portátiles, tres en cada extremo del nuevo emplazamiento del Rastro chicharrero, que ya se había puesto temporalmente en esta ubicación durante la pandemia de covid.

Sonia Trujillo, que tiene un puesto que es una especie de bazar, lleva 30 años vendiendo en el Rastro y nunca se había sentido tan incómoda. "¿La nueva ubicación? Muy mal. No han aprendido de lo que pasó cuando nos trajeron aquí temporalmente por el covid", asegura.

Nueva ubicación del rastro de Santa Cruz en la avenida marítima. | 16/03/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Según su opinión, los inconvenientes no solo afectan a los responsables de los puestos, sino a los clientes: "No cumple con las condiciones mínimas. Nos estamos asando por el calor. Además, no hay bancos, no hay sombras, no hay sitios para tomarse algo… Para ir al baño voy al Intercambiador porque aquí los baños químicos son muy escasos e incómodos. Solo hay un puesto ambulante para comprar agua o algún refresco. A ver cómo lo arreglan y si ponen sombra y puestos para café, agua, bocadillos…".

Ana Esther Hormiga, a sus 75 años, lleva toda la vida viniendo al mercadillo callejero y coincide con la mayoría en que este lugar de la avenida marítima, tanto la parte superior del paseo peatonal como los aparcamientos de la parte inferior en que han colocado los puestos, "no están preparados".

"Esta gente viene al Rastro a vender por necesidad. Ha pasado siempre. Pero en este nuevo emplazamiento no hay baños suficientes y está mal preparado. El sol casca y eso que no ha llegado el verano. No lo veo lógico. Que buscan otro sitio con sombra y mejores condiciones", añade Hormiga para seguir buscando algo interesante en un puesto de ropa usada, con prendas a dos euros.

Otra de las vendedoras, Eli Navarro, que ofrece complementos de acero, reconoce que "va a costar" adaptarse a este lugar. "Si no hay otra alternativa, al menos que lo acondicionen", asegura. Propone poner unas carpas para hacer sombra, colocar terrazas donde poder tomarse algo y zonas de descanso. "Hay que acondicionarlo mejor porque es incómodo para el cliente y para los vendedores".

Estreno del Rastro este domingo en su nueva ubicación en la avenida marítima de Santa Cruz. / Arturo Jiménez

Todos prefieren el entorno del Mercado, donde además de haber sombra existían numerosas cafeterías. Lo asegura la propia Eli Navarro: "Prefiero el sitio de siempre alrededor del Mercado. Los clientes están muy disgustados con este cambio. Yo intento adaptarme pero hay que pedir mejoras que son muy necesarias: no sé, hacerlo más atractivo, colocar puestos de frutas...".

Además, dadas las características del nuevo emplazamiento, todos los vendedores se quejan de que ha venido menos gente que en el Mercado. "Encima, han reducido el tamaño de los puestos", apunta Francisco Rodríguez, que lleva más de 20 años vendiendo antigüedades de todo tipo, desde relojes hasta radios de segunda mano y hasta hace reparaciones. "Es una pena porque para las personas mayores y los niños hay demasiado sol y es imposible encontrar una sombrita".

De los 401 puestos que tienen permiso para instalarse en el mercadillo, 123 se situarán en la acera superior de la avenida marítima y 278, en la parte inferior, en la zona de aparcamientos. El pasado jueves, 6 de marzo, el Consistorio chicharrero sorteó entre los comerciantes del Rastro de los domingos la ubicación del nuevo emplazamiento, pues la mayoría prefería situarse en la parte superior de la avenida marítima,muy cerca del Auditorio.

No todos acudieron este domingo. Había algunos sitios vacíos y otros que desistieron por los inconvenientes en la logística, principalmente para descargar las mercancías. No se podía entrar al aparcamiento y en la parte inferior no se podían estacionar los vehículos. De hecho, a primera hora de la mañana hubo atascos de tráfico de personas que no sabían donde aparcar para poder descargar los productos que iban a poner a la venta.