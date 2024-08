Vecinos de Santa Cruz denuncian la falta de sombra y desperfectos en la Zona de Charcos

Diferentes asociaciones de vecinos del Distrito Centro-Ifara, en Santa Cruz de Tenerife, como la de Residencial Anaga, han entregado al Ayuntamiento un informe sobre la recién inaugurada Zona de Charcos de Valleseco, en el que solicitan la mejora de este nuevo acceso al mar próximo al centro de la ciudad. La falta de sombra; los muros de hormigón que «impiden la vista al mar», el «escaso espacio para el salto», la «peligrosa rampa» de acceso al agua para las personas con movilidad reducida, la falta de una cafetería y algunos «desperfectos que ya presentan algunos elementos» son algunas de las quejas que los vecinos manifiestan en dicho escrito.

Con respecto a la falta de sombra, las asociaciones señalan que las familias con niños y las personas mayores se ven obligadas a protegerse del sol «en los bajos de las rampas de acceso» a la Zona de Charcos. Asimismo, denuncian que no haya ni vestuarios ni una cafetería en la zona. «Sólo se dispone de baños y ya algunos inodoros están estropeados. Además, siempre están sucios y no hay papel. Con respecto a la cafetería, al menos podrían instalar máquinas dispensadoras, porque no tenemos ni donde comprar agua».

Servicio de reparación

También solicitan una mayor vigilancia de la zona y un servicio de reparación y mantenimiento del espacio «continuo y más rápido». «La falta de mantenimiento del tarimado de madera de la zona de duchas es muy peligroso; los pasamanos de las escaleras de acceso al agua se estropean continuamente; se han tenido que retirar las escaleras verticales para acceder a las plataformas flotantes;las mallas de aluminio que forman las barandillas de todo el recinto están rotas en muchas zonas;y las escaleras del final de la explanada están rotas», manifiestan.

Los vecinos también señalan que la plataforma de hormigón que se encuentra dentro del agua, «en la que hacemos pie cuando baja la marea», es bastante incómoda, porque tiene resaltes de cemento y piedras. Las asociaciones aseguran que los ciudadanos tienen que usar escarpines o alguna protección para los pies. Por otro lado, apuntan que la rampa de acceso al agua para personas con movilidad reducida «está mal diseñada, porque es muy peligrosa». El Ayuntamiento no se ha manifestado respecto a este informe.