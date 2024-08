Puertos de Tenerife inicia la temporada de cruceros con 256 escalas hasta diciembre

Puertos de Tenerife inicia la temporada de cruceros con una previsión de 256 escalas entre los meses de septiembre y diciembre. Estos datos suponen, según fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un incremento de prácticamente una treintena de barcos con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 229 escalas, con 474.000 cruceristas asociados.

De las 256 escalas que se producirán en estos primeros meses de la temporada de invierno, más de la mitad se registrarán en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, un total de 145. En comparación con el mismo periodo del año pasado, en esta ocasión, visitarán la instalación de la capital tinerfeña 13 cruceros más.

Entre los barcos que arribarán a Santa Cruz de Tenerife entre los meses de septiembre y diciembre se encuentran el Anthem of the Seas, Britannia, Queen Victoria y Queen Anne, Mein Schiff 7, Freedom of the Seas y Costa Diadema, «todos ellos de más de 300 metros de eslora y con capacidad para albergar entre unos 4.000 y 5.000 pasajeros».

La Autoridad Portuaria informa de que también en esta temporada, la instalación chicharrera ofrecerá operativa de puerto base, «esto es, con inicio y fin de la travesía en nuestra instalación». En esta ocasión, y según el citado organismo, destaca la apuesta de la naviera MSC con su buque MSC Opera, con primera escala para el próximo 3 de noviembre. Asimismo, han confirmado dicha operación en Santa Cruz otros cinco buques, en concreto, el AidaCosma, Mein Schiff5, Azura, La Belle des Oceans y Marella Explorer.

«Si bien este tipo de operativa resulta la más beneficiosa para los puertos, pues, tanto en estadísticas como en pago de tasas, los pasajeros se contabilizan doblemente, esto es, al embarcar y desembarcar, es la importante oferta de excursiones en Tenerife la que marca la decisión de las mayoría de las navieras de recalar en tránsito y así aprovechar las múltiples ofertas turísticas de la Isla», resaltan fuentes de la Autoridad Portuaria.

En este sentido, el citado organismo indica que Tenerife es la Isla, junto a Lanzarote, que más excursiones ofrece a los cruceristas, prácticamente una decena, «cifra a la que va a la zaga la isla de La Palma, con ocho excursiones prioritarias, que permiten a los turistas disfrutar de enclaves como el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, las Salinas, actividades de astroturismo o la estancia en la propia capital».

En el caso de Tenerife, excursiones a enclaves como el Parque Nacional del Teide, el Valle de La Orotava, el municipio de San Cristóbal de La Laguna, el Macizo de Anaga o las instalaciones del Loro Parque «se traducen en una parte de los ingresos económicos que se quedan en la Isla con procedencia en este tipo de turismo».

En este sentido, y según las estimaciones del Observatorio Socioeconómico dependiente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, los 437.000 cruceristas que en 2023 pasaron por Tenerife dejaron en la Isla 15,8 millones de euros en diferentes tipos de gasto durante su estancia.

Al respecto, el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, destaca que dicha cifra supera «largamente» los ingresos de la Autoridad Portuaria en concepto de tasas y tarifas asociadas a este tipo de actividad «en el global de nuestros puertos», que el año pasado fue de 6,3 millones.

«Dicho contexto evidencia, una vez más, la importancia de los Puertos de Tenerife como motor económico de las islas también con este segmento turístico, en el que los atractivos de cada una de ellas se traducen como la motivación perfecta para que nos visiten», agrega Suárez.