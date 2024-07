Guaguas para conocer los oficios artesanos de Taganana

No tener coche no será una justificación para no acudir este sábado a la particular máster class de los oficios artesanos que ha preparado el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, en colaboración con el consejo de indumentaria tradicional, este sábado en Taganana.

La concejala de Movilidad de Santa Cruz, Evelyn Alonso, anuncia que el habitual servicio de guaguas que enlaza el centro de la ciudad con el pueblo de Anaga que en el pasado tuvo ayuntamiento y juzgado propio aumenta en dos horas la cobertura de la línea 946 entre el Intercambiador y Taganana.

Los horarios de salida desde la estación de guaguas son 6:45, 9:10, 10:00, 10:55, 11:40, 12:55, 14:15, 16:00, 17:05, 19:55 y 21:00 horas, mientras que para regresar se fijan desde Taganana a las 8:00, 10:20, 11:20, 12:50, 14:05, 15:35, 17:15, 18:15, 19:30, 21:05 y 22:15 horas y desde Almáciga a las 7:55, 10:15, 11:15, 12:45, 14:00, 15:30, 17:10, 18:10, 19:25, 21:00 y 22:10 horas.

La responsable de Movilidad asegura que se añaden dos horas más a las frecuencias y una guagua extra para volver de Taganana, cuando finalice la primera Muestra de Oficios Artesanos.