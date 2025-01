Santa Cruz recuerda que los patinetes son gratis para los residentes

En Santa Cruz de Tenerife, el alquiler de patinetes para los residentes es gratuito. "El alquiler de los 646 patinetes eléctricos de la única empresa que queda en la capital, Dott, tras la renuncia de TIER Movility, sigue siendo gratuito para los residentes", apunta la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC).

Para obtener la gratuidad, los usuarios deben rellenar los datos personales en https://ridedott.retool.com/p/my-application-tenerife. Una vez enviado el formulario, si el DNI se encuentra en la base de datos de los que dispone la empresa Dott y que le facilitó el Ayuntamiento de Santa Cruz, en un plazo de entre 48 y 72 horas se recibirá el código de descuento en el correo electrónico asociado con la cuenta de usuario.

Una vez que se ha obtenido el citado código, el cliente deberá entrar en la aplicación de la empresa Dott, donde deberá ir al apartado de Promociones y añadir el código que se le envíe al correo electrónico. Aun así, la empresa de alquiler de patinetes aclara que el descuento de residente no exime al usuario de abonar la penalización en caso de no aparcar en un punto de aparcamiento o de no respetar las normas de circulación.