Las 'alas' del tiempo

Tenía 31 años cuando empezó a construirla, usó los restos de un accidente aéreo ocurrido en Los Rodeos en 1972 y hasta un Rolls-Royce se incrustó contra ella meses después de instalar ‘Reloj de la muerte’, de Pepe Abad (La Laguna, 1942) al principio de las ramblas santacruceras.

El lagunero Pepe Abad (1942) es el autor de Reloj de la muerte, una de las esculturas de esta selecta relación que acumula un buen puñado de anécdotas. Todas tienen una historia que contar, pero ésta es un viaje al pasado que comienza el 3 de diciembre de 1972 en las pistas del aeropuerto de LosRodeos. Un Convair 990 de Spantax que debía cubrir la ruta Tenerife - Múnich se incrusta contra el asfalto durante la maniobra de despegue. La aeronave [el modelo CV-990-30A-5 estaba bajo sospecha por la gran cantidad de problemas que estaba generando] contaba con diez años de antigüedad y en la catástrofe perdieron la vida 155 personas: 148 pasajeros y siete miembros de la tripulación. Abad adquirió en la chatarra materiales que se amontonaron a partir de los restos del vuelo 275 de Spantax: «Conseguir elementos válidos para dar forma a una escultura no era fácil... Además de ser caros, no servía cualquier cosa», comenta el miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

«¿Dónde la colocamos?»

El joven Juan José Abad González tenía 31 años cuando le ofrecieron participar en la I Muestra Internacional de Escultura en la Calle de 1973. «Algún integrante del Colegio de Arquitectos no estaba por la labor», avanza el autor que vino al mundo en una casa ubicada en la calle Los Álamo [hoy conocida como Tabares de Cala] de la Ciudad de los Adelantados. «Por lo que me contaron su oposición estaba justificada por el hecho de que era demasiado joven, pero otros arquitectos defendieron mi presencia y empecé a trabajar en el proyecto Reloj de la muerte (1973).

«Cada vez que paso a su lado tengo la sensación de que le acaban de dar una mano de pintura», comenta sobre la última restauración

Superado el escollo de estar entre los 43 autores elegidos, al rato surgió otro inconveniente relacionado con el lugar en el que debía colocarse la escultura. Inicialmente, la idea que se barajó fue instalar a la entrada de las ramblas capitalinas –junto a las piscinas municipales– una obra del estadounidense Alexander Calder (1898 - 1976). De nuevo, Abad ganó la «batalla» y se hizo con un espacio emblemático: «Que un americano, por muy bueno que fuera, ocupara aquella parcela no sentó bien y optaron por la opción de un artista de Tenerife», recuerda Abad en la fase inicial de una breve conversación telefónica en la que fluyen las sensaciones de formar parte de aquella nómina de artistas: «Para un joven autor estar entre aquellas firmas era lo máximo a lo que se podía aspirar... Utilizando un castellano grueso, le diría que no me cabía una pajita por el culo de la alegría y orgullo que suponía estar entre ellos», explica de una manera bastante natural.

«Chatarra contra chatarra»

Reloj de la muerte (6 x 2 x 3 metros ) tomó forma en un par de meses en el taller lagunero de Abad. Como no podía ser de otra manera se usó hierro –un material fetiche en la trayectoria de este artista– y una generosa cantidad de duraluminio [extraído de los restos del suceso aéreo ocurrido meses antes en Los Rodeos] que, al final, se recubrieron con unos cuantos kilos de pintura roja. Meses después de que se instalara en el enclave urbano en el que hoy continúa –cruce de la calle Ramiro de Maeztu con la Avenida Benito Pérez Armas–, el conductor de un flamante Rolls-Royce perdió el control y se empotró contra la escultura. Allí se quedó durante unas cuantas semanas hasta que se decidió cómo extraerlo causando el menor daño posible al monumento. «Aquello fue muy llamativo y recuerdo que su periódico [ELDÍA] sacó en una de sus ediciones un artículo con foto muy divertido que venía a decir algo así como chatarra contra chatarra».

«Para un joven autor estar entre aquellas firmas era lo máximo a lo que se podía aspirar», asegura el escultor lagunero

La última intervención a la que fue sometida el Reloj de la muerte está datada en 2019, la ejecutaron profesionales de Julio Crespo Canarias S.A. y costó 4.452 euros. «Es un buen trabajo», valora el padre de la criatura. «Esa intervención se hizo desde el consenso... Incluso, me llegaron a plantear que se le podía dar una especie de patina [barniz] para darle un toque de envejecimiento. Yo me negué. Cada vez que paso a su lado tengo la sensación de que le acaban de dar una mano de pintura: brilla. ¡Está fantástica! x