Santa Cruz, dispuesta a habilitar una zona de acampada para autocaravanas en el municipio

Santa Cruz de Tenerife está dispuesta a habilitar una zona de acampada para autocaravanas en el municipio, ofreciendo así su colaboración al Cabildo para crear un espacio en la capital donde se pueda desarrollar dicha actividad.

La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), recuerda que, en la actualidad, acampar con autocaravanas en la capital chicharrera está prohibido, "pues no existe ninguna zona autorizada", pero, añade la edil, "esto no impide que estemos dispuestos a colaborar con la Corporación insular en el establecimiento de un posible espacio para dica actividad, que se analizaría con los técnicos municipales para resolver su viabilidad".

Alonso apunta que dicho espacio se crearía siempre y cuando se respete la normativa, y se garantice la convivencia ciudadana, la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Recuerda que en el municipio chicharrero lo que sí existe son aparcamientos específicos para autocaravanas, ubicados en la playa de Las Terestias y en la explanada del Palmétum, en los que se debe cumplir con lo establecido en la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, aprobada en el pleno del Ayuntamiento en diciembre de 2023.

Esta ordenanza, manifiesta la concejala, regula de manera "clara y precisa" las condiciones para la parada y estacionamiento de autocaravanas, así como las prohibiciones específicas para evitar prácticas no autorizadas. En concreto, en Santa Cruz, en las zonas establecidas para ello, se permite la parada y estacionamiento de autocaravanas, campers, caravanas y vehículos homologados como vehículos-vivienda siempre que no constituyan obstáculo, molestia o peligro para la circulación. El estacionamiento debe realizarse en zonas señalizadas y con las dimensiones adecuadas para estos vehículos.

Asimismo, estos vehículos sólo puede estar en contacto con el suelo a través de las ruedas, salvo el uso de patas estabilizadoras en caravanas, por lo que no pueden desplegar elementos que desborden el perímetro del vehículo, no pueden producir la emisión de fluidos y no pueden poner en funcionamiento el grupo electrógeno.

Está prohibido también sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento y no se permite el vaciado de aguas grises y negras en lugares no habilitados para tal finalidad, además de quedar fuera de la ordenanza la emisión de fluidos contaminantes, excepto los propios de la combustión del motor.

"La acampada solo está permitida en zonas habilitadas para ello, las cuales son designadas por el Cabildo de Tenerife, y en la actualidad no existe ninguna zona de acampada autorizada en el municipio de Santa Cruz", asevera Alonso. Pero ésta insiste en que esta situación no impide que el Ayuntamiento esté dispuesto a colaborar con la creación de una zona. "El Ayuntamiento de Santa Cruz reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Cabildo para garantizar un uso adecuado y sostenible de los espacios públicos, siempre dentro del marco legal establecido y respetando los derechos y deberes de todos los ciudadanos", concluye la concejala.