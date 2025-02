Barcelona elige Santa Cruz de Tenerife como el mejor hogar para la mona Frodo

El Centro de Recuperación de Animales Salvajes de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una nueva habitante, Frodo, una mono capuchina de Azara ((Sapajus cay), que ha viajado a la capital chicharrera desde Barcelona. Frodo fue intervenida por los Mozos de Escuadra en un domicilio particular en Ódena.

La Generalitat de Cataluña, tras evaluar el caso y con el asesoramiento técnico de la Fundación Mona, ha determinado que el mejor lugar para la custodia definitiva de este animal es el centro de fauna exótica de Santa Cruz de Tenerife, gestionado por la Fundación Neotrópico, "por las instalaciones, por las condiciones de mantenimiento, por la experiencia del personal técnico y por la presencia de ejemplares de la misma especie".

Frodo se encontraba en una jaula, en un domicilio particular. Según explica el presidnete de la Fundación Neotrópico, Jaime De Urioste, fue intervenida por los Mozos de Escuadra porque "no existía documentación que autorizara su tenencia", lo que supone una infracción según la normativa vigente a nivel nacional. "En España, un particular no puede tener un mono como mascota en España. Está totalmente prohibida la tenencia de primate por parte de particulares"; indica.

La mona Frodo. / El DÍA

Cuando Frodo fue intervenida, y según relata De Urioste, las autoridades competentes dictaminaron que la capuchina quedara inmovilizada hasta realizar las analíticas ppertinentesacerca de su estado zoosanitario y hasta que se le encontrara un destino permanente apropiado. Finalmente, la Generalitat de Cataluña decidió que el mejor lugar para Frodo era el Centro de Recuperación de Animales Salvajes ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Barranco Grande, y gestionado por la Fundación Netrópico. Esta instalación es también centro de cuarentena y confinamiento sanitario.

Frodo llegó a Santa Cruz de Tenerife el pasado lunes 10 de febrero, gracias, destaca Jaime de Urioste, " a la inestimable colaboración de la compañía aérea Binter". El presidente de la Fundación Neotrópico cuenta que esta mona capuchina ha pasado un breve periodo de aislamiento sanitario y de socialización, "con contacto protegido", con los otros capuchinos.

"En la actualidad, ya se encuentra viviendo integrado en un grupo, con otros tres ejemplares, un mayo y una hembra de capuchino negro (Sapajus nigritus), y una hembra de su misma especie (Sapajus cay). Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Generalitat de Cataluña, a los Mozos de Escuadra, a la Fundación Mona, a Binter y a todos los que han colaborado en este rescate y en mejorar las condiciones de vida de Frodo", manifesta Jaime De Urioste.