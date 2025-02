Santa Cruz de Tenerife, entre las ciudades más 'veggies' de España

El movimiento 'veggie' está en pleno auge, y cada vez más personas se suman a una alimentación basada en vegetales. Ya sea por salud, conciencia ecológica o por llevar un estilo de vida más ético, muchos están explorando el mundo de las dietas vegetarianas y veganas. Pero, ¿qué tan fácil es encontrar restaurantes que ofrezcan estas opciones?

Para averiguarlo, el portal de casas de vacaciones Holidu tomó las riendas para identificar las mejores ciudades de España para veganos y vegetarianos. Se analizó el número de restaurantes para vegetarianos y veganos en cada ciudad española en relación con el número de habitantes.

Y, entre los resultados, una ciudad que nos queda muy cerca: Santa Cruz de Tenerife. La capital chicharrera se cuela en la cuarta posición como una de las urbes que más restaurantes veganos y vegetarianos tiene, solo por detrás de Santiago de Compostela (Galicia), Barcelona (Cataluña) y Granada (Andalucía).

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se sitúa en la cuarta posición con 6.4 restaurantes veggies por cada 100.000 habitantes. Esta ciudad insular ha experimentado un notable crecimiento en la oferta de establecimientos veganos y vegetarianos, reflejando una creciente conciencia hacia la alimentación saludable y sostenible.

La fusión de sabores locales con propuestas innovadoras ha dado lugar a una escena gastronómica vibrante que atrae tanto a residentes como a visitantes.

Pero Holidu no solo ha hecho el estudio, sino que también nos ofrece una recomendación. En este caso, se trata de La Verdulería: "En Santa Cruz de Tenerife hay un restaurante ovo-lacto-vegetariano que resalta los productos locales de temporada y promueve el bienestar animal, este es La Verdulería. Su menú no solo satisface a vegetarianos, sino también a veganos, celíacos e intolerantes a la lactosa. Este establecimiento desafía el mito de que la comida vegetariana no puede ser deliciosa, ofreciendo platos sabrosos y equilibrados", expone.

Las 10 ciudades más 'veggies' de España

Según el estudio, estas son las 10 ciudades más 'veggies' del país: