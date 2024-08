El sorprendente mundo nocturno del fondo marino de Las Teresitas

Cuando cae la noche y los miles de bañistas ya han abandonado la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife emerge un maravilloso mundo submarino. Muy pocos imaginan que exista tal riqueza natural al tratarse de una zona de baño transformada con arena del Sahara, con un rompeolas artificial y entre las más concurridas de Canarias. Anémonas que caminan sobre la arena como si fueran arañas gigantes, tiburones angelotes que se entierran y desentierran para sorprender a sus presas, congrios que nadan como serpientes, peces de todos los colores, pulpos que exhiben sus múltiples tonalidades a la luz de los focos...

Toda esta increíble biodiversidad de Las Teresitas aparece en un vídeo colgado recientemente en Instagram. El aluvión de visitas que ha recibido -este jueves ya superaba las 257.000- demuestra la sorpresa que ha causado esta cantidad de vida. Lo hizo David Segura, un tinerfeño nacido hace 26 años en Tegueste. La cuenta en la red social de este creador de contenido marino, llamada @charquitocanario, ha tenido tal éxito con solo cuatro meses de existencia que ya supera los 26.000 seguidores y ha batido un récord muy difícil de alcanzar: casi cuatro millones de visitas con otro vídeo anterior en el que aclara que el temor generado por la aparición de un tiburón martillo en la playa de Melenara (Gran Canaria) era completamente infundado pues el escualo solo se acercó a la orilla para capturar algún ejemplar, no para atacar a las personas.

«Yo mismo me sorprendí cuando vi la cantidad de vida que hay en los fondos de Las Teresitas, sobre todo al ser una playa artificial», admite David Segura. «Va tanta gente que uno no espera encontrarse de noche tanta actividad», cuenta, para detallar lo que más le sorprendió de aquella inmersión: «Fue ver el congrio de arena pues no había visto antes ningún ejemplar». «Entiendo que la cantidad de gente que ha visto el vídeo y ha hecho comentarios se ha llevado también una sorpresa», precisa sobre una noche de buceo que hizo acompañado de tres amigos.

Pez gallo de noche en la playa de Las Teresitas. / David Segura (@charquitocanario)

La actual playa de Las Teresitas surgió en 1973 con la colocación de cinco millones de sacos de arena rubia traídos del Sahara donde antes había callaos y arena negra. Además se construyeron dos espigones laterales y una escollera con piedras. Aún así, alberga una gran vida subacuática.

También puede sorprender que el mayor santuario del mundo de tiburones angelote se encuentre allí o que a unos metros de la costa se puedan ver fulas, viejas, peces trompeta, gallos o pejeverdes. Lo cierto es que en las piedras que retienen la fuerza del oleaje se ha creado un ecosistema que no representa amenaza alguna para los bañistas, sino todo lo contrario: muestra la calidad de sus aguas.

Esta zona de baño de un kilómetro y medio de longitud es la mayor área de cría del tiburón angelote. Se han registrado más de 500 crías en los últimos seis años. Se trata de una especie inofensiva para el ser humano que descansa camuflada en los fondos arenosos y que se deja ver con mayor facilidad al caer la noche, cuando sale a cazar. Así lo han comprobado amantes del submarinismo como el propio David Segura, que desde que tiene memoria cambió los pies por las aletas y se sumerge en el mar con frecuencia. «Siempre me llevo las gafas y voy con amigos a charcos y playas».

De esa manera se adentra en unos ecosistemas que, en el Archipiélago, albergan más de 4.500 especies y el 85% de las ballenas y delfines presentes en el Atlántico Norte. Una gran joya azul.

David Segura buceando con botella. / David Segura (@charquitocanario)

David Segura decidió añadir a su equipo de tubo y máscara de snorkel una cámara y compartir en redes sociales lo que veía bajo el mar. Con ello ha podido editar vídeos que causan sensación. Así ha pasado con el vídeo de Las Teresitas. La mayoría de especies se encuentran más cerca del rompeolas que de la orilla. El conjunto de rocas es el lugar idóneo para que se acumule la vegetación marina y se cree vida. Ahí se aprecia una estampa típica de los fondos canarios -con fulas, viejas, pejeverdes, salemas-, además de otras estampas más peculiares y difíciles de ver como mantelinas -una especie de chucho- o el mismo angelote.

Este tiburón está entre las especies más amenazadas del planeta. David Segura filmó a varios ejemplares con suma precaución en Las Teresitas. Hacía muy poco que los angelotes se habían convertido en noticia: el pasado día 12, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria anunciaron que investigarán la presencia del también conocido como tiburón ángel en la playa chicharrera con el objetivo de garantizar su protección y conservación, pues se trata de una especie que se encuentra en peligro de extinción. El objetivo de este proyecto es determinar si la disminución de crías de angelote (Squatina squantina) durante los años 2021 y 2022, en esta zona de baño chicharrera, reconocida como la mayor área de cría de esta especie a nivel mundial, «se debe a un caso aislado o a alguna causa que esté afectando la dinámica poblacional».

David Segura documentando una anémona de tubo en la playa de Las Teresitas. / David Segura (@charquitocanario)

Pero Segura también captó otras escenas curiosas como la de ver gallinitas reposando en la cuerda de los barcos, salmonetes registrando el fondo arenoso con sus característicos bigotes o las catalufas, peces pequeños de un rojo intenso que se dejan ver entre la oscuridad. La noche parece mucho más tranquila, pero poder comprobar lo que esconde el fondo tan solo con un pequeño halo de luz convierte la inmersión nocturna en un «chute de adrenalina», como explica Segura.

Pez lagarto en el fondo nocturno de la playa capitalina. / David Segura (@charquitocanario)

La realización de vídeos que publica en redes no solo cumple una función de entretenimiento. Son una manera de «visibilizar la riqueza de la fauna que hay en las Islas y concienciar a la gente de la importancia de conservarla». Cuando se le pregunta sobre su lugar favorito para bucear no duda en señalar a La Graciosa. El motivo es que la octava isla, al completo, es una reserva marina. Las Teresitas no es una reserva pero gracias a David Segura ahora sabemos que alberga mucha más biodiversidad de lo que se pensaba.