Acoso sexual al Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz: "Te doy 40 euros si me dejas que..."

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz de Tenerife denuncian acoso sexual por parte de algunos usuarios. En concreto, y según informa la sección de Igualdad del Comité de Empresa de Atende, la entidad encargada actualmente de la gestión de este servicio municipal, existen incidencias relacionadas con más de una decena de usuarios. En éstas se relatan que se ha ofrecido dinero a las empleadas a cambio de favores sexuales, que sufren trato vejatorio, que tienen que soportar comentarios con contenido sexual, que se les intenta tocar y que se les graba con cámaras.

Algunas de estas situaciones han sido denunciadas por las propias trabajadoras ante el Cuerpo Nacional de Policía. En una de dichas denuncias, una empleada relata que el usuario al que atendía le realizó la siguiente propuesta mientras le tocaba la rodilla con su mano: "Te doy 40 euros si me dejas que te chupe el coño". Esta trabajadora cuenta que este vecino de Santa Cruz la acosaba cada vez que acudía a su domicilio, "acercándose cada vez más" a ella, mientras ésta ejercía su labor como auxiliar. Asimismo, le realizaba comentarios relativos a su físico, como "estás muy buena, mi niña preciosa". Esta situación, apunta, le generaba un alto estado de ansiedad porque se sentía muy incómoda y no sabía "qué le podría hacer realmente" el usuario.

El Comité de Igualdad de Atende, formada por tres delegadas de los sindicatos Intersindical, USO y Comisiones Obreras, señalan que en otros casos se ha propuesto a las trabajadores ver películas "pornográficas", se les ha ofrecido dinero a cambio de una felación, "o se ha grabado a las empleadas con cámaras en las habitaciones mientras realizaban su trabajo". Asimismo, indicá el citado comité, algún usuario ha llegado a llamar a la empresa para que sólo le envíen "chicas guapas".

"El personal de Ayuda a Domicilio está sufriendo una situación insostenible. Ya no pueden más y algunas trabajadoras, incluso, tienen miedo. Le hemos comunicado lo que está sucediendo a la propia empresa y al IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero aún no se ha hecho nada", asegura el Comité de Igualdad. Éste exige que se tomen medidas inmediatas, como la retirada del servicio a estos usuarios. "Existen incidencias de unos diez casos, pero conocemos situaciones que se refieren a más de una veintena de ciudadanos en el municipio".

En una incidencia registrada el pasado 6 de febrero, una empleada denuncia que un usuario siempre le está insinuando que está enamorado de ella y no deja de mirarla. Ella se siente incómoda y ha pedido que le cambien el servicio. Este mismo miércoles, 12 de febrero, otra trabajadora ha registrado una nueva incidencia relacionada con el mismo usuario, en la que también denuncia que otro vecino de la capital la insulta cada vez que acude a su domicilio. "Me llama puta y me dice que no sé realizar mi trabajo", asegura.

La concejala de Atención Social en el Consistorio chicharrero, la nacionalista Charín González, asegura que cada vez que se ha tenido conocimiento de este tipo de casos se ha actuado de manera inmediata. Y señala que si se están produciendo nuevos casos, "por supuesto que se intervendrá".

El Servicio de Ayuda a Domicilio en la capital se presta a personas "de cualquier edad" que tengan reconocido grado y nivel de dependencia.