La concejala del IMAS exige a Las Palmas que empadrone a su población vulnerable

Charín González, concejala delegada de Atención Social y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, alza la voz y los ojos para solicitar a la administración homóloga de Las Palmas de Gran Canaria que cumpla con la obligación de empadronar a las personas vulnerables, según establece un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado en 2020 y que regula la obligación de las corporaciones locales de proceder a censar a cuantas personas residan en su municipio.

Junto a su condición de responsable del IMAS, Charín González hace valer su formación como graduada en Trabajo Social y máster en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social para recriminar que el Ayuntamiento de Las Palmar de Gran Canaria incumple con la normativa que obliga a empadronar a las personas, según el testimonio que la propia concejala ha recabado entre sus interlocutores de entidades del tercer sector así como de compañeros de su formación, Coalición Canaria, presente en la capital grancanaria.

La responsable del área de Atención Social en Santa Cruz de Tenerife recuerda que el municipio soporta la demanda de personas que acuden desde otras localidades hasta el Centro Municipal de Acogida –el popular albergue que se localiza en el barrio de Azorín–, al ser el único recurso de estas características que se localiza en toda la Isla. Charín González, que preserva la confidencialidad de datos, desliza la posibilidad de que algunas personas vulnerables que intentaron sin éxito empadronarse en Las Palmas de Gran Canaria se trasladen a la capital santacrucera, si bien la concejala de Atención Social deja claro que no se traduce en un efecto llamada, más allá de que se registren casos puntuales.

La concejala delegada del IMAS denuncia la situación por responsabilidad política, humanitaria y por el agravio comparativo que se produce, en su opinión, con las formas dispares de actuar por parte de las dos capitales de Canarias: SantaCruz, donde sí se cumple el decreto para garantizar el empadronamiento, y Las Palmas de GranCanaria, donde «se fijan limitaciones estratosféricas y buscas trabas administrativas que acaban por dificultar e impedir la inscripción en el censo de población».

«Exigimos que cumpla la legislación vigente», incide Charín González, que explica que en las altas de empadronamientos participan dos áreas municipales: servicios sociales, que se encarga de elaborar los correspondientes informes para avalar la solicitud de migrantes, personas sinhogar o habitantes que comparten pisos, entre otros supuestos, y precisan del informe que respalde su petición para darse de alta como vecino de pleno derecho del municipio. El otro departamento implicado en la gestión es el área de Población, y es precisamente ahí, en el particular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se establecen las pegas.

La negativa a empadronar a los habitantes que en la mayoría de los casos corresponde a un sector de población vulnerable se traduce que en esas personas no accede a sus derechos, y es precisamente ahí donde pone en tela de juicio Charín González la gestión municipal de la administración que dirige la exministra socialista Carolina Darias.

Recado a Pedro Sánchez

La concejala del IMAS no se amedra y hasta trae al recuerdo las recientes declaraciones del presidente del Gobierno español, el también socialista Pedro Sánchez, quien en la gira africana de la semana pasada se reunió con el presidente de Mauritania, Mohamed Cheikh El Ghazouani, y, entre otros acuerdos, apostó por regularizar a 250.000 trabajadores inmigrantes. Y sentenció: «no es un problema sino una necesidad».

Pero Charín González no quiere palabras sino hechos, y no se centra en la migración, un sector afectado por la problemática, sino habla de la población vulnerable que es incapaz de sortear las trabas que imponen desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para proceder a empadronarlos. «Sánchez dice una cosa y luego el PSOE no cumple con las personas en las administraciones donde gobierna».

La concejala nacionalista de Santa Cruz de Tenerife asegura que "hasta 2020, aunque con otro marco legal, me consta que la administración municipal de Las Palmas de Gran Canaria buscaba alternativas como empadronar a miembros del colectivo vulnerable en centro de acogida, a diferencia de lo que se ha convertido en uso y costumbre en los últimos cuatro años", según le consta.

Charín González cree que el gobierno local socialista de Las Palmas de Gran Canaria –antes en manos de Augusto Hidalgo y ahora con Carolina Darias– sortea de esta forma facilitar el acceso a los recursos municipales de ese sector más vulnerable de la sociedad, para también trae al recuerdo las manifestaciones que realizara el presidente del Ejecutivo canario, el nacionalista Fernando Clavijo, quien recordó que la atención en materia social es una competencia municipal. «Para el ayuntamiento de Las Palmas, empadronar a los vulnerables no es una elección, es una obligación que viene marcada por ley», incide la concejala Charín González.

A diferencia de lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, en otra administración socialista, como es el caso de La Laguna, sí se cumple con el decreto que obliga a empadronar a los habitantes, admite Charín González, que denuncia el agravio comparativo entre las dos cocapitales de Canarias máxime cuando la tinerfeña soporta zonas tensionadas como las del barrio de Azorín, más allá de apoyos económicos llegados desde el Ejecutivo regional para contribuir a paliar el esfuerzo que se presta a los más vulnerables. Se refiere así a la asignación de 200.000 euros destinados en este ejercicio para el comedor del Centro Municipal de Acogida.

La responsable del Instituto Municipal de AtenciónSocial recuerda el esfuerzo que realiza SantaCruz en la atención de personas sinhogar, como el contrato de doce millones de euros del servicio que estará en vigor los próximos tres años, de 2025 a 2027, «por lo que nadie puede cuestionar el compromiso de la ciudad con los más vulnerables».