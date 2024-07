Taganana, capital de la tradición, "con una feria que ha venido para quedarse"

«Te quiero porque te quiero y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los rincones del alma». Un exultante consejero insular de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, no se resistió y convirtió en plegaria la copla tradicional que entonó al ritmo que le marcó la parranda Malvasía. Había sido ya la inauguración en el escenario de la plaza de Las Nieves, en el pueblo de Taganana, y Efraín Medina se vino arriba después del recorrido por la veintena de puestos instalados en el perímetro de la particular calle del Castillo en la que convirtió el consejero el corazón del pueblo de Anaga que en el pasado tuvo ayuntamiento propio.

Hasta el cura del pueblo, Silvestre Gorrín, no se quiso perder la cita, y eso que tenía misa y procesión a la una en el Lomo de las Bodegas. Pero antes, cita con un acto histórico que pone a Taganana no solo en el mapa de la tradición –donde siempre ha estado por la calidad de sus artesanos–, sino capital de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional, como así se denomina la primera muestra. Mientras Efraín Medina recorría los puestos en compañía de la concejala del Distrito Anaga, Gladis de León, y su equipo, así como el presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de Santa Cruz, Javier Caraballero, poco después de la una de la tarde se sumó a la cita la mismísima titular del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada por Pedro Millán, director insular del Medio Natural, y Alejandro Molowny, director insular de Residuos de Tenerife.

Por obra, gracia, empeño y pasión, Efraín Medina situó a Taganana a medio camino entre una master class y un parque temático de la tradición, donde los propios vecinos pueblo pasaban revista a los puestos de la tradición instalados en el perímetro de la plaza de Las Nieves donde se reunieron hasta tres alcaldes honorarios nombrados por la asociación de vecinos La Voz del Valle: Amalita Negrón –artesana sombrerera que en su dilata vida ha atendido encargos llegados de toda Canarias y América–, el alcalde Pablo, como lo denomina el párroco de Taganana, uno de los custodios del secreto del vino de mora y promotores de la tradición del Judas, y el saliente Manuel González, secretario del colectivo vecinal.

Si la iglesia de Las Nieves acogió la tarde-noche del viernes el pregón que pronunció uno de los jóvenes historiadores del pueblo, y a la sazón sobrino de Luján González –referente y depositario de los valores y el costumbrismo de Taganana–, la primera Feria de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional.

Sobre el escenario de la plaza, poco después de las once de la mañana, Efraín Medina se deshizo en agradecimientos a artesanos y a los concejales Gladis de León y Javier Caraballero. Fue una exhibición de que la unión hace la fuerza. Y era solo la antesala de lo que había preparado el joven gomero Natanael Padrón, incorporado en el último mandato a la dirección de la director de la empresa insular de Artesanía y con la capacidad de Efraín Medina para sumar. Así, hasta el mismísimo diseñador Isidro Castellano, cargaba silla para que todo estuviera a punto en el pabellón donde niños y niñas jugaban con las láminas que enseñan desde pequeño a lucir correctamente la vestimenta tradicional.

Glorias de prestigio que, como sello de calidad a la feria, acuñaron, avalan y apadrinaron la cita, desde a Juan de la Cruz, Medalla de Oro de Canarias por su defensa de la tradición, predicando desde el ejemplo, a Dulce Rodríguez de la Rosa, albacea de los tesoros de Luis Dávila y de referencia obligada en el consejo sectorial de la Indumentaria Tradicional.

Un paseo por el parque de los oficios artesanos permitía al vecino y visitante conocer el arte de Carmelina Brito, una de las manos de oro de Canarias con su creación de sombreros de empleita de palma, una tagananera que recibía en casa la visita de los amantes del arte; aunque no estaba Edelmira Alonso, sí sus quesos canarios. Fue una feria donde degustar y paladear el vino de Taganana de la bodega La Meseta, la miel artesanal de Anaga, el buen hacer de la panadería Emilio Morín... La muestra reunión obras de artes y maestros que con sus manos escriben la historia: Orve Donis, con bordado, calado, roseta y vestimenta; María Carmen Castilla, de rosetas y calado; Ángela Armas Almenara y sus rosetas; Birgit Fürgut y Falk Ulbrich, con moda, diseño y gráficos corporales; Valentín Berradre Zabalza y sus auritelares; Francisca Afonso, María Candelaria Acosta y Marta Pérez, con trajes tradicionales, sin obviar los calados Dolores Lutzardo; y también presencia de tejedores, como Antonio Rodríguez Ruiz, con sombreros de palma y tejeduría. Fue, sin duda, una exhibición de obligada visita que tanto la presidenta del Cabildo como el consejero de Empleo y Educación prometen regresar a Taganana el próximo verano.