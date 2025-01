El CEO Bethencourt y Molina ya tiene la Medalla de Oro

El Centro de Educación Obligatoria (CEO) Bethencourt y Molina, de Barranco Grande, recibió este miércoles la Medalla de Oro de la Ciudad al Mérito Cultural "por haber contribuido a la formación, educación y enseñanza a los vecinos y vecinas del distrito Suroeste durante 50 años". El alcalde, José Manuel Bermúdez, presidió el acto que contó con antiguos alumnos, padres y madres del alumnado actual, antiguos equipos directivos del centro educativo, autoridades civiles y militares, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, y el concejal instructor del expediente, Javier Rivero, así como miembros de la Corporación municipal.

En su intervención, Bermúdez recordó que "si hemos llegado hasta aquí es por la voluntad inquebrantable de la gente de Barranco Grande y de los núcleos cercanos. Muy especialmente de ese grupo de mujeres que lideró una reivindicación definitiva para el CEO, elaborando un censo de los niños y niñas del barrio que demostró que se necesitaba una infraestructura más espaciosa".

El profeta, obra de Meyel-berr, sirvió como obertura ofrecida por la Banda Municipal de Música, y dio paso al secretario general del Pleno, Héctor Gallego del Pozo, quien leyó el acuerdo plenario mediante el cual se otorga la distinción al CEO Bethencourt y Molina. El alcalde realizó un breve recorrido por la historia y trayectoria del centro, relacionado directamente con los vecinos y vecinas del distrito Suroeste "que, orgullosa de serlo, entendió que sin educación no habría progreso posible". En ese marco, "me siento honrado, como alcalde, de entregarles esta Medalla de Oro que celebra que ya han pasado la barrera de los cincuenta años enseñando a generaciones de chicharreros y chicharreras (...), llegando, muchas veces, donde las familias no han podido llegar".

La directora del centro académico de Barranco Grande, María José Zamorín Fernández, agradeció a la ciudad, a través de su alcalde, el reconocimiento en forma de la máxima distinción que otorga Santa Cruz de Tenerife e hizo un repaso por el medio siglo de existencia de este recinto escolar desde que se abrieran las aulas del Bethencourt y Molina, momento del que ha transcurrido ya medio siglo.

El acto finalizó con la Banda Municipal de Música interpretando Spain, de Chick Corea, para posteriormente levantar una sesión que acogió un Salón de Plenos lleno de amigos y familiares del CEO Bethencourt y Molina.