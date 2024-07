Un millar de niños disfrutan en julio de los campamentos gratuitos de verano

La Concejalía de Educación y Juventud de Santa Cruz clausura, y con nota, la primera edición de las escuelas de verano que ha puesto en marcha bajo la dirección de la nacionalista Charín González, quien recibió la encomienda del alcalde José Manuel Bermúdez de garantizar los campamentos estivales en los cinco distritos.

El encargo fue realizado después de que, tras las últimas elecciones, las zonas del Suroeste, Ofra y Anaga se quedaran fuera de las escuelas que sí habían dejado programadas los concejales populares Guillermo Díaz Guerra y Carlos Tarife.

Charín González hizo suya la encomienda del regidor municipal y ha garantizado que casi un millar de niños de los cinco distritos de la ciudad hayan disfrutado durante este mes de julio de una variada programación con la que el ayuntamiento ha contribuido a facilitar la conciliación familiar y laboral de los padres.

La concejala de Educación y Juventud es contundente a la hora de hacer un balance positivo, y ya se traza nuevos retos de cara a la próxima edición. «Es la primera vez que el ayuntamiento promueve un pliego para cubrir en toda la ciudad la oferta de escuelas de verano; es más, trabajamos en un pliego y decidimos poner en marcha esta experiencia piloto en los cinco distritos para avanzar en una licitación de cara a los próximos cuatro años». «Ha sido un éxito esta convocatoria», explica la concejala, que no oculta su satisfacción y la respuesta dada desde el ayuntamiento a las familias de toda la capital. «Se ha dado cobertura al cien por cien de las solicitudes de todos los padres que tenían compromisos laborales y solo en el Distrito Centro no se pudo atender la demanda de algunos progenitores que no estaban empleados», un condicionante que se tuvo presente en la inscripción.

Charín González destaca que el éxito ha acompañado al esfuerzo para desarrollar las escuelas de verano, en particular, en dos colegios de María Jiménez y San Andrés. Y en aras de buscar la excelencia en la cobertura, la concejala ya se traza nuevos retos.

«Aunque la cobertura del distrito Centro se garantizaba en el CEI Salamanca, de cara al próximo verano estudiaremos llevar la escuela de verano a un segundo centro escolar; no por ampliar las plazas, sino por acercar la oferta a los barrios de esta zona», explica.

Junto al distrito Centro, también se contempla incrementar con otro colegio la oferta en Salud-La Salle.

Casi mil niños han secundado en julio las escuelas gratuitas de verano organizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en diez colegios públicos de los cinco distritos. Los participantes, de entre 3 y 12 años, han disfrutado desde talleres de manualidades al fomento de las tradiciones canarias, el desarrollo artístico, la música, las olimpiadas deportivas, o clases de apoyo para perfeccionar el inglés.

El alcalde Bermúdez, junto con las concejalas de Educación y del distrito Anaga, Charín González y Gladis de León, visitó el CEIP Rafael Gaviño del Bosque en María Jiménez para compartir una jornada con los menores y monitores durante esta última semana de talleres antes de las vacaciones.

«Las escuelas de verano han dado respuesta a la necesidad de muchos padres y madres residentes en los cinco distritos de ofrecer a sus hijos una actividad lúdica, de ocio, deporte y tiempo libre durante el periodo estival», dijo.

Los campamentos de verano triplican su oferta respecto a ediciones anteriores.

Gladis de León, concejala de Anaga, puso en valor el esfuerzo para que las actividades de verano llegaran dos colegios de Anaga, el CEIP Rafael Gaviño y el CEIP San Andrés. «Se han puesto a disposición de las familias un centenar de plazas repartidas entre estos dos colegios, lo que ha supuesto una gran ayuda para los padres».