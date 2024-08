El día que Carlos Schwartz y Henry Moore liberaron al ‘Guerrero de Goslar’

Guerrero de Goslar no estuvo en la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle, pero sí otra pieza de su autor. Sir Henry Moore (1898-1986) se exhibió en la capital chicharrera con una maqueta de bronce de la Reclining Figure. Los impulsores de la cita se quedaron con las maguas de no poder quedarse con ella para siempre y a mitad de 1975, más o menos, forzaron un cara a cara. «Eduardo (Paolozzi) me animó a que le hiciera una visita», señala Carlos Schwartz, no sí aportar un grano de ironía. «En realidad, yo lo único que le podía decir es que nos había dado mucha pena que la obra no se hubiera quedado en Tenerife... Imagine», prosigue el arquitecto, «la cara que se le quedó a Moore en el momento en el que se vio frente a frente con un señor que había viajado desde tan lejos para plantearle algo así. Lógicamente, él respondió que la escultura la tenía comprometida y, por lo tanto, era una misión imposible».

«Tocarle la fibra»

Paolozzi recomendó a Schwartz que «le tocara la fibra; que se presentara en Londres y lo convenciera con la dificultad que tenía obtener el sí de un autor famoso, rico y que lo tenía absolutamente todo», enumeró antes de revelar que el británico «se tomó bien la visita –antes el tinerfeño había concertado la cita por teléfono– y me enseñó los bocetos de cuatro obras que sí podían venir a Tenerife, entre ellas estaba Guerrero de Goslar». En cuanto regresé a Tenerife organicé una comida en la caseta de madera, un negocio que se comía un pescado fantástico que estaba donde hoy han edificado el Parque Marítimo y El Palmetum, con Vicente Saavedra y le conté que la podíamos traer... Ahora faltaba lo más difícil, conseguir el dinero para adquirirla. Moore sólo nos cobró la función, el resto casi fue un regalo que llegó a la Isla en 1977».