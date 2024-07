23.000 pasajeros prefirieron ir en guagua a Las Teresitas el pasado fin de semana

La Concejalía de Movilidad que dirige Evelyn Alonso considera un éxito la implantación del carril bus a playa de Las Teresitas, como lo avalan los datos del tercer fin de semana de su puesta en marcha.

Del viernes al domingo pasado se registró un incremento del 16% en el número de pasajeros desde que se puso en marcha la prueba piloto del carril bus a Las Teresitas. El número de usuarios ascendió a 23.000 pasajeros en guagua durante los tres días, un 11% más respecto al fin de semana anterior, cuando hicieron uso del transporte público 20.816 personas; y un 16% más respecto fin de semana del 5,6 y 7 de julio, días en los que no estaba activo el carril bus”.

En cuanto a los datos concretos de cada uno de los días que ha estado funcionando, detalla la concejala de Movilidad, que “el fin de semana sin carril bus, los usuarios de la línea 910 (Intercambiador-Las Teresitas) fueron 7.201 pasajeros el viernes, 6.104 el sábado y 6.313 el domingo; el fin de semana de los días 12, 13 y 14, con el carril operativo, los usuarios de la línea fueron 7.646, 7.035 y 6.135 pasajeros, respectivamente; y el pasado fin de semana, los usuarios aumentaron en 8.721, 7.602 y 7.156”.

Los datos confirman el aumento del uso del transporte público comparando el último fin de semana sin carril bus, 19.618 pasajeros, al pasado fin de semana con carril bus, que contabilizó un total de 23.479 pasajeros, un 16% más de usuarios.

Movilidad no activará el carril bus este fin de semana no atendiendo la petición del distrito Anaga, al coincidir con la fiesta en San Andrés.

Las concejalas de Movilidad y distrito Anaga, Evelyn Alonso y Gladis de León, recomiendan el uso del transporte público para desplazarse hasta la capitalina playa de Las Teresitas este próximo fin de semana, aunque en esta ocasión el carril bus no estará operativo, retomándose la prueba el primer fin de semana de agosto. “Tal y como habíamos acordado con los vecinos de San Andrés, este fin de semana no se activará el carril bus, retomando la prueba ya en agosto, aunque este no es motivo suficiente para que los usuarios de la playa sigan haciendo uso del transporte público para acercarse hasta Las Teresitas”.

Por su parte, De León insiste en que “con estas pruebas, lo que se persigue es mejorar la movilidad y la accesibilidad de los residentes del pueblo de San Andrés, así como también mejorar la comunicación de las vecinas y los vecinos de los pueblos y caseríos de Anaga que se ven afectados por la gran afluencia de personas a la playa”, y reiteró que “de lo que se trata es de que la afluencia de usuarios y usuarias a Las Teresitas no sigan suponiendo un caos circulatorio por el considerable tránsito de vehículos privados que, en su mayoría, llegan con uno o dos ocupantes, precisamente a quienes se les propone el uso del transporte público para que eviten y originen colas a la entrada de la playa”.

Desde el área de Movilidad se ha constatado, durante los tres fines de semana que se ha llevado a cabo la prueba, que el principal problema para la movilidad se produce una vez que el aparcamiento de la playa se llena, y los usuarios siguen llegando en busca de un aparcamiento. Esta situación, tal y como recuerda Alonso, “mejorará en cuanto implantemos los sensores para indicar si el aparcamiento está lleno, proyecto que ya está en fase de licitación, lo que proporcionará información previa a los usuarios sobre el estado del aparcamiento”.

Desde Titsa se recuerda que los datos de ocupación de estos fines de semana con carril bus han sido muy satisfactorios, al tiempo que recuerda que se está realizando un refuerzo considerable de la línea 910 con mayores frecuencias, la mayor parte de viernes a domingo, de 10 minutos.