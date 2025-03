Los ocho chiringuitos de Las Teresitas, sancionados: Santa Cruz interpone 24 multas por 27.250 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto un total de veinticuatro sanciones a los ocho chiringuitos situados en la playa de Las Teresitas por distintas infracciones, cometidas a lo largo del año pasado, como "incumplimientos" en materia de ruidos y de horarios. La cuantía total de las multas asciende a 27.250 euros.

La Junta de Gobierno del Consistorio ha aprobado este lunes, 3 de marzo, la remisión de estas multas a los diferentes quioscos de la playa de Las Teresitas, una vez que ha finalizado la tramitación de los expedientes sancionadores correspondientes, durante la cual los afectados pudieron presentar alegaciones.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que dichos expedientes fueron incoados hace meses y lo que se aprueba ahora es la resolución final de las multas. "Varios de los responsables de los quioscos presentaron recursos contra las sanciones interpuestas en 2024. Algunos se han tenido en cuenta porque las reclamaciones eran conforme a derecho y otros no", agrega Bermúdez.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, de CC, señala que el Ayuntamiento no va a mirar para otro lado ni en este ni en ningún asunto. "Estos negocios deben cumplir con lo estipulado en las concesiones municipales otorgadas en su momento, porque el Consistorio debe rendir cuentas ante la Dirección General de Costas y garantizar que todo funciona correctamente".

Con respecto a las quejas manifestadas en varias ocasiones por los responsable de los chiringuitos, entre las que se encuentra la limitación de horarios, Rivero anuncia que el Ayuntamiento solicitará a Costas la ampliación de éstos, para que los quioscos puedan permanecer abiertos durante más tiempo. "Lo haremos de cara a la próxima licitación de las concesiones municipales, que se producirá en los próximos meses, ya que en enero de 2026 se vence el plazo de las actuales".

"Pero, de momento, estos locales deben cumplir con lo acordado en las concesiones actuales, en las bases que rigieron la última licitación para adjudicar la explotación de los quioscos".

Quiosco 1

Contra el primer quiosco de la playa, La Isla Gastro Beach Club, se han interpuesto cuatro multas, por un importe de 5.050 euros. Las infracciones cometidas, según el Consistorio, son: otorgar un uso no autorizado al recinto donde se aloja el grupo electrógenos y a los aseos, así como disponer de altavoces y un equipo de audio no autorizado (750 euros);instalar elementos no autorizados (800 euros); incumplir la labor de mantenimiento y conservación de las instalaciones (1.500 euros); y disponer de mayor número de mesas y sillas que las permitidas, así como «exponer defectuosamente» el cartel del precios (2.000 euros).

Quiosco 2

El quiosco número 2, registrado con el nombre de Joan Santos, ha recibido tres sanciones por las siguientes infracciones: sobrepasar el número máximo de sillas y mesas permitidas (1.500 euros), instalar elementos no autorizados (1.000 euros), y no llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las instalaciones (850 euros). El importe total asciende a 3.350 euros.

Quiosco 3

El chiringuito número 3 de Las Teresitas, registrado también al nombre de Joan Santos, ha recibido tres sanciones, por colocar más mesas y sillas de las permitidas (1.500 euros), por instalar elementos auxiliares no autorizados (1.000 euros), y por un «inadecuado mantenimiento» de las instalaciones (850 euros). El importe total de las multas asciende a 3.350 euros.

Quiosco 4

El Ayuntamiento chicharrero ha interpuesto al quiosco 4, gestionado por Feroga Las Teresitas, dos multas, una por colocar elementos no autorizados (800 euros) y otra por incumplir las labores de mantenimiento (1.500 euros). El importe total asciende a 2.300 euros.

Quiosco 5

El chiringuito gestionado por Anaga 5 Restauración ha recibido dos sanciones, de 800 euros cada una y por la misma infracción, almacenar mobiliario en zonas no autorizadas. El importe total asciende a 1.600 euros.

Quiosco 6

El quiosco número 6, Cuncunpra, ha recibido cuatro sanciones, por un importe de 3.600 euros. Las infracciones cometidas son: exposición pública defectuosa del cartel de tarifas (1.500 euros), almacenamiento de enseres en zonas no autorizadas (800 euros), adosamiento de elementos auxiliares (800 euros), y uso no autorizado al almacén de sombrillas (500 euros).

Quiosco 7

Contra el chiringuito gestionado por Comercial Insay 2010 se han interpuesto dos multas, una por colocar más mesas de lo permitido (2.000 euros) y otra por instalar elementos no autorizados (1.500 euros). El importe total asciende a 3.500 euros.

Quiosco 8

El último quiosco de la playa, gestionado por Eloycaracol, ha recibido cuatro multas, por realizar actividad musical en horario no permitido (500 euros), por colocar más mesas y sillas de lo permitido (3.000 euros), por dar un uso no autorizado al almacén de sombrillas (500 euros), y por colocar barriles fuera del espacio autorizado (500 euros). El importe total es de 4.500 euros.