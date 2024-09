El renacer del Parque Viera y Clavijo

Un edificio desnudo y con heridas, al que poco a poco van vistiendo y curando. Un gran espacio al aire libre que lo rodea, deteriorado pero lleno de recuerdos, que se está recomponiendo. Se ha cumplido un año desde que comenzaron los trabajos de rehabilitación y mejora del Parque Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife, y aunque la ejecución del proyecto aún se sitúa en un 20%, ya se vislumbra el renacer de este emblemático rincón chicharrero.

Durante una visita a las obras, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), acompañado por el edil de Patrimonio, Javier Rivero (CC), y por el concejal de Cultura, Santiago Díaz (PP), asegura que éstas marchan a buen ritmo, a pesar de los imprevistos que han surgido, como el hallazgo de un aljibe, que tendrá que conservarse; las grietas y fisuras encontradas en el histórico edificio del parque, el antiguo colegio de la Asunción; y el estado del enfoscado de la fachada del citado inmueble, que se ha tenido que retirar porque estaba «bastante despegado».

Durante este primer año de trabajos, éstos se han centrado en el inicio de la restauración de la fachada del edificio principal del parque, en la que se continúa trabajando, y en la demolición del muro que separaba el parque de la Rambla, para abrirlo a la ciudad. Con respecto a la fachada del antiguo colegio de la Asunción, en algunas zonas ya se puede apreciar cual será el resultado final, «con un color blanco hueso, respetando el diseño original del inmueble», según apuntan los responsables de esta complicada obra.

Asimismo, se tuvo que retirar toda la basura y los enseres que se encontraban en el interior del edificio, en el que también ya se está interviniendo y «en el que se han tenido que crear sótanos adicionales para conectar todas las salas y para garantizar la accesibilidad, con la dotación de ascensores». «Las actuaciones en esta primera fase del proyecto de rehabilitación están siendo muy minuciosas. Ahora mismo estamos centrados en la producción de estructuras, forjados y muros», señalan los técnicos de la obra.

En relación a los futuros usos que tendrá el Viera y Clavijo, y después de que el Ayuntamiento tuviese que descartar, debido a la oposición de un sector del mundo de la cultura, su intención de convertirlo en sede internacional del Museo Rodin de París, el alcalde manifestó durante la visita a las obras que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

El alcalde indica que el Ayuntamiento sigue estudiando los posibles usos del histórico edificio

«En la actualidad, estamos estudiando todas las alternativas posibles. Lo que sí tenemos claro es que el emblemático edificio tendrá un uso cultural y educativo, y su cubierta será, por primera vez, transitable. En el exterior, en lo que era el patio del antiguo colegio, se instalarán un escenario y gradas. Asimismo, el Parque Viera y Clavijo volverá a contar con una área infantil de juegos», comentó. José Manuel Bermúdez recordó que también se abrirá una cafetería-restaurante en el inmueble, el cual, agregó, estará formado por ocho salas, entre otros espacios. «Nuestra intención es que todo este lugar se convierta en un entorno atractivo y visitable».

El regidor aprovechó para comentar, tal y como ya lo adelantó ELDÍA, que el Cabildo y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para incluir en esta obra la demolición del Teatro Pérez Minik, con el fin de construir un auditorio y una plaza en su lugar.

«En un principio, dicha actuación no estaba contemplada en el proyecto de rehabilitación del Viera y Clavijo, pero ahora estamos trabajando para incluirla». Por lo tanto, y según lo anunció el alcalde de Santa Cruz, aunque la previsión es que las obras de rehabilitación del Parque Viera y Clavijo acaben a finales de 2025, el histórico edificio no abrirá sus puertas hasta que no estén terminados los trabajos en el Pérez Minik, «lo que ocurrirá, aproximadamente, en 2027». «Lo que sí podemos inaugurar antes, en la fecha prevista, es la parte exterior, los jardines, la explanada para conciertos y el parque infantil», agregó.

15 años de espera

En junio de 2023, tras más de 15 años de espera, comenzó la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo, una actuación que ha sufrido numerosos contratiempos, retrasos y vicisitudes, pasando incluso por los tribunales.

El Gobierno canario y el Consistorio capitalino firmaron en 2006 el primer convenio para ejecutar esta obra. Sin embargo, los trabajos se fueron retrasando y el Ayuntamiento decidió llevar al Ejecutivo ante los tribunales. La Justicia dio la razón a Santa Cruz, obligando a la Comunidad Autónoma, en 2017, a pagar casi cuatro millones de euros a la ciudad por el incumplimiento del convenio. En agosto de 2018, ambas administraciones firmaron un nuevo convenio, con el compromiso de que el Gobierno financiaría las obras y el Ayuntamiento las ejecutaría. En abril de 2023, el Consistorio adjudicó la ejecución de los trabajos por 11,8 millones.

El alcalde prevé que, finalmente, el presupuesto total supere los 17 millones, «pues ahora tendremos que añadir el coste de los trabajos para demoler el Teatro Pérez Minik y construir el auditorio».