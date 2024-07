Nelson vuelve a perder en mitad de una batalla repleta de efectos de sonido

Se cumplen ya 227 años del ataque de las tropas inglesas a las costas de Santa Cruz de Tenerife y la población local parece que cada año está más preparada para hacer frente al enemigo. Además, los soldados isleños ya no están solos en la contienda, puesto que cada año reciben un mayor apoyo por parte de vecinos y curiosos. La Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 volvió a mostrar su magia y ofreció un viaje al pasado de la historia chicharrera, un recorrido que estuvo plagado de música, pólvora y cañonazos que sirvieron para que más de un despistado se dirigiera al entorno del Barranco de Santos, primero, y de la plaza Candelaria, más tarde, para contemplar con estupor y admiración a partes iguales la tremenda defensa que protagonizaron los tinerfeños de su isla en el siglo XVIII.

Eran cerca de las nueve de la noche cuando comenzaron a producirse las primeras reyertas en los alrededores del Barranco de Santos, donde poco a poco se fue congregando el público. Este año, como novedad, se incorporó la narración de las batallas a través de una voz en off, lo que contribuyó a un mejor conocimiento de la historia por parte de la ciudadanía asistente. De este modo, aquellos que faltaron a la representación que tuvo lugar el viernes 26 de julio en el entorno del Castillo Negro pudieron seguir a la perfección el hilo de la historia.

Las milicias tinerfeñas necesitaron apenas seis horas para vencer a las tropas del contralmirante Horatio Nelson en 1797, por lo que los miembros de la asociación de recreación pudieron interpretar con precisión lo que ocurrió aquel 25 de julio de hace ya más de dos siglos, después de que una aguadora alertara de la llegada de los barcos ingleses y centenares de soldados y vecinos tinerfeños se dispusieran a protagonizar una hazaña bélica sin precedentes.

Minutos después de que el reloj de la iglesia de La Concepción marcara las 20:30 horas, una banda militar comenzó a desfilar en las cercanías del Puente del Cabo y el público congregado buscó el mejor lugar para no perder detalle. «¡Viva Santa Cruz de Tenerife!», «¡Viva Canarias!», gritaron para dar comienzo a esta recreación que trajo al presente, un año más, los increíbles números que acompañaron a la Gesta, y diez minutos después comenzaron a oírse los primeros cañonazos. Los ingleses fueron derrotados y en el camino dejaron 152 muertos y 110 heridos, mientras que entre los tinerfeños únicamente se produjeron 25 bajas y 48 heridos. Estos números vienen a demostrar la gran victoria capitaneada por el general Antonio Gutiérrez, que estuvo acompañado por apenas 40 artilleros y milicianos llegados desde diferentes pueblos de la Isla, que se enfrentaron con valentía y determinación a los más de mil soldados ingleses que además estaban curtidos en mil batallas.

El presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797, Andrés Méndez, destacó la relevancia que está adquiriendo esta recreación, no solo en Canarias sino también en el resto de la geografía española e incluso en el extranjero. «Nuestro deseo es que toda la gente que quiera pueda venir a participar con nosotros y por eso reclamamos más ayudas económicas», afirmó minutos antes de dar inicio a la recreación, que se prolongó durante más de una hora por el casco histórico chicharrero. Méndez recordó que «hay personas de otros países que saben lo que hacemos y les gustaría venir, igual que nosotros también viajamos fuera para participar en otras recreaciones». De este modo, afirmó que «somos un referente».

Entre los aspectos que destacan de esta asociación está el número de armas con las que cuentan. Así, además de las ballestas que portan cada uno de los soldados, también poseen tres cañones, convirtiéndose así en una de las pocas asociaciones de recreación que poseen tantas armas. Cada año tratan de enriquecer esta recreación, que en esta nueva edición tuvo como novedad efectos de luz y sonido y una voz que narró cada detalle de la contienda. «Estábamos algo escasos en ese sentido y sentíamos que al público le faltaba algo de información sobre lo que hacíamos y por qué lo hacíamos, es por eso que hemos decidido incorporar esta nueva herramienta», relató Andrés Méndez.

Mujeres de bandera

Las mujeres adquieren relevancia en esta recreación, que cada año que pasa suma nuevos intérpretes. Ya son 90 las personas que forman parte de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y cada vez más mujeres protagonizan los diferentes episodios de la contienda. Andrés Méndez recordó que jugaron un papel fundamental en el ataque, no solo porque avisaron de que las tropas de Nelson se estaba acercando por mar sino también porque se encargaron de facilitar el avituallamiento a los luchadores durante la contienda. Pero no solo de lecheras y campesinas hicieron las mujeres participantes, ya que hubo alguna que no dudó en lucir el uniforme de las tropas del general Gutiérrez para defender las costas tinerfeñas.

No será hasta el domingo 28 de julio, cuando se escenifique la Capitulación de las tropas inglesas, que el público podrá ver al contralmirante Horatio Nelson, quien vivió el ataque a Tenerife a bordo del Theseus, tratando de asimilar así su primera y última derrota de su carrera naval. De este modo, a pesar de que la fecha oficial de aquella proeza es el día 25, desde hace algunos años la organización de esta iniciativa y el Ayuntamiento han decidido trasladar las representaciones al fin de semana más próximo para así garantizar la mayor afluencia de público posible. Además, los actos no se limitan únicamente a esta fiel recreación sino que en los últimos días la capital ha respirado un aroma de nostalgia que ha tratado de traer al presente uno de los acontecimientos de los que más orgullosos se sienten los chicharreros.

Una proyección biográfica sobre el general Gutiérrez o la recreación del desembarco y la posterior batalla contra las tropas inglesas que tuvo lugar en la tarde del viernes en el entorno del Castillo Negro fueron algunos de los actos previos de este 227º aniversario. La programación continuará el domingo 28, a partir de las 11:30 horas, cuando dará comienzo el acto de entrega de medallas de la Gesta, en el que este año se reconocerá al Regimiento de Infantería Tenerife 49, a la Policía Nacional y, a título póstumo, a Jesús Vera compañero de las recreaciones de la Gesta. Por último, tendrá lugar la escenificación de la firma de la Capitulación de las tropas inglesas y el homenaje a los caídos