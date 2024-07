Santa Cruz cierra el Parque de Las Mesas ante el aumento del riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha determinado el cierre de la zona recreativa y de fogones del Parque de Las Mesas, en virtud de la resolución del área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, con la que ha procedido a la activación extraordinaria de medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales desde las 07:00 horas de este miércoles, 24 de julio, hasta las 22:00 horas del domingo, 28 de julio.

Esta nueva resolución del Cabildo de Tenerife, que eleva del grado 1 al grado 2 las medidas de prevención de incendios forestales, se toma en el marco de la alerta por riesgo forestal declarada por el Gobierno de Canarias, y la declaración de prealerta por un episodio de altas temperaturas en la isla de Tenerife, con la previsión de que se puedan superar los 34 grados.

Entre las medidas de esta nueva situación se encuentra la prohibición de realizar fuego en exteriores como hogueras, fogones, barbacoas o cocinas de gas. También se prohíben las exhibiciones pirotécnicas; fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, carreteras, miradores y restantes infraestructuras de uso público; el uso de maquinaria y herramientas que provoquen chispas; aprovechamientos forestales; uso de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa; el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos; de eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través; y jornadas de control de muflón.

Entre las recomendaciones está las de no acceder ni permanecer en las zonas forestales de la isla; extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios (tabaco, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.). Además, que por los promotores privados de actividades no prohibidas en la zona de riesgo se tomen las medidas necesarias frente a la situación de riesgo declarada.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones hasta el fin de esta alerta y de la prealerta para evitar los riesgos y peligros que puedan derivarse de ella, estando pendiente de cualquier cambio que pueda producirse a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

De cara a protegerse de las altas temperaturas, el Ayuntamiento capitalino recomienda permanecer en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible, cerrando la casa en la mayor medida que se pueda para mantenerla lo más fresca posible. Además, es aconsejable evitar la práctica del deporte durante las horas centrales del día.