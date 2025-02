Santa Cruz se planta: no creará más plazas para personas sin hogar

El municipio de Santa Cruz de Tenerife se planta. El Ayuntamiento chicharrero no creará ni una sola plaza más para personas si hogar. Así lo ha anunciado a ELDÍA la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, quien califica de injusto que la capital tinerfeña siga "soportando toda la presión social". En este sentido, la edil ha vuelto a exigir al resto de municipios de la Isla que pongan en marcha centros para atender a estas personas.

González indica que la mayoría de los usuarios que acuden al Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz, situado en el barrio de Azorín y conocido como albergue, no pertenecen a la capital. Durante el año pasado, y según los datos facilitados ayer por la concejala de Atención Social en una Comisión de Control, a raíz de la comparecencia solicitada por el grupo municipal Vox, un total de 869 personas "distintas" utilizaron los servicios del CMA y 464 fueron atendidas en las calles por la Unidad Móvil de Acercamiento.

En la actualidad, el Consistorio capitalino ofrece un total de 125 plazas, entre el CMA y el denominado Centro de Mínima Exigencia. La concejala apuntó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará en 2025 a la atención de personas sin hogar casi cuatro millones de euros, 700.000 euros más que el año pasado.

También aprovechó para recordar que, ante la "complicada situación" que se está produciendo en el entorno del Centro Municipal de Acogida, la Corporación local ha aprobado la puesta en marcha de un Plan de Choque, que incluye la implantación, a corto plazo, de medidas urgentes, como una mayor presencia policial en la zona y la mejora del alumbrado, dando respuesta así a las quejas vecinales. El Ayuntamiento ha reconocido que, fuera del albergue, se están produciendo "situaciones complicadas" que tienen que ver con el trapicheo de drogas y con la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales, como defecar y orinar en la vía pública.

Asimismo, este Plan de Choque incluye un proceso de descentralización de dicho recurso municipal, para reducir las plazas en el mismo. Para ello, el Consistorio buscará diferentes ubicaciones en el municipio en las que poder abrir unos cuatro centros de entre 25 y 30 plazas cada uno.

La previsión es que dicho plan de descentralización se elabore durante el primer trimestre de 2025, con el fin de poder ejecutarlo y "convertirlo en realidad en los próximos dos o tres años". Con respecto a las localizaciones previstas de estos centros más pequeños, González comenta que aún éstas no se han seleccionado. "Buscaremos zonas que cuenten con diferentes servicios y que estén bien conectadas".

Pero lo que no hará el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha señalado la edil responsable del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), es crear más plazas. "La capital no puede seguir soportando la presión social que ha venido sufriendo durante todos estos años. Insisto en que es injusto que tenga que asumir casi todo la presión de Canarias de las personas sin hogar. El resto de municipios deben poner en marcha centros y recursos. No es la primera vez que lo reclamamos ni será la última", ha manifestado la concejala.