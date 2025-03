La dueña de la casa de Tenerife liberada de los okupas: "Gracias al barrio de El Toscal; se ha hecho justicia"

"Gracias al barrio de El Toscal; se ha hecho justicia". La propietaria de la casa del Pasaje Segundo Ravina de El Toscal, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, fue testigo del momento en que los okupas la abandonaron, a las 14:00 horas de este domingo, justo cuando se cumplía el plazo dado por el juez para que procedieron al desalojo.

"Lo he pasado muy mal estos días e incluso he perdido mucho peso pero he podido recuperar mi casa", señaló mientras esperaba que la Policía Nacional acudiera a la vivienda para certificar que los okupas la habían abandonado. "No puedo entrar hasta que lleguen los agentes. Desde que hagan acto de presencia, intentaré entrar para ver cómo se encuentra la vivienda, que heredé de un familiar y quiero rehabilitar", manifestó a EL DÍA en el mismo Pasaje Segundo Ravina.

Todo fue muy rápido. A eso de las 13:50 de este domingo, cuando faltaban solo 10 minutos para que se cumpliera el ultimátum de 48 horas dado por el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife a los okupas para que desalojaran el inmueble, los vecinos, que llevaban dos semanas movilizándose contra la inseguridad creada por este grupo de jóvenes, empezaron a reunirse en el Pasaje Segundo Ravina.

Momento en que dos de los okupas abandonan la casa del Pasaje Segundo Ravina en cumplimiento de la orden judicial. / Daniel Millet

Con los paraguas abiertos pues llovía en Santa Cruz, estos toscaleros se concentraron frente al número 10 para exigir a los okupas que cumplieran la orden judicial y se marcharan. Cuando varios de ellos golpeaban la puerta al grito de "salgan ya, esa casa no es suya", una joven abrió la ventana para asegurarles que iban a proceder al desalojo. Un minuto después salieron esta joven y un chico con un pasamontañas verde con el que se ocultaba la cara.

Los vecinos seguían golpeando puertas y ventanas. Uno de ellos, Francisco Cabrera, empezó a conversar con otro okupa que seguía en el interior pidiéndole que dejara la casa "por las buenas". Fue entonces cuando el último ocupante se marchó tapándose la cara con un suerte oscuro y dejando la puerta abierta. En el interior se veían unas sábanas colgando del techo y muebles regados por el zaguán.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente de este barrio, que se han volcado por el clima de inseguridad que habían creado estos jóvenes por su actitud desafiante y en ocasiones violenta", explicó la propietaria del inmueble, para añadir: "Gracias infinitas a un barrio que es un ejemplo para Santa Cruz y que solo quiere recuperar la tranquilidad y vivir sin miedo".

Para esta tinerfeña, que prefiere no dar su identidad, y su familia han sido momentos de "gran angustia" que "al fin se han acabado". "Quiero vivir sin miedo en este barrio, poder salir a comprar el pan sin ningún temor; no es mucho pedir", subrayó.

Momento en que uno de los okupas abandona la casa de El Toscal este domingo. / Daniel Millet

La dueña de la vivienda asegura que el final de este episodio, 19 días días después de que los okupas forzaran la puerta y entraran de forma ilegal, ha sido gracias a que presentó la denuncia cuando solo habían pasado unas horas del allanamiento pero también "gracias a la presión de los vecinos y del Ayuntamiento". "Sin las movilizaciones del barrio y las presiones del Ayuntamiento a las autoridades competentes esto se habría resuelto en menos de un mes", admite.

También estuvo presente en el desalojo voluntario de los okupas, en cumplimiento de la orden judicial, Purificación Dávila, concejala del Distrito Centro-Ifara del Consistorio chicharrero, en el que se encuentra El Toscal, y vecina del barrio. "Nos involucramos desde el minuto menos uno, desde la primera patada a la puerta, coordinados en todo momento con la propietaria y los vecinos, a los que apoyamos en sus movilizaciones", comenta.

Dávila coincide con la dueña de la casa en que la presión ejercida sobre las autoridades competentes, en este caso la justicia, la Delegación del Gobierno central en las Islas y la Policía Nacional, ha sido "decisiva" para que se haya resuelto un problema que, según su opinión, "iba más allá de la ocupación ilegítima de una casa, sino que además afectaba a la seguridad ciudadana del barrio".

La concejala del Distrito Centro-Ifara recuerda que en este asunto se han involucrado el alcalde, José Manuel Bermúdez, personal de su Concejalía y también la responsable de Urbanismo, Zaida González, y miembros de su equipo. De hecho, un técnico de Urbanismo entró en la casa para realizar una inspección sobre su mal estado y el riesgo que suponía para los okupas.

Purificación Dávila aprovechó la ocasión para pedir a los vecinos que "denuncien rápidamente" cuando se produzca un episodio como este que afecte a alguna de sus propiedades. Reconoció que están tratando de dar con los dueños de la otra casa ocupada por este grupo, situada muy cerca, en la calle El Saludo. "No nos consta que haya habido denuncia sobre esta ocupación. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para localizar a los propietarios y que también se pueda proceder al desalojo de esta otra vivienda, siempre dentro de la ley y de los mandatos judiciales", concluyó.