Las Olimpiadas de Las Teresitas: los chicharreros más pequeños disfrutan del verano en el Campus Multideporte

Este año, el verano está marcado por dos grandes acontecimientos deportivos: los Juegos Olímpicos de París y el Campus Multideporte, en la playa de Las Teresitas. La única diferencia es que en este último, enmarcado en las actividades de verano del Servicio de Deportes del Ayuntamiento, participan los chicharreros más jóvenes y no compiten por medallas, sino por alcanzar la máxima diversión. Las disciplinas preferidas de los pequeños que acuden al campamento combinan el agua y la arena y se practican durante los meses de julio y agosto.

Este viernes cerca de treinta niños entre los seis y trece años -a excepción de la pequeña Leila que aún tiene cinco- disfrutaron de otra jornada de campamento en la emblemática zona de baño ubicada en San Andrés. Se trataba de una ocasión especial, pues mientras jugaban por equipos en la arena esperaban la visita del alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez.

Al finalizar uno de los primeros juegos de la mñana, el conjunto vencedor hizo un coro, entonó el Campeones y aplaudió al otro equipo con deportividad. Después, mientras la gran mayoría aprovechó para desayunar, Leila asumió la importante tarea de barrer la arena, escobillón en mano. La pequeña quería que todo estuviera listo para la llegada de las autoridades municipales, que finalmente pilló al resto con el bocadillo y las galletas en la mano.

Los chicos, encargados de repasar todas las actividades que restaban en la jornada, informaron a Bermúdez de quienes eran los veteranos y quienes asistían por primera vez esta semana. También respondieron audaces a preguntas como qué harían si se caen al agua o si preferían jugar en la arena o en el mar. Una vez superado el cuestionario del alcalde -todos con buena nota- los pequeños corrieron al agua para celebrarlo y se prepararon para el kayak. Voley, waterpolo o paddle surf son otros de los principales pasatiempos que practican en el Campus, para el que sigue abierta la inscripción en agosto.

Los chicos quieren repetir

Carlos, uno de los chicos que comenzó el lunes y se quedará por dos semanas, confesó que llevaba un mes pidiéndole a sus padres venir. «Me gustaría repetir porque me lo he pasado genial», añadió. Además, está muy contento con los monitores porque juegan mucho con ellos y se meten en el agua a veces. Su actividad favorita es la que realizan en las barcas con toboganes los días que hace viento y no puede hacer deporte en la arena.

«Los niños de Santa Cruz tienen que apuntarse porque se lo van a pasar muy bien», aseguró Javier, otro de los novatos que probó por primera vez este viernes el paddle surf. Muchos de ellos coinciden en la actividad con compañeros de clase o vecinos. Otros tantos, como Javier y Carlos, llegan sin conocer a nadie y terminan la experiencia con un buen grupo de grandes amigos.

Campus Multideporte en Las Teresitas / Arturo Jiménez

Una de las personas que celebra su segundo verano en el campamento es la monitora Ana Lucía Suárez. Su amor por los más pequeños le animó a unirse a la iniciativa santacrucera y, ahora, la frase que más repite en verano es «¿Te has puesto crema?». La monitora trabaja con niños durante todo el año y además estudió Acondicionamiento Físico. En el campus, junto al resto de educadores, enseña diferentes técnicas para que los chicos tengan una mayor autonomía a través del deporte. También se encarga de colocar los chalecos salvavidas, una tarea que se complica cuando llega el turno de Leila y se hace de rogar.

Aunque reconoció el buen comportamiento general, confesó que hay alguno que se porta peor y dice palabrotas. «Los niños llegan con mucha energía y siempre se lo pasan pipa». En especial, detalló que quienes más disfrutan son aquellos que vienen de casas de acogida.

Apuesta por la inclusión

Cada semana es frecuente que un porcentaje alto de los niños que participan estén en régimen de acogida en centros como el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) o el Hogar de la Sagrada Familia, conocido popularmente como Casa Cuna. Estos días, en concreto, son siete los niños en esta situación. Para facilitar su integración y brindarles la oportunidad de participar en este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento ofrece una serie de bonificaciones que se aplican al coste semanal de la actividad -73,5€ para la inscripción general-. La concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, argumentó que «el objetivo es que puedan disfrutar como el resto de niños y que su condición económica y social no limite sus actividades deportivas».

El Campus Multideporte es una iniciativa enmarcada en la Campaña Deportiva Verano 2024, «un gran proyecto con actividades al aire libre para mayores y jóvenes», según apuntó el regidor municipal. José Manuel Bermúdez resaltó que son más de 2.500 las plazas que se han puesto a disposición de la ciudadanía este verano para la práctica deportiva. «Unas 500 se han destinado a este campamento que pretende promocionar hábitos de vida saludables, al mismo tiempo que contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar en período de vacaciones».

El horario es de 8.30 a 14.00 horas, con servicio de recogida temprana desde las 8.00 y permanencia hasta las 14.30, lo que aporta facilidades a los padres y madres para compatibilizar su horario de trabajo con el del campus de verano. Cada semana se ofertan 50 plazas, pero en el mes de agosto suele reducirse el número porque mucha gente se va de vacaciones. Hasta el momento, cerca de 300 niños y niñas han realizado la inscripción para esta actividad en los dos meses y aún hay plazas disponibles para las próximas semanas.

«La playa de Las Teresitas es para nosotros, sin duda, la instalación deportiva más grande del municipio». Alicia Cebrián — Concejala de Deportes en Santa Cruz de Tenerife

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, por su parte, recordó que «este año la apertura del período de inscripción se adelantó al 15 de mayo, por lo que le dimos a las familias la posibilidad de organizarse con tiempo». Además, la edil santacrucera indicó que «a través de estos proyectos buscamos sacarle partido al entorno natural con el que cuenta la ciudad». En esa línea, declaró que «la playa de Las Teresitas es para nosotros, sin duda, la instalación deportiva más grande del municipio».

Sin ir más lejos, ayer allí, en la zona deportiva anexa a la Cruz Roja, confluían un sinfín de actividades para todas las edades. Por un lado, los niños del Campus hacían filas de ocho para montarse en los kayaks, junto a ellos, otro campamento que pasaba el día en la playa y, un poco más lejos, varias personas mayores y un grupo de jóvenes migrantes que aprende a nadar.

Oferta para este verano

La iniciativa que se desarrolla en la playa de Las Teresitas se une a una amplia lista de actividades que Santa Cruz de Tenerife oferta para este verano. Entre las más novedosas se encuentran un curso de iniciación al skate, en el parque de La Granja y otro campamento, que tendrá lugar en Las Delicias y que, además, será «inclusivo». Estas nuevas iniciativas se suman a los tradicionales cursillos de natación de la Piscina Acidalio Lorenzo, al curso de iniciación al Surf en Taganana y al Campus Multideporte. Todas están dirigidas a menores de entre 4 y 17 años, con diferentes rangos de edad en función de cada actividad y se desarrollarán hasta el 30 de agosto.