Puertas rotas, basura en las escaleras y una indigente en el garaje: así viven vecinos de Añaza

Una persona sin hogar, con problemas mentales, durmiendo en el garaje y atemorizando a niños y mayores; ocupación ilegal en muchas de las viviendas; bolsas de basura desde hace meses en las escaleras, en las que las cucarachas encuentran un paraíso; suciedad y residuos en el suelo en las instalaciones comunes; pintadas; puerta principal de la calle rota; puerta del garaje continuamente abierta, de noche y de día; y accesos a los contadores de agua y luz vandalizados.

Ésta es la situación que se vive en uno de los bloques de las conocidas como Casas Azules del barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, situación que, según los vecinos, se traslada al resto de bloques, tanto de las Azules como de las Casas Rojas, todas propiedad de Visocan, entidad que pertenece al Gobierno de Canarias.

Una persona sin hogar duerme en la planta -2 del garaje. / El Día

No es la primera vez

No es ésta la primera vez que los vecinos denuncian las penosas condiciones que presentan dichos edificios de Añaza, formados por 358 viviendas y situados en la calle Coruja y en la Rambla Bentacayse.

Ahora, además, una persona sin hogar, con problemas mentales, duerme, y también pasa el día en muchas ocasiones, en la planta -2 del garaje, un espacio oscuro y en el que no hay cobertura. Los vecinos tienen miedo, sobre todo los niños, que instan a sus padres a estacionar el coche en la calle ante el temor de que pueda ocurrir algo.

Arreglar las puertas

"Cualquier día pasará una desgracia, porque no se trata sólo de esta persona sin hogar; aquí puede entrar todo el mundo, pues la puerta del garaje está siempre abierta, todo el día y por la noche, desde hace años, porque está rota. Y también está rota la puerta principal de la entrada. Visocan no quiere arreglarlas la puerta del garaje porque los okupas, o la gente que ha decidido aparcar aquí dentro, la rompen. Y cada vez que arreglan la de la entrada de la calle, los okupas la rompen. No podemos seguir viviendo así, entre la basura que hay por todas partes y el miedo a que alguien nos ataque dentro del garaje", explica una vecina.

Los residentes que han llamado a la Policía Local por la situación de la persona sin hogar señalan que los agentes les indican que poco pueden hacer ellos si Visocan no arregla las puertas para que estén cerradas, para que no entre nadie que no sea vecino del edificio.

Vigilancia

Visocan, consciente de la problemática que viven los vecinos de las promociones de Añaza, ha licitado, por más de 700.000 euros, la contratación de un servicio de vigilancia para los edificios, un servicio que ya existió en su momento pero que fue eliminado.

La entidad ha asegurado que se está planificando una actuación global para mejorar la seguridad y la convivencia en la zona, así como para evitar la ocupación ilegal de las viviendas.

Visocan informa de que, desde febrero de 2019, fecha en la que se adquirieron estas promociones, se han invertido más de 800.000 euros en actuaciones de reparación y mantenimiento, tanto de las zonas comunes como del interior de las viviendas.

Una de las puertas del aparcamiento permanece siempre abierta. / El Día

Puerta de la calle siempre abierta. / El Día

Vecino conflictivo

Con respecto a la persona sin hogar que tiene atemorizados a los vecinos que estacionan el vehículo en la planta -2 del parking, Visocan se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para informarles sobre esta situación y pedirles que arbitren una solución que evite que esa persona siga pernoctando en el garaje.

Desde el área de Atención Social del Consistorio, que dirige la edil nacionalista Charín González, se apunta que se ha solicitado una reunión con Visocan para tratar éste y otros asuntos.

Suciedad en los jardines exteriores. / El Día

Los vecinos de estos edificios se preguntan por qué el Ayuntamiento, en el caso del barrio de El Toscal, en el Distrito Centro, está a favor y defiende a los vecinos que sufren la ocupación ilegal, mientras que en Añaza "se han tenido que paralizar los procesos judiciales iniciados por Visocan contra los okupas porque el Consistorio los defiende".

Mientras tanto, los residentes de estos edificios siguen enfrentándose cada día a condiciones insalubres, al peligro por la manipulación de los contadores eléctricos, a la suciedad que invade las instalaciones y al temor de ser atacados en el interior del garaje o de las escaleras.