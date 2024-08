Santa Cruz adjudica a Lazcano el puesto directivo para impulsar la nueva ciudad de la Refinería

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado el puesto directivo para impulsar la nueva ciudad en el suelo que hoy ocupa la Refinería a Juan Ramón Lazcano, el exedil de Cs cuya marcha del Consistorio facilitó en 2020 la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández y el regreso a la Alcaldía del nacionalista José Manuel Bermúdez. En concreto, Lazcano ha sido seleccionado entre nueve candidatos para ocupar el cargo de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030.

La Corporación local chicharrera decidió crear este nuevo puesto directivo para "impulsar y planificar la construcción de la nueva ciudad en los terrenos en los que hoy se encuentra la Refinería de Cepsa", a través del proyecto Santa Cruz Verde 2030. El procedimiento para seleccionar al mejor candidato fue convocado a mediados de abril y este miércoles, 7 de agosto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife ha publicado la decisión del Ayuntamiento.

Juan Ramón Lazcano, que fue concejal de Urbanismo con la socialista Patricia Hernández como alcaldesa y compañero de Matilde Zambudio, entonces también edil de Cs, presentó su dimisión en abril de 2020, lo que permitió que CC y PP firmaran un pacto y presentaran una moción de censura contra Hernández. El entonces concejal de Cs explicó que había tomado la decisión de abandonar el Consistorio chicharrero por la «situación de continua conflictividad que he vivido desde la campaña electoral» y porque «no he sabido ni he podido entender que, en ocasiones, en la política se tomen decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos».

Matilde y Lazcano fueron expulsados de Cs -aunque volvieron a ser readmitidos- por permitir con su voto que Patricia Hernández fuese nombrada alcaldesa de Santa Cruz tras las elecciones de mayo de 2019. Pero después, el el abandono de Lazcano, en 2020, favoreció la moción de censura contra Hernández y el regreso de Bermúdez. Precisamente, Matilde Zambudio, ahora en el PSOE, denuncia que se trata de una plaza creada para Lazcano por parte del equipo de Gobierno (CC y PP), "algo que mi partido anunció antes, incluso, de que se publicaran las bases de la convocatoria", realizando, además, una pregunta en el pleno.

"Ya lo anunciamos y así ha sido. Lazcano ha sido nombrado, a pesar de que se han presentado profesionales con mucho mejor currículum que él. Además, este nombramiento no tienen ningún sentido, dado que el propio Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de Canarias que suspenda el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y apruebe normas transitorias para ordenar los terrenos de la Refinería. Han renunciado a la competencia municipal y, a pesar de esto, nombra como directivo al señor Lazcano para liderar el trabajo", manifiesta Zambudio. Con todo esto, añade la concejala socialista, "que cada uno saque las conclusiones de por qué Coalición Canaria lo ha elegido a él, teniendo en cuenta que fue su renuncia lo que facilitó la moción de censura".

El Ayuntamiento, en el anuncio publicado este miércoles en el BOP, se establece que Juan Ramón Lazcano es el candidato más idóneo para este puesto, ya que "cuenta con acreditada competencia para el desempeño de las funciones del puesto objeto de la convocatoria, tanto por la formación acreditada como, especialmente, por su dilatada experiencia profesional como arquitecto".