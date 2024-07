Entran en servicio los dos ascensores instalados por el Ayuntamiento en La Salud

«Ellos estaban contentos y yo contentísima». La concejala de Viviendas Municipales de Santa Cruz, la nacionalista Belén Mesa, no oculta la emoción que vivió cuando a las tres de la tarde de este martes recibió la llamada que le confirmaba que estaba todo preparado y dispuesto para poner en marcha los dos ascensores instalados por el Ayuntamiento en sendos bloques de La Salud.

Belén Mesa, que puede presumir con haber sido antes administradora de fincas que concejala de Viviendas, no quiso perder tiempo y prefirió no esperar a mañana sino avisar a las presidentas de ambas comunidades de propietarios. Sin más dilación, a las seis y media se trasladó para verificar que los elevadores ya están en servicio en fase de pruebas, después de que concluir todos los trámites administrativos que culminaron los trabajos previos.

La responsable de Viviendas Municipales reiteraba la alegría que le supuso la puesta en marcha de los ascensores, no en balde fue la administradora de fincas del bloque 2, manzana B, que se localiza en la calle Realejos.

Si feliz estaba Belén Mesa, Toñi, vecino de dicho edificio, vivió la tarde de este martes 30 de julio su particular víspera de la llegada de los Reyes Magos. «Sin contar las veces que mi mujer ha tenido que ir al médico o a operarse, esta es la primera vez que Matilde (López Velázquez) ha podido salir de casa», comentó este residente de La Salud. Nada más escuchar el saludo de su interlocutor, Toñi respondió: «¿Te enteraste ya?», con la satisfacción de un sueño hecho realidad. «Y no solo por mi mujer, sino también por mi, que ya me fallan las rodillas y tengo dolores», explicó este vecino que en su vida laboral fue bombero de la capital.

El 30 de julio de 2024 pasará a la historia como el día en el que se hizo realidad los dos ascensores que comprometió la entonces alcaldesa de Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández, en la avanzadilla de una serie de elevadores que tenía previsto instalar para romper las barreras físicas que limitan a muchos vecinos.

La promesa de la dirigente socialista, firmada días antes de la moción de censura, fue objeto de disparidad de criterios desde la formación nacionalista, que cuestionaba su viabilidad y ponía en pendura los planes de Hernández.

La entrada al frente de Viviendas Municipales de Belén Mesa ha supuesto un impulso no sólo para llevar a término la instalación de los ascensores, que estaban condicionados por trámites administrativos, sino para seguir el ejemplo en otros inmuebles donde sean posible. La concejala precisa que la instalación de los ascensores no es fruto de una firma, sino de la reforma integral de los dos bloques, pues se habilitaron rampas de acceso y acometidas. Toñi ya puede salir con su esposa de paseo y no solo para acudir al médico o al hospital.