La Junta de Personal culpa a la dirección política del IMAS de maltratar a los trabajadores

Los seis sindicatos que integran la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife denuncian la situación de precariedad, abandono y maltrato que, en su opinión, sufre el personal del Servicio de Atención Social a causa de la desidia que manifiesta la dirección política del organismo autónomo. En un comunicado, aseguran que incluso han denunciado los hechos tanto al alcalde, José Manuel Bermúdez, como a los responsables de Recursos Humanos de la Corporación.

La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social, la nacionalista Charín González, asegura que como responsable del referido instituto municipal «no puedo compartir afirmaciones tan graves como situación de precariedad, abandono y maltrato, incluso esta última siendo un delito, al cual si algún trabajador considera que sufre yo misma le insto a denunciarlo», a la vez que «por supuesto me sentaré con ellos y como siempre hago les escucharé y siempre intento mejorar los aspectos que son mejorables dentro de mi margen de actuación, ya que el personal no es propio del IMAS sino del Ayuntamiento de Santa Cruz por lo que hay muchas cuestiones que no están de la mano de la dirección del IMAS».

Ante la falta de una respuesta y soluciones, la Junta de Personal expone de forma pública la «grave problemática que encontramos en que la organización, planificación, seguimiento, liderazgo y comunicación son deficientes rozando la inexistencia; peligra la autonomía técnica del Servicio».

De forma concreta se refieren a la falta de personal, lo que se traduce en una sobrecarga de tareas que pasa factura con problemas graves en la salud de trabajadores, como asegura queda reflejado en su evaluación psicosocial.

También lamentan el reparto desigual de trabajo o la falta de transparencia en la gestión, haciendo oídos sordos a las necesidades que se plantean desde las jefaturas de secciones, negociados y programas para cubrir jubilaciones, bajas de larga duración... vacantes que afectan a la atención eficaz de la población vulnerable.

Y hacen un repaso a cómo se ha incrementado el trabajo y ha descendido el personal del Servicio de Atención Social, que de 141 profesionales que desarrollaban su labor hace dos años se ha pasado a 133 en la actualidad, para recriminar que Recursos Humanos no tome cartas en el asunto.