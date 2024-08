Santa Cruz mantiene la licencia de derribo del edificio de la Plaza Militar, a pesar de la orden del Cabildo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene la licencia de derribo otorgada a los propietarios del conocido como Edificio Loher, situado en la esquina de la calle Ramón y Cajal con Galcerán, junto a la plaza Militar. El Consistorio chicharrero advierte al Cabildo que no puede dar cumplimiento a su orden de paralizar la demolición porque existe una sentencia firme que da la razón a los dueños de este viejo y gran inmueble.

En este sentido, la Gerencia Municipal de Urbanismo insta a la Dirección Insular de Patrimonio Histórico a acudir a los órganos que considere oportunos para obtener un fallo judicial que suspenda el derribo, pues el Ayuntamiento "no lo puede hacer".

A principios de semana, EL DÍA adelantaba, en exclusiva, que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz había autorizado la demolición del conocido como Edificio Loher, un viejo inmueble de viviendas y de locales comerciales situado en el centro de la ciudad. Los dueños de este gran inmueble, que planean sustituirlo por una nueva construcción, también de pisos y negocios, habían conseguido la licencia correspondiente tras un largo procedimiento judicial que, finalmente, ganaron.

Y es que el Ayuntamiento se había visto obligado a rechazar en varias ocasiones las peticiones de autorización para derribar el Loher, debido a que el área de Patrimonio Histórico del Cabildo consideraba que esta construcción debía ser protegida por sus valores históricos, artísticos y arquitectónicos. El caso acabó en los tribunales y la justicia dio la razón a los empresarios.

Éstos han iniciado recientemente las labores previas para proceder a la demolición del inmueble, colocando una gran malla y una valla que prohíbe el paso en las aceras que lo rodean, por lo que se ha tenido que modificar el tránsito peatonal en la zona.

Sin embargo, y tal y como también adelantó este periódico, el Cabildo de Tenerife ha dictado una resolución ordenando la inmediata paralización del derribo, pues considera que el edificio debe ser protegido por sus valores patrimoniales, en concreto, su fachada. Asimismo, exige al Consistorio chicharrero que proceda a la modificación puntual del vigente Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos de la ciudad para que se incluya el citado inmueble.

Ahora, a la resolución del Cabildo, el Ayuntamiento ha contestado que no puede dar cumplimiento a dicha orden, pues existe una sentencia firme para otorgar la licencia de derribo a los propietarios de esta construcción. Y le insta a acudir a la justicia si quiere suspender las obras.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz insiste en que ha autorizado la demolición del Edificio Loher en cumplimiento de una sentencia firme, "ya que los propietarios habían recurrido ante la justicia la denegación de la misma, dándoles el juzgado la razón". El Ayuntamiento destaca que, en el marco del citado proceso judicial, emplazó al Cabildo para que se personara en el mismo, "sin que este acto se produjera".

"Desarrollado el proceso por todos sus cauces, se dictó sentencia en marzo de 2023, anulándose la decisión de Urbanismo de denegar la licencia de demolición, entendiendo el juez que se ha obtenido licencia administrativa de derribo por silencio administrativo positivo. Al devenir la sentencia en firme, el juzgado ha ordenado al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia", señalan fuentes municipales.

Por tanto, desde Urbanismo seinsistee en que el Ayuntamiento chicharrero no ha hecho más que dar debido y puro cumplimiento a las declaraciones contenidas en le fallo judicial, "tal y como le fue requerido en sede judicial". "Se trata de una sentencia judicial firme que tiene la naturaleza de cosa juzgada , siendo ésta no susceptible de ser atacada o alterada. A razón de lo anterior, el Cabildo podrá acudir a las instancias que considere en defensa de los pedimentos que se invocan en la resolución dictada. Todo ello con la expresa advertencia de que, mientras no haya un nuevo pronunciamiento judicial que revoque o suspenda el anterior, no podrá darse cumplimiento a la resolución dictada por la Corporación insular, dado que de hacerlo, se estaría incurriendo en un claro delito de desobediencia a la autoridad judicial", apuntan fuentes municipales.

Aunque el Cabildo admite que este edificio no está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni está incluido en ningún catálogo de protección, sí defiende que sea protegido por sus valores patrimoniales. La Corporación insular señala que se elaboraron tres informes, dirigidos al Ayuntamiento de Santa Cruz, en 2019, 2021 y 2022, en los que se destacaron dichos valores y en los que se pedía al Consistorio que lo incluyera en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos.

Según apunta el Cabildo, los valores más relevantes del también llamado Edificio Galcerán se refieren a su fachada racionalista. Patrimonio Histórico explica que se trata de un edificio de gran volumetría diseñado en 1937 por el arquitecto José Marrero Regalado, a solicitud de su promotor, Edmundo Caulfield.